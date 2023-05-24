Az előregyártott betonelemek formáinak rendszeres tisztítása biztosítja a minőséget és csökkenti a költségeket.

Az előregyártott betonelemek formáinak professzionális tisztítása fontos a magas minőség megőrzése érdekében. Még ha a beton meg is kötött, a zsaluzatot nehéz úgy eltávolítani, hogy ne maradjanak rajta maradványok. Ezek a maradványok észrevehetők, ha a zsaluzatot egy újabb betonelemen használják. Különösen fontos a zsaluzat speciális tisztítási követelményeit betartani, ha egyszerre több nyers betonfelületet készítenek gyorsan. Csak az alaposan tisztított zsaluzat biztosítja a tartósan magas minőségű felületet.

Az egyes panelek vagy táblák általában úgy vannak összecsavarozva, hogy az előregyártott betonelemek formáit alkossák. Mivel ezek a táblák soha nem teljesen zártak, mindig van némi betonmaradvány. Ezek a maradványok egyenetlenné tehetik a zsaluzatot, ami hatással lesz a következő betonelem felületére, ezért az előregyártott betonszerkezetek keretének alapos tisztítása elengedhetetlen.

Ha a zsaluzatot hosszabb ideig használják, azt mindig el kell távolítani, majd azonnal meg kell tisztítani. Ez néha időhiány miatt nem lehetséges. Ha azonban a zsaluzatot nem tisztítják meg, az megnövekedett költségekhez vezethet, mivel az elkészült betont újra meg kell munkálni. Az utolsó tisztítás is hosszabb ideig tarthat, különben a zsaluzatot teljesen ki kell cserélni.