FM ExpertPro 100/ W Tp
A legnagyobb takarítókocsi, az FM ExpertPro 100/W Tp, kiterjedt takarítási feladatokhoz. Dupla hulladékgyűjtő rendszer lehajtható toldópanelen, hatékony hulladékkezelés és biztonságos tárolóhely.
A kiváló minőségű és legnagyobb FM ExpertPro 100/W Tp takarítókocsi zárt szerkezettel és nagyméretű alaplappal büszkélkedhet. Ez helyet biztosít a gazdaságos takarítás fontos elemeinek, például az univerzális préssel ellátott vödrös módszernek (1 vödör friss és szennyezett vízhez). A vödör nélkül a lap helytakarékosság érdekében lehajtható. Az integrált hulladékgyűjtő modul különböző méretű szemeteszsákokat fogad be, és lábpedállal nyitható. A tisztítóeszközök négy 6 literes vödörben tárolhatók, és felhasználási terület szerint szétválaszthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, még több tárolóhelyet kínál. A mellékelt FlexoLink csatlakozók segítségével további berendezések integrálhatók hatékonyan, amelyek szükség szerint a FlexoMate külső oldalaira rögzíthetők. A FlexoLink XL segítségével tábla vagy a WVP 10 Adv is rögzíthető. A két keréken lévő erős fékek biztosítják, hogy a kocsi mindig biztonságosan és stabilan álljon, még lejtős talajon is. Az ergonomikusan állítható FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését. A nyomásra nyíló ajtók jobb- vagy balkezes felhasználók számára is beállíthatók.
Jellemzők és előnyök
FlexoGrip: ergonomikusan állítható magasságú, tehermentesíti a vállakat és a csuklókat
Lábpedál a hulladékgyűjtő modul fedelének gyors és egyszerű nyitásához
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
A nagy alaplap rengeteg helyet kínál extra nagy tárolókapacitások számára
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
A hosszabbító lemez összecsukható, így helyet takaríthat meg tárolás vagy szállítás közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|46
|Csomag súlya (kg)
|51,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Méretek, csomagolva (mm)
|1100 x 600 x 780
Felszereltség
- Zárt kocsi ajtókkal
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