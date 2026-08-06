Az ergonomikus műanyag fogantyúk és a rozsdamentes és tartós alumíniumból készült teleszkópos nyél kis súlya hosszabb, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. A masszív nyél hossza 97 és 184 centiméter között állítható, az igényektől és a tisztítási feladattól függően. Minden Kärcher moptartóval és műanyag lehúzóval használható.