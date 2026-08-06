Prémium MF mopfej, piros, zsebes, 40 cm
Mikroszálas hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előkezelési módszerhez és a Kärcher lapos moprendszerével való használatra.
Az univerzális felmosómopként kifejlesztett ECO!Mop piros színű hurkokkal egyenletes és szorosan elhelyezkedő hurokelosztással nyűgöz le, amely kiváló szennyeződésfelvételi kapacitást biztosít. A kendő tökéletes ipari takarításhoz és más, nagy mennyiségű szennyeződéssel terhelt területeken, valamint egyenetlen padlókon. A magas mikroszál-tartalmú poliészter hurkok a szélekhez közeli tisztítást is segítik, és felveszik a sarokból és szélekről a laza szennyeződéseket. A színkódolt rendszernek köszönhetően a felmosómop egyértelműen hozzárendelhető egy adott tisztítandó helységhez, így hatékonyan megelőzhető a keresztszennyeződés. Az ECO!Mop rendszer mind a kétvödrös kocsival, mind az egyvödrös kocsival és préssel ellátott lapos mop rendszerben, mind pedig az előáztatásos alkalmazásokban is használható. Bízza a tisztítóflotta ellátandó tisztítási feladatainak nagy részét erre a felmosómopra. A terület száraz letörlésére szolgáló második lépés általában egyik módszer esetében sem szükséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Padlóburkolat típusa
|Kemény padlók / Rugalmas padlók
|Padlószerkezet
|Sima és erősen strukturált
|Szennyeződési szint
|Alacsonytól a közepesig
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Textil tartozék
|Zsebek
|Anyag
|100% PET
|Textilanyag
|mikroszálas
|Gyártási típus
|PET-szőtt hordozóanyag varrott hurkokkal
|Textil szerkezet
|Hurokhalom
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 90
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Szárító hőmérséklete (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 300
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg/g / m²)
|0,2 / 30
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Kompatibilis készülékek
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- Classic moptartó zsebes 40 cm
- Prémium Mopkészlet Pocket SafeClip OneJet 40 cm
- Prémium Mopkészlet zsebes SafeClip ErgoHandle fogantyúval 40 cm
- Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó zsebbel, SafeClip ErgoFrame, 40 cm
- Standard moptartó zsebes 40 cm
- Standard moptartó zsebes MultiLink 40 cm
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás