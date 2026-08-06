Standard kézi pad tartó 25 cm

Kärcher súrolókorong-tartó markolattal. Tökéletes padlók és felületek intenzív, gépi tisztításához.

A Kärcher kompakt súrolóped-tartója a takarítógépek számára hozzáférhetetlen területek kényelmes tisztításához alkalmas. A kiváló minőségű műanyagból készült, hosszú élettartamú tartó rendkívül tartós a hagyományos tisztítószerekkel szemben, de különösen kíméletes a felületeken való használat közben. Ergonomikus fogantyújának köszönhetően könnyen kézben tartható, így bármilyen típusú tisztítóped-del könnyedén használható a takarítási feladatok ellátása során.

Specifikációk

Műszaki adatok

Anyag PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 230 / 100 / 65
Standard kézi pad tartó 25 cm

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
  • Felület - nedves tisztítás
Tartozékok