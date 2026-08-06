Az FM Expert 100/M nyitott kialakítású és nagyméretű méretekkel büszkélkedhet. Nedves és száraz tisztításra is alkalmas, akár manuálisan, előkezeléses módszerrel, akár mechanikusan, megfelelő gépek segítségével. A kocsi elegendő hellyel rendelkezik ahhoz, hogy kényelmesen és egyszerűen integrálható legyen a BR 30/1 Bp vagy a T 9/1 Bp. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A tisztítóeszközök biztonságosan tárolhatók négy praktikus 6 literes vödörben, és terület szerint szétválaszthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, további felszerelések szállítására alkalmas. A mellékelt FlexiLink csatlakozóknak köszönhetően a moprendszerek, a fogók és a hasznos eszközök hatékonyan integrálhatók. Szükség szerint a FlexoMate külső oldalára rögzíthetők. A horog figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv felakasztására használható.