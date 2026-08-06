Fehér 25 cm-es Pad
Kärcher fehér, sokoldalú tisztítópárna padlók és felületek intenzív tisztításához.
A fehér tisztítóped rendkívül sokoldalúan használható, és kompakt méreteinek köszönhetően különösen alkalmas a takarítógépek számára hozzáférhetetlen padlók és felületek kíméletes, intenzív tisztítására. Padlótisztításhoz a tisztítóped-del kompatibilis, fogantyúval és csuklóval ellátott pedtartónkkal, valamint a Kärcher pedtartó markolattal együtt a különféle felületeken történő kézi tisztításhoz a Kärcher padtartóval együtt ajánljuk. A puha csiszolószemcsékkel ellátott, gyapjúszövetből készült ped szintén alkalmas például rozsdamentes acélból, krómból, rézből, porcelánból vagy kerámiából készült felületek és tárgyak tisztítására is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|A szennyeződés típusa
|Erősen tapadó szennyeződés
|Anyag
|PET/PA
|Szennyeződési szint
|Alacsony
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|250 / 120 / 20
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás
- Felület - nedves tisztítás