Zöld 25 cm-es Pad
Kärcher zöld, sokoldalú tisztítópárna padlók és felületek intenzív tisztításához.
Erősen csiszoló hatású, zöld tisztítóped bármilyen ellenálló felület mélytisztítására és karbantartó tisztítására. A zöld tisztítóped sokoldalúan használható, és kompakt méreteinek köszönhetően különösen alkalmas a takarítógépek számára hozzáférhetetlen, ellenálló padlók és felületek intenzív tisztítására. Padlótisztításhoz a tisztítóped-del kompatibilis, fogantyúval és csuklóval ellátott pedtartónkkal, valamint a Kärcher pedtartó markolattal együtt a különféle felületeken történő kézi tisztításhoz ajánlott.
Specifikációk
Műszaki adatok
|A szennyeződés típusa
|Erősen tapadó szennyeződés
|Anyag
|PET/PA
|Szennyeződési szint
|Alacsonytól a közepesig
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,1
|Csomag súlya (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|250 / 120 / 20
|Méretek, csomagolva (mm)
|250 / 120 / 20
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás
- Felület - nedves tisztítás