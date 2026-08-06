Prémium MF mopfej, kék, zsebes, hurok alakú, 40 cm

Mikroszálas hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előkezelési módszerhez és a Kärcher lapos moprendszerével való használatra.

Az univerzális felmosómopként kifejlesztett ECO!Mop kék színű hurkokkal egyenletes és szorosan elhelyezkedő hurokelosztással nyűgöz le, amely kiváló szennyeződésfelvételi kapacitást biztosít. A kendő tökéletes ipari takarításhoz és más, nagy mennyiségű szennyeződéssel terhelt területeken, valamint egyenetlen padlókon. A magas mikroszál-tartalmú poliészter hurkok a szélekhez közeli tisztítást is segítik, és felveszik a sarokból és szélekről a laza szennyeződéseket. A színkódolt rendszernek köszönhetően a felmosómop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó helységhez, így hatékonyan megelőzhető a keresztszennyeződés. Az ECO!Mop rendszer mind a kétvödrös kocsival, mind az egyvödrös kocsival és préssel ellátott lapos mop rendszerben, mind pedig az előáztatásos alkalmazásokban is használható. Bízza a tisztítóflotta ellátandó tisztítási feladatainak nagy részét erre a felmosómopra. A terület száraz letörlésére szolgáló második lépés általában egyik módszer esetében sem szükséges.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Padlóburkolat típusa Kemény padlók / Rugalmas padlók
Padlószerkezet Sima és erősen strukturált
Szennyeződési szint Alacsonytól a közepesig
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 40
Textil tartozék Zsebek
Anyag 100% PET
Textilanyag mikroszálas
Gyártási típus PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
Textil szerkezet Hurokhalom
Mosási hőmérséklet (°C) max. 90
Mosási javaslat (°C) 60
Szárító hőmérséklete (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 300
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg/g / m²) 0,2 / 30
Méretek (H × Sz) (mm) 400 / 140

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Prémium MF mopfej, kék, zsebes, hurok alakú, 40 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
Tisztítószerek