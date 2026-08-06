FM Swift 50/ P
Helytakarékos és kompakt – az FM Swift 50/P tisztítórendszerrel az előkezeléshez és magasságban állítható, összecsukható hulladékmodullal. Maximális helymegtakarítás szűk tárolóhelyiségekben.
A kompakt és nyitott takarítókocsi különösen alkalmas előkezelt mopok kézi takarítási műveletekhez való használatára. A hulladékgyűjtő modul szükség szerint fel-le mozgatható, és különböző méretű szemeteszsákokat képes befogadni. A tisztítóeszközök biztonságosan tárolhatók a két 6 literes vödörben, és terület szerint szétválaszthatók (kék a problémamentes területekhez, piros a legmagasabb higiéniai követelményeket támasztó takarítási területekhez, például mosdókhoz és WC-khez). A mellékelt FlexiLink csatlakozóknak köszönhetően a moprendszerek, a fogók és egyéb berendezések szépen integrálhatók. Figyelmeztető tábla vagy a WVP 10 Adv.Toolflex rögzítésére szolgáló kampó, valamint a FlexoMate belsejébe szükség szerint kampók rögzíthetők.
Jellemzők és előnyök
Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében
Kompakt méreteinek köszönhetően a kocsi nagyon manőverezhető és könnyen tárolható.
Toolflex csatlakozók a külső oldalakon a tisztítóeszközök rögzítéséhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|14
|Csomag súlya (kg)
|16,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Méretek, csomagolva (mm)
|796 x 584 x 371
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