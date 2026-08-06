A lenyűgöző porfelvétellel bíró finom mikroszálaknak köszönhetően lehetségessé válik egy lépésben a szennyeződésfelvétel és a nedvességfelvétel is egyetlen törlés közben, sima és enyhén strukturált padlók esetében: ez a Kärcher mikroszálas, rövid szálú mopja. A mop kiegyensúlyozott csúsztathatósági tulajdonságai könnyebb munkavégzést tesznek lehetővé, és így hosszabb, fáradtságmentes használatot tesznek lehetővé. A mop emellett varrott sarkokkal és összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is, valamint az ellőkezelt takarítási feladatok ellátására is. A terület száraz letörlésére szolgáló második lépés általában egyik módszer esetében sem szükséges a mop használatakor. Bízza rá nyugodtan a tisztítóflotta ellátandó tisztítási feladatainak 180 százalékát erre a mopszövetre.