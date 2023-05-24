Emlékművek tisztítása és restaurálása
Az emlékművek tisztítása és restaurálása egy olyan feladat, amely különleges kihívásokat jelent. Az egyik legfontosabb szempont az, hogy megakadályozd ezeknek az értékes és történelmi tárgyaknak a sérülését helytelen eljárásokkal. Ahhoz, hogy meghatározd a megfelelő tisztítási technikákat, alaposan elemezned kell az anyagokat, a szennyeződés típusát és mértékét, valamint az érintett formákat és szerkezeteket. Gyakran szükséges tesztelni a lehetséges tisztítási módszereket mintafelületeken, hogy biztosítsd azok hatékonyságát és biztonságát. A restaurálási tisztításhoz rendelkezésre álló lehetőségek közé tartozik az alacsony nyomású szemcseszórás, a forró vizes magasnyomású tisztítás gőzszakasszal, a szárazjégszórás, a borogatások, vagy akár a lézeres technológia.
Alapvető előkészítő munka a restaurálási tisztítás során
Az emlékművek tisztítása szoros együttműködést igényel különböző felek között, beleértve az emlékmű tulajdonosát, a helyi hatóságokat, és szükség esetén restaurátorokat, művészettörténészeket és más szakembereket. Az egyes emlékművek fontossága és egyedisége miatt a tisztítás gyakran nélkülözhetetlen része a restaurálási folyamatnak.
Az állapot elemzése
A homlokzattisztítás magában foglalja az épület teljes külső burkolatának, valamint esetleg a kültéri létesítmények, például szökőkutak, szobrok, szoborcsoportok tisztítását is. Egy alapos előzetes vizsgálat és elemzés során meghatározzuk a homlokzat anyagának vagy más felületeknek a korát, típusát és állapotát, valamint az időjárás okozta károsodás vagy szennyeződés típusát és mértékét. Megkülönböztetjük az ásványi szennyeződést és az organikus szennyeződést. Az ásványi szennyeződés magában foglalja az effloreszcenciát, a szinterezést vagy a korróziót, mint például a zöldrozsda vagy a barnakő a fémhomlokzatokon, míg az organikus szennyeződés közé tartozik a korom, a madárürülék, vagy a biogén növekedés, például az algák, a mohák, a zuzmók és a gombák.
A tisztítási célok meghatározása
A tisztítási szakértőket be kell vonni az előzetes felmérésekbe. A helyszíni ellenőrzések során a csapat megbeszélheti az emlékmű tisztításának és karbantartásának céljait. Ennek különböző megközelítései vannak. Néha a restaurálás azt jelenti, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, más esetekben az időjárás okozta károsodásokat és az öregedést az épület történetének elengedhetetlen részének tekintik, és nem szabad „korrigálni” őket. Ez a megközelítés országonként is változik.
Az eredeti kőműves munka megőrzése jelentős kihívást jelenthet, különösen akkor, ha az alapanyag instabil, vagy ha a szennyeződések behatoltak az építőanyagokba, és olyan keverékeket alkottak, amelyeket nehéz megkülönböztetni az eredeti anyagtól. Ilyen esetekben elengedhetetlen egy alapos és átfogó kezdeti felmérés és vizsgálat annak érdekében, hogy meghatározzuk a megfelelő tisztítási megközelítést. Gondos elemzéssel és tisztítási technikák tesztelésével lehetőség nyílik az erős szennyeződések eltávolítására és az eredeti kőműves munka feltárására, miközben megőrizzük annak épségét.
Mintafelületek kijelölése
Miután elvégezted a kezdeti felméréseket és meghatároztad az emlékmű tisztítási céljait, mintafelületeket kell kijelölni, hogy tesztelhesd a lehetséges tisztítási technikákat. Ez lehetővé teszi, hogy megnézd, elérhető-e a tisztítási cél a restaurálási tisztítással, és hogy az eredeti felület visszaállítható-e az eredeti anyag vagy anyag károsodása nélkül.
A méret mint kihívás, és mit jelent ez az emlékmű tisztítása és restaurálása szempontjából
Az emlékművek restaurálási tisztítása során gyakran az egyik legnagyobb kihívás a felületek vagy tárgyak puszta mérete. Ez hatással van az egész folyamatra.
Tisztítási technikák kiválasztása
Vannak rendkívül precíz, pontszerű tisztítási technikák, amelyek nagyon jó eredményeket hoznak. Nagy felületeken azonban ezek nem ajánlottak gazdasági vagy technikai okok miatt. A tisztítás túl sok időt venne igénybe, és például egy teljes homlokzaton nem lehet egyenletes eredményt elérni – ami sakkbábuszerű hatást eredményezhet.
Magasban végzett munka
Magas épületek vagy emlékmű-komponensek tisztítása kihívást jelenthet. Állványozásra lehet szükség a kiterjedt munkákhoz, míg kisebb javításokhoz légi munkaplatformok vagy kötélhozzáférési technikusok lehetnek szükségesek. A függőleges felületek egyedi kihívást jelentenek, mivel a tisztítószerek nem maradnak elég hosszú ideig a felületen, ami szennyeződéses lefolyáshoz vezethet, ami másodlagos szennyezést okozhat az emlékművön. A szennyeződések és a tisztítószerek megfelelő eltávolítását is figyelembe kell venni.
Szemcsés és forró vizes tisztítás: a két legjobb gyakorlat
Az emlékművek tisztítása és restaurálása során számos technika áll rendelkezésre, de kettő, amelyet gyakran alkalmaznak mind a védett, mind a nem védett épületeken, az alacsony nyomású szemcseszórás és a forró vizes magasnyomású tisztítás gőzzel.
Szemcseszórás az emlékműtisztításában: kicsi, kíméletes és hatékony
Az alacsony nyomású szemcseszórás egy rendkívül hatékony technika a homlokzatok eredeti állapotának tisztítására és visszaállítására. Ez a folyamat egy speciális szórópisztoly használatát jelenti, amelyet egy magas minőségű építőipari kompresszorból származó sűrített levegővel látnak el. A tisztítandó felületre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében a levegőbe egy nagyon finom szemcse és víz kerül a keverőkamrában, amely segít megkötni a port.
A szemcseszórási közeg több mint 2000 változatának széles választéka áll rendelkezésre, a kukoricalisztől a mész- és üvegporig, egészen a szárazjég-golyócskákig, így könnyedén testre szabhatod a keveréket az igényeidnek megfelelően. A gondosan előkészített levegő, víz és szemcse keveréke szabályozható nyomáson távozik a pisztoly fúvókájából, így a kezelő szabályozhatja a használt levegő, víz és szemcse mennyiségét.
Mohs-keménység
Friedrich Mohs (1773-1839) geológus különböző ásványokat rangsorolt egymáshoz képest keménységük alapján, és számszerű értékeket rendelt hozzájuk, létrehozva a Mohs-skálát. Az 1-2 Mohs-keménységű ásványokat puhának tekintjük, a 3-5 keménységűeket közepesen keménynek, míg a 6-os vagy annál magasabb Mohs-értékűeket kemény ásványoknak tartjuk.
A szárazjég különleges esete az emlékművek tisztításában
Ha szárazjeget használnak emlékművek tisztítására, a tisztítószemcsék szó szerint eltűnnek a levegőben, hulladék keletkezése nélkül. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szárazjeges fúvás során a felszínre ható nyomás meglehetősen magas, ami repedéseket okozhat a természetes kőfelületeken. Ezzel szemben fémfelületeken, például öntöttvas tárgyaknál, szinte mindig jó eredményeket érnek el.
Forró víz és gőz az emlékművek tisztításához: nyomásmentes magasnyomású tisztítás
Bár a magasnyomású tisztítást általában nem hozzák kapcsolatba érzékeny építőanyagokkal, mégis lehetséges ennek a technikának a használata nagyon alacsony nyomáson, gyakorlatilag nyomásmentes beállításokkal. Például, ha a fúvókát 40 centiméter távolságra helyezik a tisztítandó felülettől, még akkor sem keletkezik 1 bar nyomás a felületen, ha a fúvóka nyomása 200 bar-ra van állítva.
A vízmennyiség és a fúvókák szerepe
A tisztítási teljesítményt nemcsak a pumpa által létrehozott nyomás határozza meg, hanem az is, hogy mennyi víz áramlik át a cső keresztmetszetén egységnyi idő alatt. Ez befolyásolja az ütközési nyomást, amely eltávolítja a meglazult szennyeződéseket. A magasnyomású sugár mechanikai hatása szempontjából ugyanolyan fontos a magasnyomású fúvóka típusa. A lapos sugarú fúvókák nagyobb munkaterületet biztosítanak, a pontsugár-fúvókák lokálisan jobban felbontják a szennyeződést, míg a rotorfúvókák kombinálják a két előnyt – bár ezek csak kemény felületekre ajánlottak.
A forró víz előnyei az emlékművek tisztításában
Az emlékművek tisztításához és helyreállításához hideg- és forróvízes magasnyomású tisztítógépeket használnak. A felülettől és a szennyeződéstől függően akár 80 °C vagy magasabb hőmérsékleten is dolgozhatunk, ami akár 60 százalékkal csökkenti a tisztítási időt. A forróvizes sugár jó öblítőhatással rendelkezik, és alacsony gőzképződést eredményez.
A gőzbeállítások előnyei
A gőzszakasz különösen alkalmas érzékeny, repedezett felületekre és magas olvadáspontú maradványok eltávolítására. 0,5 és 1 bar közötti nyomással és akár 100 °C hőmérséklettel működik a felületen. Az algák, moha és zuzmó kíméletesen eltávolíthatóak. A gőzszakaszban a pumpanyomás csökken, és a vízmennyiség felére csökken, ami nagyon magas, akár 155 °C-os vízhőmérsékletet eredményez. Ez a magas hőmérséklet mélyen elpusztítja a spórákat, így megelőzve az újranövekedést, gyakran szükségtelenné téve a biocidek használatát.
Különleges eset: ultramagas nyomástechnológia fém homlokzatokon
Az ultramagas nyomású technológiával akár milliméter vastag vízkőrétegeket is el lehet távolítani a fém emlékművekről, ha a tesztfelületeken alkalmazott eljárás sikeresnek bizonyul. Különféle 400 és 500 bar közötti nyomású kombinációk alkalmazhatóak, valamint lapos- és rotorfúvókák, hogy a sintert károsodás nélkül eltávolítsák.
Pakolások és lézer: egyéb technikák a restaurációs tisztításhoz
A szemcseszórás, a forróvizes magasnyomású tisztítás és a gőz mellett más technikák is rendelkezésre állnak az emlékművek tisztítására és helyreállítására, amelyek speciális feladatokra alkalmasak. Ilyenek a tömörítés és a lézertechnológia.
Amikor a tömörítésnek van értelme
A felületek kompresszekkel történő tisztításakor egy nedvszívó közeget használnak, amelyet vízzel, alkohollal és különböző más anyagokkal itatnak át. Ezt a módszert a nagynyomású gőztisztító vagy kisnyomású részecskefúvó módszerekkel történő munkavégzés előtt alkalmazzák, hogy a káros sókat a sótalanító kompresszorok segítségével eltávolítsák az erősen szennyezett felületekről. A sókat egyébként a tisztítás során a vízben feloldják, és még mélyebbre jutnak a műemléki felületekbe.
A sók építőanyagból történő eltávolításához nedves tömörítést alkalmaznak a műemlék felületén. Ez a tömörítés a nedvesség párolgási zónáját beljebb nyomja az anyagba, így a feloldott sók a felszínre és a tömörítésbe kerülnek. Amint a nedvesség elpárolog, az oldott sók kristályok formájában a tömörítésben maradnak. A tömörítő tartalmának laboratóriumi elemzése lehetővé teszi a szakértők számára annak megállapítását, hogy elegendő sót távolítottak-e el, vagy további tisztításra van szükség.
Mikor érdemes lézertechnológiát alkalmazni
Korábban a lézeres tisztítás nem volt elterjedt, mert fennállt a kockázata annak, hogy a kőanyagok felülete besárgul. Azonban az utóbbi időben történt technológiai fejlesztések lehetővé tették a pontosabb alkalmazást. A megfelelő időtartam és besugárzási feltételek ismeretében a nano- és mikroszekundumos lézerimpulzusok biztonságosan és kíméletesen távolítják el a kőmaradványokat, fémoxidációt és festékszennyeződéseket, anélkül, hogy kárt tennének a felületben.
A hatékony tisztításhoz világos színkülönbségnek kell lennie a felület és a szennyeződés között. A lézerfény elnyelődik a sötétebb szennyeződésben, amely vékony rétegekben elpárolog, míg a világosabb felület visszaveri a fényt. A mintafelületeken végzett tesztelés és a megfelelő paraméterek kiválasztása révén a lézeres tisztítás egyes feladatok esetében rendkívül hatékony módszer lehet.
EXCURSUS – Kärcher kulturális szponzorálása: restaurációs tisztítás a gyakorlatban
A Kärcher kulturális szponzorációjának részeként az elmúlt évtizedekben több mint 150 műemléken végzett restaurációs tisztítást - a római Szent Péter téri oszlopcsarnokoktól kezdve a felső-egyiptomi Luxorban található Memnon-kolosszusokon át az athéni és pireuszi műemléképületekig, a párizsi obeliszkig vagy a kölni dómig.