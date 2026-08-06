Zöld 25 cm-es Pad

Kärcher zöld, sokoldalú tisztítópárna padlók és felületek intenzív tisztításához.

Erősen csiszoló hatású, zöld tisztítóped bármilyen ellenálló felület mélytisztítására és karbantartó tisztítására. A zöld tisztítóped sokoldalúan használható, és kompakt méreteinek köszönhetően különösen alkalmas a takarítógépek számára hozzáférhetetlen, ellenálló padlók és felületek intenzív tisztítására. Padlótisztításhoz a tisztítóped-del kompatibilis, fogantyúval és csuklóval ellátott pedtartónkkal, valamint a Kärcher pedtartó markolattal együtt a különféle felületeken történő kézi tisztításhoz ajánlott.

Specifikációk

Műszaki adatok

A szennyeződés típusa Erősen tapadó szennyeződés
Anyag PET/PA
Szennyeződési szint Alacsonytól a közepesig
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,1
Csomag súlya (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 250 / 120 / 20
Méretek, csomagolva (mm) 250 / 120 / 20
Zöld 25 cm-es Pad
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
  • Felület - nedves tisztítás