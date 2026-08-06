A súroló hatású, mikroszálas mop rövid, finom szálakkal, valamint poliamidszálakból készült súrolócsíkokkal és robusztus polipropilén sörtékkel rendelkezik. Tökéletes a makacs szennyeződések eltávolítására a sima és enyhén strukturált, vízálló padlók mélytisztításakor. Az okos kialakításnak köszönhetően elkerülhető, hogy a takarító személyzet bőre érintkezzen a felmosórongyokkal, illetve mopokkal takarítás közben vagy után. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.