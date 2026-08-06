Erősen csiszoló hatású, zöld tisztítóped bármilyen ellenálló felület mélytisztítására és karbantartó tisztítására. A zöld tisztítóped sokoldalúan használható, és kompakt méreteinek köszönhetően különösen alkalmas a takarítógépek számára hozzáférhetetlen, ellenálló padlók és felületek intenzív tisztítására. Padlótisztításhoz a tisztítóped-del kompatibilis, fogantyúval és csuklóval ellátott pedtartónkkal, valamint a Kärcher pedtartó markolattal együtt a különféle felületeken történő kézi tisztításhoz ajánlott.