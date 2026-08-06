Ajtóütköző fogantyúval 80 cm
Univerzális ajtóütköző nyommentes gumiprofillal és 23 mm átmérőjű fogantyúval. Szabadalmaztatott rendszer az egyszerű, gyors és ergonomikus fel- és leszereléshez.
Tökéletes takarítás közben az ajtók nem kívánt becsukódásának megakadályozására: 23 mm átmérőjű alumínium fogantyúval. A szabadalmaztatott rendszer lehetővé teszi az ajtómegállító hátbarát, gyors és egyszerű elhelyezését és eltávolítását állandó lehajolgatás nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT / STANDARD / KLASSZIKUS
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,2
|Csomag súlya (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz) (mm)
|80 x 160
|Méretek, csomagolva (mm)
|80 x 160 x 900
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padló - vegytisztítás