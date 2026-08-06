Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm
Kärcher hátkímélő moprendszer, melyhez tartozik egy felmosótartó és egy 140 cm hosszú alumínium nyél.
A moprendszer egy moptartóból és egy 140 centiméter hosszúságú, robusztus, könnyű alumínium nyélből áll, amelyhez egy mopklipsz is tartozik, ez rögzíti a felmosót, és így megkíméli a felhasználót a bosszantó és fárasztó, állandó lehajolgatással járó műveletektől. A mopfejek szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetőek az okos zsebes rögzítésnek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Textil tartozék
|Zsebek
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Fogantyú típusa
|Berendezések
|Nyél hossza (mm)
|1400
|Fogantyú átmérője (mm)
|23
|Anyag
|Alumínium / PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,8
|Csomag súlya (kg)
|1,5
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 x 150
|Méretek, csomagolva (mm)
|400 x 150 x 1400
Videók
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás