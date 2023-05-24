Mi az azbeszt, és hogyan használták?

Az azbeszt egy természetes, rostos szilikát ásvány. Nem gyúlékony, és hő- és vegyi anyagokkal szemben érzéketlen. Magas rugalmassága és kötési képessége miatt könnyen feldolgozható számtalan termékké. Az azbeszttermékeket két kategóriába lehet sorolni: laza és nem laza azbeszttermékekre.

A nem laza azbeszttermékek, mint például a cement (pl. Eternit) szürke, homogén és kemény felülettel rendelkeznek. Ezzel szemben a laza azbeszttermékek lágyabb felülettel bírnak, és a törött vagy vágott éleken jól látható szálcsomók jelzik őket. A laza azbesztből készült termékek egyedi szálai könnyen felszabadulhatnak a levegőbe, ezért különösen veszélyesek az emberi egészségre. A laza azbesztet olyan anyagok előállítására használták, mint például a csőszigetelés, szigetelőlapok és a fém tűzállóságának növelésére használt permetezett bevonatok.

Miért olyan veszélyes az azbeszt?

Az azbeszt nagyon finom, akár 2 mikrométer átmérőjű rostokból áll. Ezek a mikroszkopikus rostok könnyen belélegezhetők, ami tüdőrákot okozhat. A tüdőfibrózis (krónikus hegesedés a tüdőben) évente 100 000 azbeszttel kapcsolatos halálesetet követel világszerte az International Labour Organisation (ILO) Genf adatai szerint.