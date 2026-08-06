Classic Mop Holder Flaps 40 cm

Gyors és egyszerű használat: Kiváló minőségű, 40 cm-es fedéltartó blokkrendszerrel és 360°-os forgatással.

Flap moptartó 360°-ban elforgatható csuklóval és blokkrendszerrel ellátva, 40 cm széles kivitelben a Kärcher-től. A moptartó ideális minden olyan nyélhez, amelynek lyukátmérője 18 mm és 23 mm között van, mint például a mi alumínium és teleszkópos nyeleink.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
Textil tartozék Csappantyúk
Anyag PA / Üveggyapot / PP
Munkaszélesség (cm) 40
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz) (mm) 400 x 110
Classic Mop Holder Flaps 40 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
Tartozékok