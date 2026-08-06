A 60 cm széles, fából készült seprűfej strapabíró, kemény PVC sörtékkel ellátva, és tökéletesen alkalmas a laza szennyeződések eltávolítására beltéri és kültéri területeken. A fejbe fúrt menet lehetővé teszi a Kärcher fanyéllel való összekapcsolását.