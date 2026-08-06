Prémium MF mopfej, biztonságos, kék, EU ökocímkés, 40 cm

Rövid szálakkal és lamellával, valamint integrált poliamid szálakkal és robusztus polipropilén sörtékkel ellátott mikroszálas felmosó a különösen makacs szennyeződések eltávolítására.

A súroló hatású, mikroszálas mop rövid, finom szálakkal, valamint poliamidszálakból készült súrolócsíkokkal és robusztus polipropilén sörtékkel rendelkezik. Tökéletes a makacs szennyeződések eltávolítására a sima és enyhén strukturált, vízálló padlók mélytisztításakor. Az okos kialakításnak köszönhetően elkerülhető, hogy a takarító személyzet bőre érintkezzen a felmosórongyokkal, illetve mopokkal takarítás közben vagy után. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
Padlóburkolat típusa Kemény padlók / Rugalmas padlók
Padlószerkezet Sima és könnyedén strukturált
Szennyeződési szint Magas
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 40
Textil tartozék Csappantyúk
Anyag 50% PET/20% PA/30% PP
Textilanyag 50% PET/20% PA/30% PP
Gyártási típus PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
Textil szerkezet Hurokhalom
Mosási hőmérséklet (°C) 90
Mosási javaslat (°C) 60
Szárító hőmérséklete (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 300
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg) 0,1
Méretek (H × Sz) (mm) 400 / 140

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Prémium MF mopfej, biztonságos, kék, EU ökocímkés, 40 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
Tisztítószerek