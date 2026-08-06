Classic Mop Holder Flaps 40 cm
Gyors és egyszerű használat: Kiváló minőségű, 40 cm-es fedéltartó blokkrendszerrel és 360°-os forgatással.
Flap moptartó 360°-ban elforgatható csuklóval és blokkrendszerrel ellátva, 40 cm széles kivitelben a Kärcher-től. A moptartó ideális minden olyan nyélhez, amelynek lyukátmérője 18 mm és 23 mm között van, mint például a mi alumínium és teleszkópos nyeleink.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|Textil tartozék
|Csappantyúk
|Anyag
|PA / Üveggyapot / PP
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 x 110
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás