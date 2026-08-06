FM ExpertPro 100/ W
Nagyméretű takarítókocsi FM ExpertPro 100/W előkezelő tisztítórendszerrel és könnyen hozzáférhető hulladéktartállyal. A berendezések biztonságosan tárolhatók a zárt középső részben.
A nagyméretű FM ExpertPro 100/W takarítókocsi duplavödrös rendszerrel és univerzális préssel ideális a gazdaságos takarításhoz. A könnyen hozzáférhető hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A szemeteszsák-tartó lemez könnyedén levehető, a szemeteszsák-tartó pedig összecsukható, így helyet takaríthat meg a tárolóhelyiségben. Négy nagyméretű, 6 literes vödörrel további felszerelések tárolhatók és válogathatók színkódolt területek szerint. Egy további, 16 literes kihúzható fiók az igényeknek megfelelően elhelyezhető, és kényelmes módja a tisztítóeszközök szállításának. A mellékelt Toolflex csatlakozóknak köszönhetően a felmosórendszerek, a fogókarok és egyéb felszerelések szépen integrálhatók. Egy horog áll rendelkezésre figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítéséhez. A Toolflex és a horgok szükség szerint a FlexoMate külső oldalára rögzíthetők. A két keréken lévő erős fékek lehetővé teszik a kocsi parkolását lejtős talajon is. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók, a nyomásra nyíló ajtók pedig kifejezetten jobb- vagy balkezes felhasználók számára állíthatók be.
Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|35
|Csomag súlya (kg)
|39,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Méretek, csomagolva (mm)
|1100 x 595 x 740
Felszereltség
- Zárt kocsi ajtókkal
Videók
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