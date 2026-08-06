Classic pamut felmosórongy fedél 40 cm

A felmosó kendő hurkjai és külső rojtjai főként puha pamutból készültek. Hajlítóperemekkel rendelkezik, amelyek a Kärcher lapos moprendszerével, vödörrel és préssel használhatók.

Egyszerű, érintésmentes használat a flap megoldásnak köszönhetően, és tökéletes a nagyon nagy mennyiségű szennyeződések eltávolítására, még az egyenetlen felületű padlókon is: ez a Kärcher pamutmopja. A mop hurkainak és külső szegélyrojtjainak magas pamuttartalma, illetve az egyenletes hurokeloszlás optimális szennyeződésfelvételt és nedvességfelvételt biztosít. A szorosan egymás mellett található külső szegélyhurkokkal együtt pedig nagyon jó szennyeződésfelvétellel, a durva szennyeződések esetében pedig jó csúsztathatósági tulajdonságokkal is rendelkezik. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A pamutmop tökéletesen használható a Kärcher egy,- és kétvödrös kocsijaival, és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
Padlóburkolat típusa Kemény padlók / Rugalmas padlók
Padlószerkezet Sima és könnyedén strukturált
Szennyeződési szint Alacsonytól a közepesig
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 40
Textil tartozék Csappantyúk
Anyag 70% pamut / 30% PET
Textilanyag Pamutkeverék
Gyártási típus PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
Textil szerkezet Hurokhalom
Mosási hőmérséklet (°C) max. 90
Mosási javaslat (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 250
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg) 0,2
Méretek (H × Sz) (mm) 400 / 140

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Classic pamut felmosórongy fedél 40 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
Tisztítószerek