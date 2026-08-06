Standard vízlehúzó 55 cm

55 cm széles gumilehúzó, fekete, dupla pengéjű, neoprén habból készült lehúzóval.

Kärcher gumilehúzó fekete, dupla pengéjű, neoprén habból készült lehúzóval, 18 mm és 23 mm közötti lyukátmérőjű nyéllel használható. Az 55 cm széles vízlehúzó ideális nagy vízmennyiségek eltávolítására, és nagyon könnyen tisztítható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT
Munkaszélesség (cm) 55
Anyag PP / neoprén, tágított
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 550 x 45 x 140
Standard vízlehúzó 55 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
Tartozékok