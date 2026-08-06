Prémium MF mopfej, csavart, kék, zsebes, EU ökocímkés, 40 cm
Mikroszálas mop, 40 × 13 cm, rövid szálú hurkokkal, Classic zsebes változatban. Használható a Kärcher lapos moprendszerével vagy az előkezelési módszer szerint.
A lenyűgöző porfelvétellel bíró finom mikroszálaknak köszönhetően lehetségessé válik egy lépésben a szennyeződésfelvétel és a nedvességfelvétel is egyetlen törlés közben, sima és enyhén strukturált padlók esetében: ez a Kärcher mikroszálas, rövid szálú mopja. A mop kiegyensúlyozott csúsztathatósági tulajdonságai könnyebb munkavégzést tesznek lehetővé, és így hosszabb, fáradtságmentes használatot tesznek lehetővé. A mop emellett varrott sarkokkal és összesen 4 hurokkal van ellátva kék, piros, sárga és zöld színben. Ezzel a színkódolt rendszerrel a mop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó felülethez, és így hatékonyan megelőzhető az átszennyeződés - a felesleges hurkok egyszerűen levághatóak. A mikroszálas mop tökéletesen használható a Kärcher kétvödrös kocsijaival vagy egyvödrös kocsijaival és a moppréssel ellátott lapos moprendszerekkel is, valamint az ellőkezelt takarítási feladatok ellátására is. A terület száraz letörlésére szolgáló második lépés általában egyik módszer esetében sem szükséges a mop használatakor. Bízza rá nyugodtan a tisztítóflotta ellátandó tisztítási feladatainak 180 százalékát erre a mopszövetre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Padlóburkolat típusa
|Kemény padlók / Rugalmas padlók
|Padlószerkezet
|Sima és könnyedén strukturált
|Szennyeződési szint
|Alacsonytól a nehézig
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Textil tartozék
|Zsebek
|Anyag
|85% PET / 15% PA
|Textilanyag
|mikroszálas
|Gyártási típus
|Bolyhos kötött anyag (tisztító réteg)
|Textil szerkezet
|Hurokhalom
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 90
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Szárító hőmérséklete (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 300
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg/g / m²)
|0,1 / 440
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás