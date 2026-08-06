FM Expert 100/ W

A nagyméretű FM Expert 100/W takarítókocsi duplavödrös tisztítórendszerrel. A legjobb megoldás a kiterjedt és igényes tisztítási feladatokhoz.

Az FM Expert 100/W egy nagyméretű és nyitott takarítókocsi, amely hatékonyan használható kiterjedt takarítási feladatokhoz. Állítható dupla vödrös rendszerrel és univerzális préssel rendelkezik. Ha eltávolítja a vödröket és a felmosóprést, helyettük egy gépet integrálhat. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokhoz alkalmas. A tisztítóeszközök négy 6 literes vödörben tárolhatók, amelyek a különböző területekhez igazíthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, bőséges tárolóhelyet biztosít további felszerelések szállításához. A mellékelt Toolflex csatlakozók lehetővé teszik a felmosórendszerek, fogókarok és egyéb felszerelések kompakt integrálását. Egy horog áll rendelkezésre figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítéséhez. A Toolflex és a horgok szükség szerint a FlexoMate külső oldalára is rögzíthetők.

Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
16 literes kihúzható fiók, magasságban állítható és mindkét oldalról hozzáférhető
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Szín antracit
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 28,5
Csomag súlya (kg) 32,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1518 x 653 x 1020
Méretek, csomagolva (mm) 1100 x 600 x 750

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