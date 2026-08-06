Kärcher gumilehúzó fekete, dupla pengéjű, neoprén habból készült lehúzóval, 18 mm és 23 mm közötti lyukátmérőjű nyéllel használható. Az 55 cm széles vízlehúzó ideális nagy vízmennyiségek eltávolítására, és nagyon könnyen tisztítható.