Standard kézi pad tartó 25 cm
Kärcher súrolókorong-tartó markolattal. Tökéletes padlók és felületek intenzív, gépi tisztításához.
A Kärcher kompakt súrolóped-tartója a takarítógépek számára hozzáférhetetlen területek kényelmes tisztításához alkalmas. A kiváló minőségű műanyagból készült, hosszú élettartamú tartó rendkívül tartós a hagyományos tisztítószerekkel szemben, de különösen kíméletes a felületeken való használat közben. Ergonomikus fogantyújának köszönhetően könnyen kézben tartható, így bármilyen típusú tisztítóped-del könnyedén használható a takarítási feladatok ellátása során.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Anyag
|PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|230 / 100 / 65
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Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás
- Felület - nedves tisztítás