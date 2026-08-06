FM ExpertPro 50/ S
Közepes méretű FM ExpertPro 50/S takarítókocsi permetező tisztítórendszerhez, könnyen hozzáférhető hulladéktartállyal. Zárt központi rekesz a berendezések és tisztítószerek tárolására.
A közepes méretű, zárt FM ExpertPro 50/S takarítókocsi kompakt méreteivel lenyűgöző, és ideális a szórófejes módszerrel történő használatra is. A hulladékgyűjtő modul kívülről könnyen hozzáférhető. Szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A takarítóeszközök kényelmesen tárolhatók két 6 literes vödörben, színnel elválasztva (egy kék és egy piros vödör alapfelszereltségként tartozék). Két 16 literes kihúzható fiók, amelyek az igényeknek megfelelően elhelyezhetők, alkalmasak további eszközök kényelmes szállítására. A mellékelt Toolflex csatlakozóknak köszönhetően a felmosórendszerek, a fogókarok és egyéb eszközök hatékonyan integrálhatók. Ezek szükség szerint a FlexoMate külső oldalaira rögzíthetők. A FlexoLink XL segítségével figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv rögzíthető. A két keréken lévő erős fékek még lejtős, egyenetlen talajon is rögzítik a kocsit a stabilitás biztosítása érdekében. Az ergonomikusan állítható magasságú FlexoGrip csökkenti a karok és a vállak terhelését tolás közben. Ezenkívül a nyomásra nyíló ajtók jobb- vagy balkezes felhasználók számára is beállíthatók.
Jellemzők és előnyök
FlexoGrip: ergonomikusan állítható magasságú, tehermentesíti a vállakat és a csuklókat
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
Körülről zárt, ideális higiéniai szempontból érzékeny területek tisztítására
A két keréken lévő fékek rögzítik a kocsit még lejtős talajon is
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Kompakt méreteinek köszönhetően a kocsi nagyon manőverezhető és könnyen tárolható.
A nyomásra nyíló rendszer intuitív és egyszerű ajtóműködtetést biztosít
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT / STANDARD
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|29
|Csomag súlya (kg)
|56,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Méretek, csomagolva (mm)
|1200 x 800 x 860
Felszereltség
- Zárt kocsi ajtókkal
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