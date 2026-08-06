Tökéletes a padló és a takarítógépek számára hozzáférhetetlen felületek tisztítására: A mozgatható csuklóval ellátott pedtartó maximális rugalmasságot és mozgékonyságot biztosít az intenzív tisztítási feladatokhoz. A kiváló minőségű műanyagból készült, hosszú élettartamú pedtartó rendkívül tartós a szokásos tisztítószerekkel történő használat esetében, és különösen kíméletes a felületeken való használat közben. Minden szabványos súrolóped-del együtt használható, és különböző Kärcher fogantyúkkal kombinálható.