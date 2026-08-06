FM Swift 50/ W

Az FM Swift 50/W vödrök 2 db 15 literes, 50%-ban újrahasznosított műanyagból készült, és 2 db 6 literes, 80%-ban újrahasznosított műanyagból készült vödröt, valamint három tartót tartalmaznak a kéziszerszámok könnyű elérhetősége érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ergonómikus dizájn
  • Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében.
  • Ergonomikus centrifugálás a hatékony felmosóprésnek köszönhetően.
Helytakarékos kialakítás
  • Kompakt méretei miatt a kocsi nagyon könnyen manőverezhető és tárolható.
  • Helytakarékos tároláshoz egyszerűen hajtsa fel a hulladékmodult, és vegye ki a vödörrendszert.
  • Toolflex csatlakozók a külső oldalakon tisztítóeszközök rögzítéséhez.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 2 db 15 literes, 50%-ban újrahasznosított műanyagból készült vödörrel és 2 db 6 literes, 80%-ban újrahasznosított műanyagból készült vödörrel készült.
  • Nincsenek felesleges műanyag betétek.
  • A moduláris rendszer lehetővé teszi az egyes alkatrészek egyszerű cseréjét, így a berendezés az igényeknek megfelelően testreszabható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD
Szín antracit
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 18
Csomag súlya (kg) 19
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1004 x 653 x 1198
Méretek, csomagolva (mm) 796 x 584 x 403

Videók

Alkalmazási területek
  • Sokoldalúan használható kézi tisztításhoz, például mosdókban vagy közös helyiségekben.
  • Kemény padlók
Tartozékok
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