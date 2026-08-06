Szemétszedő 100 cm
100 cm hosszú ergonomikus lomtalanító a durva szennyeződések kényelmes felszedéséhez.
A 100 cm hosszú szemétfelszedő tökéletes a darabos szennyeződések hátbarát felszedésére. A szemétfelszedő ergonomikus kialakítása a munkavédelmet is növeli.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Anyag
|Alumínium / PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,3
|Csomag súlya (kg)
|0,3
|Hossz (mm)
|1000
|Méretek, csomagolva (mm)
|1040 x 160 x 270
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Padló - vegytisztítás
- Söprés