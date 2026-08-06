Classic PVC seprű 60 cm

Seprű (60 cm) fa deszkával, kemény, strapabíró PVC sörtékkel és cérnával. Tökéletes beltéri és kültéri területek hatékony tisztításához.

A 60 cm széles, fából készült seprűfej strapabíró, kemény PVC sörtékkel ellátva, és tökéletesen alkalmas a laza szennyeződések eltávolítására beltéri és kültéri területeken. A fejbe fúrt menet lehetővé teszi a Kärcher fanyéllel való összekapcsolását.

Specifikációk

Műszaki adatok

A szennyeződés típusa Laza szennyeződés
Program KLASSZIKUS
Munkaszélesség (cm) 60
Anyag PVC / Faipari / Acél, cinkbevonatú
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 1
Hossz (mm) 600
Classic PVC seprű 60 cm
Alkalmazási területek
  • Söprés
Tartozékok