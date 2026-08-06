Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm
Moptartó (40 cm) hátbarát klipszrögzítéssel, 360°-os forgatással és zsebtoldalékkal a gyors cseréhez.
A Kärcher klipszes moptartó (40 cm), hátkímélő klipszes rögzítéssel van ellátva, illetve 360°-ban elforgatható csuklóval és felhasználóbarát zsebes rögzítéssel rendelkezik. A moptartó ideális minden olyan nyélhez, amelynek lyukátmérője 18 mm és 23 mm között van, mint például a mi alumínium és teleszkópos nyeleink.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Textil tartozék
|Zsebek
|Anyag
|PA / Üveggyapot / PP
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 x 110
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás