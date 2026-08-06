Prémium MF mopfej hurokszárnyakkal 40 cm
Univerzális mikroszálas felmosó fülekkel és fülekkel. A Kärcher lapos moprendszeréhez, vödörrel és préssel használható.
Ennek a mopnak a hurkai teljes egészében kiváló minőségű mikroszálas anyagból készülnek. A mop teljes belső felületén való egyenletes eloszlásukkal együtt ez garantálja a mop optimális szennyeződésoldó képességét és nedvességfelvételét. Ezáltal a mop tökéletes ipari takarításhoz és más, nagy mennyiségű szennyeződéssel borított területeken, valamint egyenetlen padlókon történő tisztításhoz is. Az okos kialakításnak köszönhetően elkerülhető, hogy a takarító személyzet bőre érintkezzen a felmosórongyokkal, illetve mopokkal takarítás közben vagy után. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|Padlóburkolat típusa
|Kemény padlók / Rugalmas padlók
|Padlószerkezet
|Sima és erősen strukturált
|Szennyeződési szint
|Alacsonytól a közepesig
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Textil tartozék
|Csappantyúk
|Anyag
|80% PET / 20% PA
|Textilanyag
|mikroszálas
|Gyártási típus
|PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
|Textil szerkezet
|Hurokhalom
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 90
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Szárító hőmérséklete (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 300
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás