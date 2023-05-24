Emlékművek tisztítása és restaurálása

Alapvető előkészítő munka a restaurálási tisztítás során

Az emlékművek tisztítása szoros együttműködést igényel különböző felek között, beleértve az emlékmű tulajdonosát, a helyi hatóságokat, és szükség esetén restaurátorokat, művészettörténészeket és más szakembereket. Az egyes emlékművek fontossága és egyedisége miatt a tisztítás gyakran nélkülözhetetlen része a restaurálási folyamatnak.

Az állapot elemzése

A homlokzattisztítás magában foglalja az épület teljes külső burkolatának, valamint esetleg a kültéri létesítmények, például szökőkutak, szobrok, szoborcsoportok tisztítását is. Egy alapos előzetes vizsgálat és elemzés során meghatározzuk a homlokzat anyagának vagy más felületeknek a korát, típusát és állapotát, valamint az időjárás okozta károsodás vagy szennyeződés típusát és mértékét. Megkülönböztetjük az ásványi szennyeződést és az organikus szennyeződést. Az ásványi szennyeződés magában foglalja az effloreszcenciát, a szinterezést vagy a korróziót, mint például a zöldrozsda vagy a barnakő a fémhomlokzatokon, míg az organikus szennyeződés közé tartozik a korom, a madárürülék, vagy a biogén növekedés, például az algák, a mohák, a zuzmók és a gombák.

A tisztítási célok meghatározása

A tisztítási szakértőket be kell vonni az előzetes felmérésekbe. A helyszíni ellenőrzések során a csapat megbeszélheti az emlékmű tisztításának és karbantartásának céljait. Ennek különböző megközelítései vannak. Néha a restaurálás azt jelenti, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, más esetekben az időjárás okozta károsodásokat és az öregedést az épület történetének elengedhetetlen részének tekintik, és nem szabad „korrigálni” őket. Ez a megközelítés országonként is változik.

Az eredeti kőműves munka megőrzése jelentős kihívást jelenthet, különösen akkor, ha az alapanyag instabil, vagy ha a szennyeződések behatoltak az építőanyagokba, és olyan keverékeket alkottak, amelyeket nehéz megkülönböztetni az eredeti anyagtól. Ilyen esetekben elengedhetetlen egy alapos és átfogó kezdeti felmérés és vizsgálat annak érdekében, hogy meghatározzuk a megfelelő tisztítási megközelítést. Gondos elemzéssel és tisztítási technikák tesztelésével lehetőség nyílik az erős szennyeződések eltávolítására és az eredeti kőműves munka feltárására, miközben megőrizzük annak épségét.

Mintafelületek kijelölése

Miután elvégezted a kezdeti felméréseket és meghatároztad az emlékmű tisztítási céljait, mintafelületeket kell kijelölni, hogy tesztelhesd a lehetséges tisztítási technikákat. Ez lehetővé teszi, hogy megnézd, elérhető-e a tisztítási cél a restaurálási tisztítással, és hogy az eredeti felület visszaállítható-e az eredeti anyag vagy anyag károsodása nélkül.