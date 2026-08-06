Prémium teleszkópos nyél 97-184 cm D 23 mm

Teleszkópos alumínium nyél, amely minden Kärcher felmosótartóval és műanyag lehúzóval használható. A nyél hossza 97 és 184 cm között állítható.

Az ergonomikus műanyag fogantyúk és a rozsdamentes és tartós alumíniumból készült teleszkópos nyél kis súlya hosszabb, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. A masszív nyél hossza 97 és 184 centiméter között állítható, az igényektől és a tisztítási feladattól függően. Minden Kärcher moptartóval és műanyag lehúzóval használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Anyag Alumínium / PP
Fogantyú típusa Teleszkópos
Nyél hossza (mm) 1840
Fogantyú átmérője (mm) 23
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomag súlya (kg) 0,4
Hossz (mm) 260
Méretek, csomagolva (mm) 260 x 260 x 1840
Prémium teleszkópos nyél 97-184 cm D 23 mm

Videók

Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
  • Padló - vegytisztítás
  • Felület - vegytisztítás
  • Felület - nedves tisztítás
Tartozékok