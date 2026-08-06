A közepes méretű, zárt FM ExpertPro 50/S takarítókocsi kompakt méreteivel lenyűgöző, és ideális a szórófejes módszerrel történő használatra is. A hulladékgyűjtő modul kívülről könnyen hozzáférhető. Szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A takarítóeszközök kényelmesen tárolhatók két 6 literes vödörben, színnel elválasztva (egy kék és egy piros vödör alapfelszereltségként tartozék). Két 16 literes kihúzható fiók, amelyek az igényeknek megfelelően elhelyezhetők, alkalmasak további eszközök kényelmes szállítására. A mellékelt Toolflex csatlakozóknak köszönhetően a felmosórendszerek, a fogókarok és egyéb eszközök hatékonyan integrálhatók. Ezek szükség szerint a FlexoMate külső oldalaira rögzíthetők. A FlexoLink XL segítségével figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzíthető. A két keréken lévő erős fékek még lejtős, egyenetlen talajon is rögzítik a kocsit a stabilitás biztosítása érdekében. Az ergonomikusan állítható magasságú FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését tolás közben. Ezenkívül a nyomásra nyíló ajtók jobb- vagy balkezes felhasználók számára is beállíthatók.