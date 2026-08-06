Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm

Kärcher hátkímélő moprendszer, melyhez tartozik egy felmosótartó és egy 140 cm hosszú alumínium nyél.

A moprendszer egy moptartóból és egy 140 centiméter hosszúságú, robusztus, könnyű alumínium nyélből áll, amelyhez egy mopklipsz is tartozik, ez rögzíti a felmosót, és így megkíméli a felhasználót a bosszantó és fárasztó, állandó lehajolgatással járó műveletektől. A mopfejek szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetőek az okos zsebes rögzítésnek köszönhetően.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Textil tartozék Zsebek
Munkaszélesség (cm) 40
Fogantyú típusa Berendezések
Nyél hossza (mm) 1400
Fogantyú átmérője (mm) 23
Anyag Alumínium / PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,8
Csomag súlya (kg) 1,5
Méretek (H × Sz) (mm) 400 x 150
Méretek, csomagolva (mm) 400 x 150 x 1400
Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm

Videók

Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
Tartozékok