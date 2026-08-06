FM ExpertPro 100/ W

Nagyméretű takarítókocsi FM ExpertPro 100/W előkezelő tisztítórendszerrel és könnyen hozzáférhető hulladéktartállyal. A berendezések biztonságosan tárolhatók a zárt középső részben.

A nagyméretű FM ExpertPro 100/W takarítókocsi duplavödrös rendszerrel és univerzális préssel ideális a gazdaságos takarításhoz. A könnyen hozzáférhető hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A szemeteszsák-tartó lemez könnyedén levehető, a szemeteszsák-tartó pedig összecsukható, így helyet takaríthat meg a tárolóhelyiségben. Négy nagyméretű, 6 literes vödörrel további felszerelések tárolhatók és válogathatók színkódolt területek szerint. Egy további, 16 literes kihúzható fiók az igényeknek megfelelően elhelyezhető, és kényelmes módja a tisztítóeszközök szállításának. A mellékelt Toolflex csatlakozóknak köszönhetően a felmosórendszerek, a fogókarok és egyéb felszerelések szépen integrálhatók. Egy horog áll rendelkezésre figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítéséhez. A Toolflex és a horgok szükség szerint a FlexoMate külső oldalára rögzíthetők. A két keréken lévő erős fékek lehetővé teszik a kocsi parkolását lejtős talajon is. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók, a nyomásra nyíló ajtók pedig kifejezetten jobb- vagy balkezes felhasználók számára állíthatók be.

Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Szín antracit
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 35
Csomag súlya (kg) 39,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1518 x 650 x 1021
Méretek, csomagolva (mm) 1100 x 595 x 740

Felszereltség

  • Zárt kocsi ajtókkal

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