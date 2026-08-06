A Kärcher ECO! moprendszere az univerzális csuklón található rögzítési lehetőséggel van felszerelve, illetve egy 184 centiméteres kihúzható teleszkópos nyél is tartozik hozzá, így ez a moprendszer a tökéletes választás a függőleges tisztítási feladatok ellátása során is. A zsebes rögzítésnek köszönhetően ez a moprendszer lehetővé teszi a mopfej gyors és egyszerű cseréjét. A rögzítő klipsznek köszönhetően a rendszer hátkímélő, így használata közben a felhasználónak nem kell állandóan lehajolnia.