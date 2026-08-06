FM ExpertPro 50/ P

Kompakt FM ExpertPro 50/P takarítókocsi, alkalmas előkezelt tisztításra. Biztonságosan lezárt terület a vödröknek és a hulladékgyűjtő rekeszeknek, valamint a berendezéseknek és a tisztítószereknek.

A kompakt FM ExpertPro 50/P zárt kialakításának köszönhetően különösen alkalmas higiéniai szempontból érzékeny területeken való használatra. Hatékony felülettisztításhoz is használható előkezelési módszerként. A berendezések két 6 literes vödörben tárolhatók, és felhasználási terület szerint elkülöníthetők. A kocsi egy 16 literes kihúzható fiókkal is rendelkezik, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, és kényelmes módja a további tisztítóeszközök szállításának. A mellékelt Toolflex csatlakozóknak köszönhetően felmosórendszerek, fogók stb. integrálhatók. A horog figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítésére használható. Mind a Toolflex csatlakozók, mind a horog szükség szerint a FlexoMate külsejére rögzíthető. Két kerék fékkel van felszerelve, ami biztonságos helyzetet biztosít még lejtős talajon is. A magasságban állítható FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését a kocsi tolása közben. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók, a nyomásra nyíló ajtók pedig kifejezetten jobb- vagy balkezes felhasználók számára állíthatók be.

Jellemzők és előnyök
FlexoGrip: ergonomikusan állítható magasságú, tehermentesíti a vállakat és a csuklókat
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Kompakt méreteinek köszönhetően a kocsi nagyon manőverezhető és könnyen tárolható.
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT
Szín antracit
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 28,2
Csomag súlya (kg) 35,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1051 x 564 x 1230
Méretek, csomagolva (mm) 1120 x 580 x 500

Felszereltség

  • Zárt kocsi ajtókkal

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