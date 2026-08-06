A Kärcher kompakt súrolóped-tartója a takarítógépek számára hozzáférhetetlen területek kényelmes tisztításához alkalmas. A kiváló minőségű műanyagból készült, hosszú élettartamú tartó rendkívül tartós a hagyományos tisztítószerekkel szemben, de különösen kíméletes a felületeken való használat közben. Ergonomikus fogantyújának köszönhetően könnyen kézben tartható, így bármilyen típusú tisztítóped-del könnyedén használható a takarítási feladatok ellátása során.