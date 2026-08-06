FM Expert 100/ M
Az FM Expert 100/M nagyméretű takarítókocsi kézi és mechanikus tisztítórendszereket ötvöz. Helyet biztosít száraz vagy nedves tisztítógépnek. 12 literes vödör kézi tisztításhoz.
Az FM Expert 100/M nyitott kialakítású és nagyméretű méretekkel büszkélkedhet. Nedves és száraz tisztításra is alkalmas, akár manuálisan, előkezeléses módszerrel, akár mechanikusan, megfelelő gépek segítségével. A kocsi elegendő hellyel rendelkezik ahhoz, hogy kényelmesen és egyszerűen integrálható legyen a BR 30/1 Bp vagy a T 9/1 Bp. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A tisztítóeszközök biztonságosan tárolhatók négy praktikus 6 literes vödörben, és terület szerint szétválaszthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, további felszerelések szállítására alkalmas. A mellékelt FlexiLink csatlakozóknak köszönhetően a moprendszerek, a fogók és a hasznos eszközök hatékonyan integrálhatók. Szükség szerint a FlexoMate külső oldalára rögzíthetők. A horog figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv felakasztására használható.
Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
A rugalmas gépintegráció (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) 15%-kal csökkenti a tisztítási időt
16 literes kihúzható fiók, magasságban állítható és mindkét oldalról hozzáférhető
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|25
|Csomag súlya (kg)
|52,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Méretek, csomagolva (mm)
|1200 x 800 x 780
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