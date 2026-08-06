FM Expert 50/ P
Közepes méretű, kompakt FM Expert 50/P takarítókocsi előkezelő rendszerrel. A felakasztható vödrök és tálcák könnyen levehetők a helytakarékos tárolás érdekében.
Kompakt és nyitott takarítókocsiként az FM Expert 50/P különösen alkalmas az előkezelési módszerrel való használatra. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat is képes befogadni. A tisztítóeszközök kényelmesen tárolhatók a négy 6 literes vödörben, és területenként elkülöníthetők. A kiegészítő felszerelések egy 16 literes kihúzható fiókban tárolhatók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható. Ez csökkenti a takarítási folyamat során szükséges oda-vissza utakat. A mellékelt FlexiLink csatlakozóknak köszönhetően felmosórendszerek, fogókarok és egyéb hasznos eszközök is szállíthatók. A FlexoLink XL alkalmas figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítésére. Mind a Toolflex csatlakozók, mind a horog szükség szerint a FlexoMate külsejére rögzíthető. A függővödör és a tálcák könnyen eltávolíthatók, így helyet takaríthatnak meg a kocsi tárolásakor.
Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
16 literes kihúzható fiók, magasságban állítható és mindkét oldalról hozzáférhető
Kompakt méreteinek köszönhetően a kocsi nagyon manőverezhető és könnyen tárolható.
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|23,5
|Csomag súlya (kg)
|26,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Méretek, csomagolva (mm)
|910 x 580 x 440
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