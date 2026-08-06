A kompakt FM ExpertPro 50/P zárt kialakításának köszönhetően különösen alkalmas higiéniai szempontból érzékeny területeken való használatra. Hatékony felülettisztításhoz is használható előkezelési módszerként. A berendezések két 6 literes vödörben tárolhatók, és felhasználási terület szerint elkülöníthetők. A kocsi egy 16 literes kihúzható fiókkal is rendelkezik, amely az igényeknek megfelelően pozícionálható, és kényelmes módja a további tisztítóeszközök szállításának. A mellékelt Toolflex csatlakozóknak köszönhetően felmosórendszerek, fogók stb. integrálhatók. A horog figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzítésére használható. Mind a Toolflex csatlakozók, mind a horog szükség szerint a FlexoMate külsejére rögzíthető. Két kerék fékkel van felszerelve, ami biztonságos helyzetet biztosít még lejtős talajon is. A magasságban állítható FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését a kocsi tolása közben. Az ajtók és az oldalsó panelek matricákkal személyre szabhatók, a nyomásra nyíló ajtók pedig kifejezetten jobb- vagy balkezes felhasználók számára állíthatók be.