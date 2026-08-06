Prémium MF mopfej, csavart, kék, zsebes, EU ökocímkés, 40 cm

Mikroszálas mop, 40 × 13 cm, rövid szálú hurkokkal, Classic zsebes változatban. Használható a Kärcher lapos moprendszerével vagy az előkezelési módszer szerint.

A lenyűgöző porfelvétellel bíró finom mikroszálaknak köszönhetően lehetségessé válik egy lépésben a szennyeződésfelvétel és a nedvességfelvétel is egyetlen törlés közben, sima és enyhén strukturált padlók esetében: ez a Kärcher mikroszálas, rövid szálú mopja. A mop kiegyensúlyozott csúsztathatósági tulajdonságai könnyebb munkavégzést tesznek lehetővé, és így hosszabb, fáradtságmentes használatot tesznek lehetővé. A mop emellett varrott sarkokkal és összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is, valamint az ellőkezelt takarítási feladatok ellátására is. A terület száraz letörlésére szolgáló második lépés általában egyik módszer esetében sem szükséges a mop használatakor. Bízza rá nyugodtan a tisztítóflotta ellátandó tisztítási feladatainak 180 százalékát erre a mopszövetre.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Padlóburkolat típusa Kemény padlók / Rugalmas padlók
Padlószerkezet Sima és könnyedén strukturált
Szennyeződési szint Alacsonytól a nehézig
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 40
Textil tartozék Zsebek
Anyag 85% PET / 15% PA
Textilanyag mikroszálas
Gyártási típus Bolyhos kötött anyag (tisztító réteg)
Textil szerkezet Hurokhalom
Mosási hőmérséklet (°C) max. 90
Mosási javaslat (°C) 60
Szárító hőmérséklete (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 300
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg/g / m²) 0,1 / 440
Méretek (H × Sz) (mm) 400 / 140

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Prémium MF mopfej, csavart, kék, zsebes, EU ökocímkés, 40 cm

Videók

Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
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