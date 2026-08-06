Classic PVC seprű 60 cm
Seprű (60 cm) fa deszkával, kemény, strapabíró PVC sörtékkel és cérnával. Tökéletes beltéri és kültéri területek hatékony tisztításához.
A 60 cm széles, fából készült seprűfej strapabíró, kemény PVC sörtékkel ellátva, és tökéletesen alkalmas a laza szennyeződések eltávolítására beltéri és kültéri területeken. A fejbe fúrt menet lehetővé teszi a Kärcher fanyéllel való összekapcsolását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|A szennyeződés típusa
|Laza szennyeződés
|Program
|KLASSZIKUS
|Munkaszélesség (cm)
|60
|Anyag
|PVC / Faipari / Acél, cinkbevonatú
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|1
|Hossz (mm)
|600
Alkalmazási területek
- Söprés