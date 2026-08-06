Ajtóütköző fogantyúval 80 cm

Univerzális ajtóütköző nyommentes gumiprofillal és 23 mm átmérőjű fogantyúval. Szabadalmaztatott rendszer az egyszerű, gyors és ergonomikus fel- és leszereléshez.

Tökéletes takarítás közben az ajtók nem kívánt becsukódásának megakadályozására: 23 mm átmérőjű alumínium fogantyúval. A szabadalmaztatott rendszer lehetővé teszi az ajtómegállító hátbarát, gyors és egyszerű elhelyezését és eltávolítását állandó lehajolgatás nélkül.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT / STANDARD / KLASSZIKUS
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,2
Csomag súlya (kg) 0,3
Méretek (H × Sz) (mm) 80 x 160
Méretek, csomagolva (mm) 80 x 160 x 900
Ajtóütköző fogantyúval 80 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padló - vegytisztítás