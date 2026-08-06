FM ExpertPro 100/ P
Nagyméretű takarítókocsi FM ExpertPro 100/P előkezelő tisztítórendszerrel. Zárt terület a hulladék elhelyezésére, bőséges hely a tisztítóeszközöknek és tárolásra.
A zárt kialakítás és a meghosszabbított alaplap ideálissá teszi a nagyméretű FM ExpertPro 100/P takarítókocsit a higiéniailag érzékeny területek tisztítására és az előkezelési módszer alkalmazására. Az integrált hulladékgyűjtő modul különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni, és lábpedállal nyitható. A négy darab 6 literes vödörben további felszerelések tárolhatók, és a felhasználási területtől függően külön-külön tárolhatók. A még nagyobb tárolóhely érdekében a kocsi két további fiókkal is rendelkezik, amelyek 16, illetve 32 literes űrtartalmúak. Ezek szükség szerint elhelyezhetők, és alkalmasak a tisztítóeszközök kényelmes hordozására, az olyan gépek, mint az EB 30/1 Bp Li-Ion, pedig a mellékelt FlexoLink csatlakozókkal könnyen rögzíthetők a FlexoMate külső oldalaira. A FlexoLink XL-re figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzíthető. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók. Két fék rögzíti a kocsit, még lejtős talajon is. Az ergonomikus kialakítású FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését tolás közben. A nyomásra nyíló ajtók egyedileg állíthatók jobb- vagy balkezes felhasználók számára.
Jellemzők és előnyök
FlexoGrip: ergonomikusan állítható magasságú, tehermentesíti a vállakat és a csuklókat
Lábpedál a hulladékgyűjtő modul fedelének gyors és egyszerű nyitásához
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
A nagy alaplap rengeteg helyet kínál extra nagy tárolókapacitások számára
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|42
|Csomag súlya (kg)
|48
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Méretek, csomagolva (mm)
|1100 x 600 x 780
Felszereltség
- Zárt kocsi ajtókkal
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