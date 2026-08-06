A moprendszer egy moptartóból és egy 140 centiméter hosszúságú, robusztus, könnyű alumínium nyélből áll, amelyhez egy mopklipsz is tartozik, ez rögzíti a felmosót, és így megkíméli a felhasználót a bosszantó és fárasztó, állandó lehajolgatással járó műveletektől. A mopfejek szükség esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetőek az okos zsebes rögzítésnek köszönhetően.