A kompakt és nyitott takarítókocsi különösen alkalmas előkezelt mopok kézi takarítási műveletekhez való használatára. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A tisztítóeszközök biztonságosan tárolhatók a két 6 literes vödörben, és terület szerint szétválaszthatók (kék a problémamentes területekhez, piros a legmagasabb higiéniai követelményeket támasztó takarítási területekhez, például mosdókhoz és WC-khez). A mellékelt FlexiLink csatlakozóknak köszönhetően a moprendszerek, a fogók és egyéb berendezések szépen integrálhatók. Figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv.Toolflex rögzítésére szolgáló kampó, valamint a FlexoMate belsejébe szükség szerint kampók rögzíthetők.