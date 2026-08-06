A kiváló minőségű és legnagyobb FM ExpertPro 100/W Tp takarítókocsi zárt szerkezettel és nagyméretű alaplappal büszkélkedhet. Ez helyet biztosít a gazdaságos takarítás fontos elemeinek, például az univerzális préssel ellátott vödrös módszernek (1 vödör friss és szennyezett vízhez). A vödör nélkül a lap helytakarékosság érdekében lehajtható. Az integrált hulladékgyűjtő modul különböző méretű szemeteszsákokat fogad be, és lábpedállal nyitható. A tisztítóeszközök négy 6 literes vödörben tárolhatók, és felhasználási terület szerint szétválaszthatók. Egy 16 literes kihúzható fiók, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, még több tárolóhelyet kínál. A mellékelt FlexoLink csatlakozók segítségével további berendezések integrálhatók hatékonyan, amelyek szükség szerint a FlexoMate külső oldalaira rögzíthetők. A FlexoLink XL segítségével tábla vagy a WVP 10 Adv is rögzíthető. A két keréken lévő erős fékek biztosítják, hogy a kocsi mindig biztonságosan és stabilan álljon, még lejtős talajon is. Az ergonomikusan állítható FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését. A nyomásra nyíló ajtók jobb- vagy balkezes felhasználók számára is beállíthatók.