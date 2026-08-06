Fehér 25 cm-es Pad

Kärcher fehér, sokoldalú tisztítópárna padlók és felületek intenzív tisztításához.

A fehér tisztítóped rendkívül sokoldalúan használható, és kompakt méreteinek köszönhetően különösen alkalmas a takarítógépek számára hozzáférhetetlen padlók és felületek kíméletes, intenzív tisztítására. Padlótisztításhoz a tisztítóped-del kompatibilis, fogantyúval és csuklóval ellátott pedtartónkkal, valamint a Kärcher pedtartó markolattal együtt a különféle felületeken történő kézi tisztításhoz a Kärcher padtartóval együtt ajánljuk. A puha csiszolószemcsékkel ellátott, gyapjúszövetből készült ped szintén alkalmas például rozsdamentes acélból, krómból, rézből, porcelánból vagy kerámiából készült felületek és tárgyak tisztítására is.

Specifikációk

Műszaki adatok

A szennyeződés típusa Erősen tapadó szennyeződés
Anyag PET/PA
Szennyeződési szint Alacsony
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 250 / 120 / 20
Fehér 25 cm-es Pad
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
  • Felület - nedves tisztítás