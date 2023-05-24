Állványzat tisztítása
Az állványokat általában egy építési projekt idejére bérlik, majd továbbadják a következő ügyfélnek. Ezért alapos tisztítás szükséges annak érdekében, hogy biztonságosak legyenek és a lehető leghosszabb ideig használhatók maradjanak, miközben ápolt megjelenésüket is megőrzik. Ennek eléréséhez az ultra-magasnyomású mosók kiváló választásnak bizonyulnak a festék-, beton- vagy szilikonmaradványok eltávolítására, amelyek az állványzat felületén maradhatnak. Az állványok sérülésmentes tisztításához azonban nagyon fontos a megfelelő kiegészítők és víznyomás kiválasztása. Ezzel biztosíthatod az ügyfél elégedettségét, valamint az állványok biztonságát és tartósságát.
Állványok tisztítása ultra-magasnyomású mosóval
Az állványok gyakran szembesülnek nagy igénybevétellel a munkaterületeken, ami idővel kopáshoz vezethet. Ezért elengedhetetlen az állvány alapos tisztítása minden használat után, különös figyelmet fordítva a hegesztett varratokra és a fémelemek deformálódására, valamint a rétegelt lemezburkolatok bármilyen sérülésére. A zsanérokat, reteszeket, sasszegeket és a biztonsági karokat is alaposan meg kell tisztítani a rájuk rakódott vakolat-, habarcs- vagy festékmaradványoktól.
A HDS pótkocsikkal történű erőteljes magasnyomású tisztítás gyakran elegendő a legtöbb takarítási munkához. Egyes esetekben azonban az állvány annyira szennyezett lehet, hogy ultra-magasnyomású tisztításra van szükség. Fontos megjegyezni, hogy ország-specifikus előírások megszabhatják, ki felelős az állványzat tisztításáért. Az Egyesült Királyságban például csak engedéllyel rendelkező személyek vagy vállalatok állíthatnak fel állványzatot, és ők felelnek azért is, hogy az biztonságosan használható legyen. Az ügyfél és a bérbeadó közötti megállapodástól függően az ügyfélnek kell fizetnie a tisztításért vagy a költségekért, amelyek az állványzat szennyeződésének eltávolításához szükségesek.
Technika és kiegészítők a szennyezett állvány tisztításához
Az ultra-magasnyomású mosók hatékony módszernek bizonyultak a makacs szennyeződések eltávolítására, továbbá lehetőséget kínálnak a vízátfolyás, a munkanyomás és a fúvóka alakjának rugalmasság szerinti beállítására, hogy az egyes tisztítási követelményeknek megfeleljünk.
Az állványok tisztításához általában minimum 900 liter/órás vízátfolyással rendelkező eszközöket használnak, amely 1000 bar nyomásra képes a fémszerkezetek makacs szennyeződése esetében. A fadeszkák esetében alacsonyabb, 350-500 bar nyomás javasolt. Az erőteljes és gyors tisztításhoz forgófúvóka használata is ajánlott, amely lehetőséget biztosít egyetlen sugár, vagy egy 4-6-szoros sugár választására a tisztítás gyorsításának érdekében.
Amikor ultra-magasnyomású technológiát használsz az állványok tisztítására, elengedhetetlen a szükséges egyéni védőfelszerelés (PPE) viselése. A nyomás szintjétől függően a PPE tartalmazhat egy vízorral felszerelt biztonsági sisakot, védőkesztyűt és csizmát, vízálló védőruházatot és ipari hallásvédelmet.
Tipp 1 – Nincs szükség tisztítószerekre vagy meleg vízre:
Az ultra-magasnyomású mosók nagy mechanikus energiája szükségtelenné teszi a tisztítószerek vagy meleg víz használatát az állványok tisztítása során.
Tipp 2 – Automatizált ultra-magasnyomású rendszerek állnak rendelkezésre:
Az automatizált ultra-magasnyomású rendszerek szintén elérhetők a szennyezett állványok tisztítási folyamatának felgyorsítására. Ezek általában egyedileg hozzáigazíthatók a helyi feltételekhez.
EXCURSUS – Szennyezett állványok tisztítása: fontos az építési terület minősége szempontjából
Az állványokat bérbeadó vállalatok gyakran zsaluzatbérlési szolgáltatásokat is kínálnak. Azonban, ha a zsaluzatot nem tisztítják meg alaposan használat után, a betonmaradványok megnehezíthetik a szoros összeszerelést, és szivárgásokhoz vezethetnek az újonnan öntött betonban. Sőt, ezek a maradványok csúnya bemélyedéseket és foltokat hagyhatnak a falakon, mennyezeteken vagy oszlopokon. A friss beton hatékony tisztításához elegendő a 350–500 bar nyomás. Azonban, négy nap elteltével, amikor a beton már megkeményedett, legalább 1000 bar nyomás szükséges a hatékony tisztításhoz.
Zsaluzat tisztítása
A zsaluzat minősége kulcsfontosságú, amikor különböző beton építőelem-felületeket és -elemeket (például előregyártott betonöntő formákat) készítünk. Különös figyelmet kell szentelni a zsaluzat tisztaságának, mivel a minőségi betonfelületek ezt követelik meg. Az előregyártott betonozáshoz használt zsaluzatot ezért minden használat után meg kell tisztítani. Az erőteljes tisztítóberendezések (például magasnyomású mosók) kifejezetten alkalmasak erre a célra. Ezek az eszközök nemcsak alaposan tisztítanak, hanem kíméletesek is a betonfelülethez, emellett rugalmasan használhatók. Sőt, megkeményedett betonmaradványokat is el tudnak távolítani anélkül, hogy nyomokat hagynának. A tisztító, a víznyomás és a víz mennyisége az elszennyeződés mértékének megfelelően állítható, így lehetséges a zsaluzat alapos tisztítása anélkül, hogy kárt okoznánk benne.