Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm

Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm, amely egy mop-tartóból és állítható teleszkópos nyélből áll. A felmosókészlet zsebtoldalékkal rendelkezik a mop gyors cseréjéhez.

A Kärcher ECO! moprendszere az univerzális csuklón található rögzítési lehetőséggel van felszerelve, illetve egy 184 centiméteres kihúzható teleszkópos nyél is tartozik hozzá, így ez a moprendszer a tökéletes választás a függőleges tisztítási feladatok ellátása során is. A zsebes rögzítésnek köszönhetően ez a moprendszer lehetővé teszi a mopfej gyors és egyszerű cseréjét. A rögzítő klipsznek köszönhetően a rendszer hátkímélő, így használata közben a felhasználónak nem kell állandóan lehajolnia.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Textil tartozék Zsebek
Munkaszélesség (cm) 40
Fogantyú típusa Teleszkópos
Nyél hossza (mm) 1840
Fogantyú átmérője (mm) 23
Anyag Alumínium / PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,9
Méretek (H × Sz) (mm) 400 x 140
Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm

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Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
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