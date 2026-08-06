Prémium Mopkészlet Pocket SafeClip OneJet 40 cm

Szórófelmosó rendszer 0,66 literes flakonnal és szórófejjel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, így biztosítva a kisebb területek gyors és ergonomikus tisztítását.

A Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm-es felmosókészlet szórórendszerrel rendelkezik, amely közvetlenül a felmosó elé juttatja a tisztítóvizet. A szórófejes felmosó különösen alkalmas kisebb padlófelületek gyors és ergonomikus tisztítására. Ez a felhasználóbarát rendszer nagyon könnyen kezelhető, és nem igényel képzést.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Munkaszélesség (cm) 40
Textil tartozék Zsebek
Anyag PP / Alumínium / Szilikon
Fogantyú típusa Berendezések
Nyél hossza (mm) 1550
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg) 1,1
Csomag súlya (kg) 1,9
Méretek (H × Sz) (mm) 400 x 110
Méretek, csomagolva (mm) 400 x 110 x 1550
Prémium Mopkészlet Pocket SafeClip OneJet 40 cm

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Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
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