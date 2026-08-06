Prémium MF mopfej hurokszárnyakkal 40 cm

Univerzális mikroszálas felmosó fülekkel és fülekkel. A Kärcher lapos moprendszeréhez, vödörrel és préssel használható.

Ennek a mopnak a hurkai teljes egészében kiváló minőségű mikroszálas anyagból készülnek. A mop teljes belső felületén való egyenletes eloszlásukkal együtt ez garantálja a mop optimális szennyeződésoldó képességét és nedvességfelvételét. Ezáltal a mop tökéletes ipari takarításhoz és más, nagy mennyiségű szennyeződéssel borított területeken, valamint egyenetlen padlókon történő tisztításhoz is.  Az okos kialakításnak köszönhetően elkerülhető, hogy a takarító személyzet bőre érintkezzen a felmosórongyokkal, illetve mopokkal takarítás közben vagy után. A mop emellett összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
Padlóburkolat típusa Kemény padlók / Rugalmas padlók
Padlószerkezet Sima és erősen strukturált
Szennyeződési szint Alacsonytól a közepesig
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 40
Textil tartozék Csappantyúk
Anyag 80% PET / 20% PA
Textilanyag mikroszálas
Gyártási típus PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
Textil szerkezet Hurokhalom
Mosási hőmérséklet (°C) max. 90
Mosási javaslat (°C) 60
Szárító hőmérséklete (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 300
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg) 0,2
Méretek (H × Sz) (mm) 400 / 140

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Prémium MF mopfej hurokszárnyakkal 40 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
Tisztítószerek