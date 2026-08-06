Classic pamut felmosórongy fedél 40 cm
A felmosó kendő hurkjai és külső rojtjai főként puha pamutból készültek. Hajlítóperemekkel rendelkezik, amelyek a Kärcher lapos moprendszerével, vödörrel és préssel használhatók.
Egyszerű, érintésmentes használat a flap megoldásnak köszönhetően, és tökéletes a nagyon nagy mennyiségű szennyeződések eltávolítására, még az egyenetlen felületű padlókon is: ez a Kärcher pamutmopja. A mop hurkainak és külső szegélyrojtjainak magas pamuttartalma, illetve az egyenletes hurokeloszlás optimális szennyeződésfelvételt és nedvességfelvételt biztosít. A szorosan egymás mellett található külső szegélyhurkokkal együtt pedig nagyon jó szennyeződésfelvétellel, a durva szennyeződések esetében pedig jó csúsztathatósági tulajdonságokkal is rendelkezik. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A pamutmop tökéletesen használható a Kärcher egy,- és kétvödrös kocsijaival, és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|Padlóburkolat típusa
|Kemény padlók / Rugalmas padlók
|Padlószerkezet
|Sima és könnyedén strukturált
|Szennyeződési szint
|Alacsonytól a közepesig
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Textil tartozék
|Csappantyúk
|Anyag
|70% pamut / 30% PET
|Textilanyag
|Pamutkeverék
|Gyártási típus
|PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
|Textil szerkezet
|Hurokhalom
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 90
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 250
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás