A fehér tisztítóped rendkívül sokoldalúan használható, és kompakt méreteinek köszönhetően különösen alkalmas a takarítógépek számára hozzáférhetetlen padlók és felületek kíméletes, intenzív tisztítására. Padlótisztításhoz a tisztítóped-del kompatibilis, fogantyúval és csuklóval ellátott pedtartónkkal, valamint a Kärcher pedtartó markolattal együtt a különféle felületeken történő kézi tisztításhoz a Kärcher padtartóval együtt ajánljuk. A puha csiszolószemcsékkel ellátott, gyapjúszövetből készült ped szintén alkalmas például rozsdamentes acélból, krómból, rézből, porcelánból vagy kerámiából készült felületek és tárgyak tisztítására is.