Kompakt és nyitott takarítókocsiként az FM Expert 50/P különösen alkalmas az előkezelési módszerrel való használatra. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat is képes befogadni. A tisztítóeszközök kényelmesen tárolhatók a négy 6 literes vödörben, és területenként elkülöníthetők. A kiegészítő felszerelések egy 16 literes kihúzható fiókban tárolhatók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható. Ez csökkenti a takarítási folyamat során szükséges oda-vissza utakat. A mellékelt FlexiLink csatlakozóknak köszönhetően felmosórendszerek, fogókarok és egyéb hasznos eszközök is szállíthatók. A FlexoLink XL alkalmas figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítésére. Mind a Toolflex csatlakozók, mind a horog szükség szerint a FlexoMate külsejére rögzíthető. A függővödör és a tálcák könnyen eltávolíthatók, így helyet takaríthatnak meg a kocsi tárolásakor.