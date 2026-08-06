A zárt kialakítás és a meghosszabbított alaplap ideálissá teszi a nagyméretű FM ExpertPro 100/P takarítókocsit a higiéniailag érzékeny területek tisztítására és az előkezelési módszer alkalmazására. Az integrált hulladékgyűjtő modul különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni, és lábpedállal nyitható. A négy darab 6 literes vödörben további felszerelések tárolhatók, és a felhasználási területtől függően külön-külön tárolhatók. A még nagyobb tárolóhely érdekében a kocsi két további fiókkal is rendelkezik, amelyek 16, illetve 32 literes űrtartalmúak. Ezek szükség szerint elhelyezhetők, és alkalmasak a tisztítóeszközök kényelmes hordozására, az olyan gépek, mint az EB 30/1 Bp Li-Ion, pedig a mellékelt FlexoLink csatlakozókkal könnyen rögzíthetők a FlexoMate külső oldalaira. A FlexoLink XL-re figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzíthető. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók. Két fék rögzíti a kocsit, még lejtős talajon is. Az ergonomikus kialakítású FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését tolás közben. A nyomásra nyíló ajtók egyedileg állíthatók jobb- vagy balkezes felhasználók számára.