FM ExpertPro 100/ P

Nagyméretű takarítókocsi FM ExpertPro 100/P előkezelő tisztítórendszerrel. Zárt terület a hulladék elhelyezésére, bőséges hely a tisztítóeszközöknek és tárolásra.

A zárt kialakítás és a meghosszabbított alaplap ideálissá teszi a nagyméretű FM ExpertPro 100/P takarítókocsit a higiéniailag érzékeny területek tisztítására és az előkezelési módszer alkalmazására. Az integrált hulladékgyűjtő modul különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni, és lábpedállal nyitható. A négy darab 6 literes vödörben további felszerelések tárolhatók, és a felhasználási területtől függően külön-külön tárolhatók. A még nagyobb tárolóhely érdekében a kocsi két további fiókkal is rendelkezik, amelyek 16, illetve 32 literes űrtartalmúak. Ezek szükség szerint elhelyezhetők, és alkalmasak a tisztítóeszközök kényelmes hordozására, az olyan gépek, mint az EB 30/1 Bp Li-Ion, pedig a mellékelt FlexoLink csatlakozókkal könnyen rögzíthetők a FlexoMate külső oldalaira. A FlexoLink XL-re figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzíthető. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók. Két fék rögzíti a kocsit, még lejtős talajon is. Az ergonomikus kialakítású FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését tolás közben. A nyomásra nyíló ajtók egyedileg állíthatók jobb- vagy balkezes felhasználók számára.

Jellemzők és előnyök
FlexoGrip: ergonomikusan állítható magasságú, tehermentesíti a vállakat és a csuklókat
Lábpedál a hulladékgyűjtő modul fedelének gyors és egyszerű nyitásához
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
A nagy alaplap rengeteg helyet kínál extra nagy tárolókapacitások számára
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT
Szín antracit
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 42
Csomag súlya (kg) 48
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1564 x 563 x 1229
Méretek, csomagolva (mm) 1100 x 600 x 780

Felszereltség

  • Zárt kocsi ajtókkal

Videók

Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.