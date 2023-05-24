Elektromos és kézi szerszámok tisztítása nélkülözhetetlen a megfelelő működésükhöz és biztonságos használatukhoz

A munkagépek és szerszámok értékes befektetések, amelyek biztosítják a zökkenőmentes munkafolyamatokat az építkezésen. Annak érdekében, hogy megfelelően működjenek, és megőrizzék minőségüket és használhatóságukat, rendszeres és alapos tisztításra, valamint fertőtlenítésre van szükség. Az összegyűlt szennyeződések komoly károkat okozhatnak, például az alábbi módokon:

Kemény anyagok felhalmozódása: Fém- és fahasábok, betonmaradványok, valamint egyéb éles szélű törmelékek károsíthatják a szerszámok felületét, ami korrózióhoz és rozsdásodáshoz vezethet.

Finom építési por lerakódása: Az elektromos vagy benzines eszközök szellőzőnyílásaiban felgyülemlő finom por eltömődést okozhat. Ez túlmelegedéshez, rövidzárlathoz, sőt legrosszabb esetben az eszköz felrobbanásához vezethet.

Szennyezett hajtóláncok: A koszos hajtóláncok gyorsabban kopnak, ami működési problémákat okoz. Ez akár az eszköz teljes meghibásodásához is vezethet.

Építési sár a létrákon és lépcsőkön: A friss vagy megszáradt építési sár hosszú távon korrodálja a felületet. Emellett a piszkos szerszámok és eszközök fogása nehézkes, ami növeli a balesetek kockázatát.

Zsír- és olajlerakódások: Ezek nemcsak a szerszámok és eszközök működését rontják, hanem a végzett munkát is szennyezhetik. Ráadásul a zsíros, csúszós szerszámok komoly biztonsági kockázatot jelentenek.

A rendszeres tisztítás és karbantartás tehát nemcsak a szerszámok élettartamát hosszabbítja meg, hanem a biztonságos és hatékony munkavégzést is biztosítja.