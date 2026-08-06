FM ExpertPro 100/ W Tp

A legnagyobb takarítókocsi, az FM ExpertPro 100/W Tp, kiterjedt takarítási feladatokhoz. Dupla hulladékgyűjtő rendszer lehajtható toldópanelen, hatékony hulladékkezelés és biztonságos tárolóhely.

A kiváló minőségű és legnagyobb FM ExpertPro 100/W Tp takarítókocsi zárt szerkezettel és nagyméretű alaplappal büszkélkedhet. Ez helyet biztosít a gazdaságos takarítás fontos elemeinek, például az univerzális préssel ellátott vödrös módszernek (1 vödör friss és szennyezett vízhez). A vödör nélkül a lap helytakarékosság érdekében lehajtható. Az integrált hulladékgyűjtő modul különböző méretű szemeteszsákokat fogad be, és lábpedállal nyitható. A tisztítóeszközök négy 6 literes vödörben tárolhatók, és felhasználási terület szerint szétválaszthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, még több tárolóhelyet kínál. A mellékelt FlexoLink csatlakozók segítségével további berendezések integrálhatók hatékonyan, amelyek szükség szerint a FlexoMate külső oldalaira rögzíthetők. A FlexoLink XL segítségével tábla vagy a WVP 10 Adv is rögzíthető. A két keréken lévő erős fékek biztosítják, hogy a kocsi mindig biztonságosan és stabilan álljon, még lejtős talajon is. Az ergonomikusan állítható FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését. A nyomásra nyíló ajtók jobb- vagy balkezes felhasználók számára is beállíthatók.

Jellemzők és előnyök
FlexoGrip: ergonomikusan állítható magasságú, tehermentesíti a vállakat és a csuklókat
Lábpedál a hulladékgyűjtő modul fedelének gyors és egyszerű nyitásához
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
A nagy alaplap rengeteg helyet kínál extra nagy tárolókapacitások számára
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
A hosszabbító lemez összecsukható, így helyet takaríthat meg tárolás vagy szállítás közben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Szín antracit
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 46
Csomag súlya (kg) 51,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1831 x 650 x 1062
Méretek, csomagolva (mm) 1100 x 600 x 780

Felszereltség

  • Zárt kocsi ajtókkal

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