Szemétszedő 100 cm

100 cm hosszú ergonomikus lomtalanító a durva szennyeződések kényelmes felszedéséhez.

A 100 cm hosszú szemétfelszedő tökéletes a darabos szennyeződések hátbarát felszedésére. A szemétfelszedő ergonomikus kialakítása a munkavédelmet is növeli.

Specifikációk

Műszaki adatok

Anyag Alumínium / PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,3
Csomag súlya (kg) 0,3
Hossz (mm) 1000
Méretek, csomagolva (mm) 1040 x 160 x 270
Alkalmazási területek
  • Padló - vegytisztítás
  • Söprés