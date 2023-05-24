Biztonsági intézkedések az azbeszt eltávolításakor az építőiparban
Az azbesztet tonnaszámra használták az építőiparban évtizedeken át. Azonban az azbeszt belélegzésével kapcsolatos egészségügyi kockázatok miatt az Egyesült Királyságban 1999 óta tiltanak mindenféle azbeszt importját, forgalmazását és használatát. Ennek ellenére az azbeszt veszélyei még ma is kihívásokat jelentenek a szakosodott cégek számára, mivel a régi épületek felújítása vagy bontása során gyakran találnak azbesztet tartalmazó építőanyagokat. Cikkünkből megtudhatod, hogyan lehet eltávolítani és ártalmatlanítani az azbesztet, és milyen biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni.
Mi az azbeszt, és hogyan használták?
Az azbeszt egy természetes, rostos szilikát ásvány. Nem gyúlékony, és hő- és vegyi anyagokkal szemben érzéketlen. Magas rugalmassága és kötési képessége miatt könnyen feldolgozható számtalan termékké. Az azbeszttermékeket két kategóriába lehet sorolni: laza és nem laza azbeszttermékekre.
A nem laza azbeszttermékek, mint például a cement (pl. Eternit) szürke, homogén és kemény felülettel rendelkeznek. Ezzel szemben a laza azbeszttermékek lágyabb felülettel bírnak, és a törött vagy vágott éleken jól látható szálcsomók jelzik őket. A laza azbesztből készült termékek egyedi szálai könnyen felszabadulhatnak a levegőbe, ezért különösen veszélyesek az emberi egészségre. A laza azbesztet olyan anyagok előállítására használták, mint például a csőszigetelés, szigetelőlapok és a fém tűzállóságának növelésére használt permetezett bevonatok.
Miért olyan veszélyes az azbeszt?
Az azbeszt nagyon finom, akár 2 mikrométer átmérőjű rostokból áll. Ezek a mikroszkopikus rostok könnyen belélegezhetők, ami tüdőrákot okozhat. A tüdőfibrózis (krónikus hegesedés a tüdőben) évente 100 000 azbeszttel kapcsolatos halálesetet követel világszerte az International Labour Organisation (ILO) Genf adatai szerint.
Az azbeszt eltávolítása és ártalmatlanítása: veszélyek és biztonsági intézkedések
Ha a laza azbeszttermékek nem sérülnek és rendeltetésszerűen használják őket, nincs veszély az egészségre az azbesztrostok levegőbe jutása miatt. Azonban, ha az anyagok törékenyek, lazák vagy töröttek, azokat olyan cégeknek kell eltávolítaniuk, amelyek szakosodtak az azbeszt eltávolítására és ártalmatlanítására, hogy megfeleljenek minden jogi követelménynek.
Hol leselkednek az azbeszt veszélyei?
Minden mechanikai munka (fúrás, fűrészelés, csiszolás, marás, törés vagy zúzás) az azbeszt eltávolítása során veszélyes. Általánosságban elmondható, hogy minden azbeszttel dolgozó munkavállalónak elegendő információval, személyes védőfelszereléssel (PPE) és légzésvédő felszereléssel (RPE) kell rendelkeznie, és képzésben kell részesülnie, hogy kezelni tudja ezeket az anyagokat, és megfeleljen a 2012. évi Azbeszt Szabályozásnak.
Továbbá, csak engedéllyel rendelkező vállalkozók dolgozhatnak bizonyos azbeszttermékeken, ezek közé tartoznak például a sérült szigetelőlapok, csőszigetelés és permetezett azbesztbevonatok. Bizonyos körülmények között még a nem engedélyezett azbeszttel kapcsolatos munkát is be kell jelenteni, és további biztonsági intézkedéseket, például a területek figyelmeztető jegyzettel való megjelölését, kell végrehajtani.
Tipp 1 – Anyagvizsgálat elvégzése:
Csak egy anyagvizsgálat tisztázhatja, hogy egy építőanyag tartalmaz-e azbesztet. Ha azbesztet észlelsz, mindig le kell állítanod a munkát, és kockázatértékelést kell végezni, hogy meghatározzák, valóban azbesztről van-e szó, és hogy csak engedélyezett személy távolíthatja-e el.
Tipp 2 – Összetévesztés kockázata:
Az azbesztet tartalmazó termékeket könnyen összetévesztheted helyettesítő termékekkel, mint például üvegszál, kőpor lapok vagy ásványi rostok.
Tipp 3 – Óvotásság:
Légy óvatos a fűtőcső szigetelésével, az elektromos éjszakai tároló fűtőkkel, a sütők, kemencék és kandallók karton- és zsinórszegeivel.
Biztonsági követelmények az azbeszt eltávolítása során
Az azbeszt eltávolításakor megfelelő légzésvédő felszerelést (RPE) kell használnod, amelynek az Egyesült Királyságban meghatározott védelmi tényezője (APF) 20 vagy annál magasabb. Az eldobható RPE a legtöbb azbesztmunkához elegendő. Hosszabb időtartamú munkákhoz erősebb RPE-t kell használni.
Továbbá eldobható overallt kell viselned az azbeszt eltávolításakor. Az eldobható kesztyűk és csizmák használata javasolt az eldobható cipőborítók helyett.
Tipp 1 – Eldobható védőoverallok eltávolítása:
Az eldobható védőoverallokat meghatározott módon kell ártalmatlanítani. Zárt tartályban, amelyet kizárólag az azbeszttel érintkező hulladék számára használnak.
Tipp 2 – Ne használj újrahasználható védőoverallokat:
Az újrahasználható védőoverallok használata nem ajánlott az azbeszt eltávolításakor. Ha azonban muszáj használni őket, a veszélyes területről való távozás után dekonstruálni vagy az azbeszt hulladékként ártalmatlanítani kell.
Az azbeszt porszívózása biztonságos szűréssel
Használj alacsony kibocsátási szintet produkáló módszereket az azbeszttermékek kezelésekor. Az összes azbesztet tartalmazó anyagot vagy terméket meg kell nedvesíteni, mielőtt elkezded a munkát, ugyanis a nedves felületek nem bocsátanak ki annyi azbesztmaradványt a légkörbe. Használhatsz ecsetet vagy permetezőt, de ne feledd, hogy a víz önmagában nem elegendő, ezért folyékony tisztítószer használata is ajánlott.
Tipp – Az egyes országok előírásai:
Az azbeszt eltávolítására vonatkozó szabványok és előírások országról országra jelentősen eltérnek, és ezeket ismerned kell. Németországban például csak H osztályú porszívókat lehet használni az azbeszt porszívózásához. Svájcban a BauAV és EKAS 6503 vonatkozik, amelyek hasonlóak a TRGS 519-hez. Ausztria hasonló előírásokat állít fel, míg Lengyelország az egészségre veszélyes porok európai típusú vizsgálatának követelményeit követi.
Az azbeszt porszívók szűrése és légáramlásának nyomon követése
Az azbeszt eltávolítására szolgáló porszívók automatikusan szabályozzák a légáramlás sebességét. Ha a légáramlás sebessége 20 m/s alá csökken, az alacsony áramlási jelző figyelmeztet erről. A porszívó úgy van kialakítva, hogy az eltávolított levegőt úgy irányítja vagy tisztítja, hogy az azbesztrostok ne jussanak a légutakba. A H osztályú azbesztporszívó fő szűrője 99,995%-os szeparációs hatékonysággal rendelkezik.
Tippek a biztonsági szűrőszettek használatához:
A pormentes azbeszt ártalmatlanításhoz különösen hasznosak a biztonsági szűrőszettek. Ezek fleece zsákot tartalmaznak szűrővel, amely PE zsákban van elhelyezve. Ez megszünteti a veszélyes azbeszt részecskékkel való érintkezés kockázatát. Az ilyen biztonsági szűrőkre vonatkozó jogi követelmények változóak, de használatuk ajánlott.
Egyetlen szűrő elegendő az 1,2 kW-ig terjedő porszívókhoz. 1,2 kW feletti teljesítmény esetén további tisztítható előszűrő (M porosztály) szükséges. Ezenkívül az 1,2 kW feletti teljesítményű egységeknek csatlakozási lehetőséggel kell rendelkezniük egy külső kipufogócsőhöz.
A porszívó tisztítása minden használat után
A munka befejezése után az azbesztporszívót meg kell tisztítani. A porszívót csak belülről tisztítsd meg, vagy csak akkor távolítsd el a zsákot, ha képzett vagy rá. A külső burkolatot és a kiegészítőket alaposan át kell porszívózni a géppel, majd minden használat után nedves ruhával le kell törölni. A munkaterületen lévő maradék port minden felület nedves tisztításával el kell távolítani. Végül a porszívót belül és kívül nedves ruhával kell tisztítani. Minden tisztító rongyot azbeszt hulladékként kell ártalmatlanítani.
Azbesztet tartalmazó porszívók pormentes szállítása
A H osztályú porszívók szívónyílással és a tartozékok számára elzárható szállítózsákkal vannak felszerelve. Szállítás előtt dugd be a dugót a porszívó szívónyílásba történő lezárásához. Fontos, hogy a szállítózsák és a szívónyílás szorosan zárva legyen, és hogy a motorfej biztonságosan csatlakozzon a tartályhoz.
Ne hagyd leülepedni a port: hogyan ártalmatlanítsd biztonságosan az azbesztet?
Az azbeszthulladék ártalmatlanításakor be kell tartani a nemzeti és regionális hulladékkezelési előírásokat.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy az azbeszt hulladék szállításához hulladékszállítói engedély szükséges. Ezenkívül csak kijelölt lerakó területeket szabad használnod. Legjobb, ha szakosodott céget kérsz meg az azbeszt ártalmatlanítására. Ők rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, és biztosítani tudják a szükséges biztonsági intézkedéseket az azbeszt hulladék eltávolításakor és szállításakor. Minden olyan, a veszélyes területről származó tételt, amelyet nem lehet megtisztítani, veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és megfelelően kell ártalmatlanítani. A Hulladék Átviteli Nyilatkozatot is össze kell állítani, és legalább három évig meg kell őrizni.
A helytelen kezelés súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, és bírságot vonhat maga után, ha nem ártalmatlanítod megfelelően az azbesztet, és nem rendelkezel a szükséges engedélyekkel.