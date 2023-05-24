Állványok tisztítása ultra-magasnyomású mosóval

Az állványok gyakran szembesülnek nagy igénybevétellel a munkaterületeken, ami idővel kopáshoz vezethet. Ezért elengedhetetlen az állvány alapos tisztítása minden használat után, különös figyelmet fordítva a hegesztett varratokra és a fémelemek deformálódására, valamint a rétegelt lemezburkolatok bármilyen sérülésére. A zsanérokat, reteszeket, sasszegeket és a biztonsági karokat is alaposan meg kell tisztítani a rájuk rakódott vakolat-, habarcs- vagy festékmaradványoktól.

A HDS pótkocsikkal történű erőteljes magasnyomású tisztítás gyakran elegendő a legtöbb takarítási munkához. Egyes esetekben azonban az állvány annyira szennyezett lehet, hogy ultra-magasnyomású tisztításra van szükség. Fontos megjegyezni, hogy ország-specifikus előírások megszabhatják, ki felelős az állványzat tisztításáért. Az Egyesült Királyságban például csak engedéllyel rendelkező személyek vagy vállalatok állíthatnak fel állványzatot, és ők felelnek azért is, hogy az biztonságosan használható legyen. Az ügyfél és a bérbeadó közötti megállapodástól függően az ügyfélnek kell fizetnie a tisztításért vagy a költségekért, amelyek az állványzat szennyeződésének eltávolításához szükségesek.