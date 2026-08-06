FM Swift 50/ W
Az FM Swift 50/W vödrök 2 db 15 literes, 50%-ban újrahasznosított műanyagból készült, és 2 db 6 literes, 80%-ban újrahasznosított műanyagból készült vödröt, valamint három tartót tartalmaznak a kéziszerszámok könnyű elérhetősége érdekében.
Jellemzők és előnyök
Ergonómikus dizájn
- Hulladékgyűjtő modul 30°-ban állítható magassággal a könnyű ürítés érdekében.
- Ergonomikus centrifugálás a hatékony felmosóprésnek köszönhetően.
Helytakarékos kialakítás
- Kompakt méretei miatt a kocsi nagyon könnyen manőverezhető és tárolható.
- Helytakarékos tároláshoz egyszerűen hajtsa fel a hulladékmodult, és vegye ki a vödörrendszert.
- Toolflex csatlakozók a külső oldalakon tisztítóeszközök rögzítéséhez.
Fenntarthatósági jellemzők
- 2 db 15 literes, 50%-ban újrahasznosított műanyagból készült vödörrel és 2 db 6 literes, 80%-ban újrahasznosított műanyagból készült vödörrel készült.
- Nincsenek felesleges műanyag betétek.
- A moduláris rendszer lehetővé teszi az egyes alkatrészek egyszerű cseréjét, így a berendezés az igényeknek megfelelően testreszabható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|18
|Csomag súlya (kg)
|19
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Méretek, csomagolva (mm)
|796 x 584 x 403
Videók
Alkalmazási területek
- Sokoldalúan használható kézi tisztításhoz, például mosdókban vagy közös helyiségekben.
- Kemény padlók
Tartozékok
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