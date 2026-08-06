Prémium teleszkópos nyél 97-184 cm D 23 mm
Teleszkópos alumínium nyél, amely minden Kärcher felmosótartóval és műanyag lehúzóval használható. A nyél hossza 97 és 184 cm között állítható.
Az ergonomikus műanyag fogantyúk és a rozsdamentes és tartós alumíniumból készült teleszkópos nyél kis súlya hosszabb, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. A masszív nyél hossza 97 és 184 centiméter között állítható, az igényektől és a tisztítási feladattól függően. Minden Kärcher moptartóval és műanyag lehúzóval használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Anyag
|Alumínium / PP
|Fogantyú típusa
|Teleszkópos
|Nyél hossza (mm)
|1840
|Fogantyú átmérője (mm)
|23
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomag súlya (kg)
|0,4
|Hossz (mm)
|260
|Méretek, csomagolva (mm)
|260 x 260 x 1840
Videók
Kompatibilis készülékek
- Classic Mop Holder Flaps 40 cm
- Classic moptartó MultiLink 60 cm
- Classic moptartó MultiLink 80 cm
- Classic moptartó kombó 40 cm
- Classic moptartó kombó 50 cm
- Classic moptartó, MultiLink fedéllel, 40 cm
- Classic portörlő mop Tartó 100 cm
- Classic portörlő mop Tartó 120 cm
- Classic portörlő mop Tartó 60 cm
- Classic portörlő mop Tartó 80 cm
- Hajlítható MF porolókészlet MultiLink 60 cm
- Hajlítható poroló MultiLink 60 cm
- Kentucky moprögzítő 17,5 cm
- Lekerekített hálós kefe MultiLink
- Premium Mop Holder Flex MultiLink 40 cm
- Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium moptartó Flex 40 cm
- Prémium moptartó Lamello 60 cm
- Prémium moptartó Lamello MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó Lamello MultiLink 60 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó pánt, MultiLink, 30 cm
- Prémium moptartó pánt, MultiLink, 40 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 30 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 40 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 60 cm
- Prémium moptartó zsebes SafeClip 50 cm
- Standard moptartó zsebes 40 cm
- Standard moptartó zsebes MultiLink 40 cm
- Standard párnatartó illesztéssel 20 cm
- Standard vízlehúzó 55 cm
- Standard vízlehúzó 75 cm
- Standard vízlehúzó higiénikus területekhez 55 cm
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás
- Padló - vegytisztítás
- Felület - vegytisztítás
- Felület - nedves tisztítás