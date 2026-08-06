Standard párnatartó illesztéssel 20 cm
Kärcher súrolókorong-tartó mozgó csuklós fogantyúval. Súrolókorongokkal való használatra padlók és felületek intenzív, mechanikus tisztításához.
Tökéletes a padló és a takarítógépek számára hozzáférhetetlen felületek tisztítására: A mozgatható csuklóval ellátott pedtartó maximális rugalmasságot és mozgékonyságot biztosít az intenzív tisztítási feladatokhoz. A kiváló minőségű műanyagból készült, hosszú élettartamú pedtartó rendkívül tartós a szokásos tisztítószerekkel történő használat esetében, és különösen kíméletes a felületeken való használat közben. Minden szabványos súrolóped-del együtt használható, és különböző Kärcher fogantyúkkal kombinálható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Anyag
|PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|230 / 100 / 200
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás
- Padlómosdó - nedves tisztítás