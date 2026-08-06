A Kärcher klipszes moptartó (40 cm), hátkímélő klipszes rögzítéssel van ellátva, illetve 360°-ban elforgatható csuklóval és felhasználóbarát zsebes rögzítéssel rendelkezik. A moptartó ideális minden olyan nyélhez, amelynek lyukátmérője 18 mm és 23 mm között van, mint például a mi alumínium és teleszkópos nyeleink.