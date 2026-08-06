Tökéletes takarítás közben az ajtók nem kívánt becsukódásának megakadályozására: 23 mm átmérőjű alumínium fogantyúval. A szabadalmaztatott rendszer lehetővé teszi az ajtómegállító hátbarát, gyors és egyszerű elhelyezését és eltávolítását állandó lehajolgatás nélkül.