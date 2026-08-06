A Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm-es felmosókészlet szórórendszerrel rendelkezik, amely közvetlenül a felmosó elé juttatja a tisztítóvizet. A szórófejes felmosó különösen alkalmas kisebb padlófelületek gyors és ergonomikus tisztítására. Ez a felhasználóbarát rendszer nagyon könnyen kezelhető, és nem igényel képzést.