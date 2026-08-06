Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm
Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm, amely egy mop-tartóból és állítható teleszkópos nyélből áll. A felmosókészlet zsebtoldalékkal rendelkezik a mop gyors cseréjéhez.
A Kärcher ECO! moprendszere az univerzális csuklón található rögzítési lehetőséggel van felszerelve, illetve egy 184 centiméteres kihúzható teleszkópos nyél is tartozik hozzá, így ez a moprendszer a tökéletes választás a függőleges tisztítási feladatok ellátása során is. A zsebes rögzítésnek köszönhetően ez a moprendszer lehetővé teszi a mopfej gyors és egyszerű cseréjét. A rögzítő klipsznek köszönhetően a rendszer hátkímélő, így használata közben a felhasználónak nem kell állandóan lehajolnia.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Textil tartozék
|Zsebek
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Fogantyú típusa
|Teleszkópos
|Nyél hossza (mm)
|1840
|Fogantyú átmérője (mm)
|23
|Anyag
|Alumínium / PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,9
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 x 140
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Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás