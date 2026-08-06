Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm

Moptartó (40 cm) hátbarát klipszrögzítéssel, 360°-os forgatással és zsebtoldalékkal a gyors cseréhez.

A Kärcher klipszes moptartó (40 cm), hátkímélő klipszes rögzítéssel van ellátva, illetve 360°-ban elforgatható csuklóval és felhasználóbarát zsebes rögzítéssel rendelkezik. A moptartó ideális minden olyan nyélhez, amelynek lyukátmérője 18 mm és 23 mm között van, mint például a mi alumínium és teleszkópos nyeleink.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Textil tartozék Zsebek
Anyag PA / Üveggyapot / PP
Munkaszélesség (cm) 40
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz) (mm) 400 x 110
Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
Tartozékok