Standard vízlehúzó 55 cm
55 cm széles gumilehúzó, fekete, dupla pengéjű, neoprén habból készült lehúzóval.
Kärcher gumilehúzó fekete, dupla pengéjű, neoprén habból készült lehúzóval, 18 mm és 23 mm közötti lyukátmérőjű nyéllel használható. Az 55 cm széles vízlehúzó ideális nagy vízmennyiségek eltávolítására, és nagyon könnyen tisztítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|Munkaszélesség (cm)
|55
|Anyag
|PP / neoprén, tágított
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|550 x 45 x 140
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás