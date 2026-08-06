FM Expert 100/ W
A nagyméretű FM Expert 100/W takarítókocsi duplavödrös tisztítórendszerrel. A legjobb megoldás a kiterjedt és igényes tisztítási feladatokhoz.
Az FM Expert 100/W egy nagyméretű és nyitott takarítókocsi, amely hatékonyan használható kiterjedt takarítási feladatokhoz. Állítható dupla vödrös rendszerrel és univerzális préssel rendelkezik. Ha eltávolítja a vödröket és a felmosóprést, helyettük egy gépet integrálhat. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokhoz alkalmas. A tisztítóeszközök négy 6 literes vödörben tárolhatók, amelyek a különböző területekhez igazíthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, bőséges tárolóhelyet biztosít további felszerelések szállításához. A mellékelt Toolflex csatlakozók lehetővé teszik a felmosórendszerek, fogókarok és egyéb felszerelések kompakt integrálását. Egy horog áll rendelkezésre figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítéséhez. A Toolflex és a horgok szükség szerint a FlexoMate külső oldalára is rögzíthetők.
Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
16 literes kihúzható fiók, magasságban állítható és mindkét oldalról hozzáférhető
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|28,5
|Csomag súlya (kg)
|32,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Méretek, csomagolva (mm)
|1100 x 600 x 750
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