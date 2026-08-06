Standard párnatartó illesztéssel 20 cm

Kärcher súrolókorong-tartó mozgó csuklós fogantyúval. Súrolókorongokkal való használatra padlók és felületek intenzív, mechanikus tisztításához.

Tökéletes a padló és a takarítógépek számára hozzáférhetetlen felületek tisztítására: A mozgatható csuklóval ellátott pedtartó maximális rugalmasságot és mozgékonyságot biztosít az intenzív tisztítási feladatokhoz. A kiváló minőségű műanyagból készült, hosszú élettartamú pedtartó rendkívül tartós a szokásos tisztítószerekkel történő használat esetében, és különösen kíméletes a felületeken való használat közben. Minden szabványos súrolóped-del együtt használható, és különböző Kärcher fogantyúkkal kombinálható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Anyag PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 230 / 100 / 200
Standard párnatartó illesztéssel 20 cm
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás
  • Padlómosdó - nedves tisztítás
Tartozékok