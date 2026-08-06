Az FM Expert 100/W egy nagyméretű és nyitott takarítókocsi, amely hatékonyan használható kiterjedt takarítási feladatokhoz. Állítható dupla vödrös rendszerrel és univerzális préssel rendelkezik. Ha eltávolítja a vödröket és a felmosóprést, helyettük egy gépet integrálhat. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokhoz alkalmas. A tisztítóeszközök négy 6 literes vödörben tárolhatók, amelyek a különböző területekhez igazíthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, bőséges tárolóhelyet biztosít további felszerelések szállításához. A mellékelt Toolflex csatlakozók lehetővé teszik a felmosórendszerek, fogókarok és egyéb felszerelések kompakt integrálását. Egy horog áll rendelkezésre figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítéséhez. A Toolflex és a horgok szükség szerint a FlexoMate külső oldalára is rögzíthetők.