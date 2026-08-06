Prémium Mopkészlet Pocket SafeClip OneJet 40 cm
Szórófelmosó rendszer 0,66 literes flakonnal és szórófejjel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, így biztosítva a kisebb területek gyors és ergonomikus tisztítását.
A Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm-es felmosókészlet szórórendszerrel rendelkezik, amely közvetlenül a felmosó elé juttatja a tisztítóvizet. A szórófejes felmosó különösen alkalmas kisebb padlófelületek gyors és ergonomikus tisztítására. Ez a felhasználóbarát rendszer nagyon könnyen kezelhető, és nem igényel képzést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Munkaszélesség (cm)
|40
|Textil tartozék
|Zsebek
|Anyag
|PP / Alumínium / Szilikon
|Fogantyú típusa
|Berendezések
|Nyél hossza (mm)
|1550
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg)
|1,1
|Csomag súlya (kg)
|1,9
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 x 110
|Méretek, csomagolva (mm)
|400 x 110 x 1550
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás