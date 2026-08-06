Egyszerű, érintésmentes használat a flap megoldásnak köszönhetően, és tökéletes a nagyon nagy mennyiségű szennyeződések eltávolítására, még az egyenetlen felületű padlókon is: ez a Kärcher pamutmopja. A mop hurkainak és külső szegélyrojtjainak magas pamuttartalma, illetve az egyenletes hurokeloszlás optimális szennyeződésfelvételt és nedvességfelvételt biztosít. A szorosan egymás mellett található külső szegélyhurkokkal együtt pedig nagyon jó szennyeződésfelvétellel, a durva szennyeződések esetében pedig jó csúsztathatósági tulajdonságokkal is rendelkezik. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A pamutmop tökéletesen használható a Kärcher egy,- és kétvödrös kocsijaival, és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.