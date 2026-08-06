Az univerzális felmosómopként kifejlesztett ECO!Mop piros színű hurkokkal egyenletes és szorosan elhelyezkedő hurokelosztással nyűgöz le, amely kiváló szennyeződésfelvételi kapacitást biztosít. A kendő tökéletes ipari takarításhoz és más, nagy mennyiségű szennyeződéssel terhelt területeken, valamint egyenetlen padlókon. A magas mikroszál-tartalmú poliészter hurkok a szélekhez közeli tisztítást is segítik, és felveszik a sarokból és szélekről a laza szennyeződéseket. A színkódolt rendszernek köszönhetően a felmosómop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó helységhez, így hatékonyan megelőzhető a keresztszennyeződés. Az ECO!Mop rendszer mind a kétvödrös kocsival, mind az egyvödrös kocsival és préssel ellátott lapos mop rendszerben, mind pedig az előáztatásos alkalmazásokban is használható. Bízza a tisztítóflotta ellátandó tisztítási feladatainak nagy részét erre a felmosómopra. A terület száraz letörlésére szolgáló második lépés általában egyik módszer esetében sem szükséges.