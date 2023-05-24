Padlók: Porszívózás, majd szükség esetén magasnyomású tisztítás

Az építési területeken elengedhetetlenek a nedves és száraz porszívók. Az utólagos takarítás során a port és a folyadékmaradványokat is el kell távolítani. Ezt kényelmesen és hatékonyan lehet kezelni kombinált porszívókkal. A porszívóknak ATEX tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az adott por- vagy tisztasági osztály szerint. Egyes porokhoz, például gyúlékony anyagokhoz, a szabályoknak megfelelően speciális porszívókat kell használni.

Bár ritkább, de néha használhatunk seprőgépeket is. Az építési területeken a seprőgép előnyösebb, mint a hagyományos seprő, mivel a seprés közben keletkező port is beszívja, és azt egy szűrőrendszerben elválasztja. A tisztítás során a por mennyisége csökken. Nagyobb területeken, mint például ipari csarnokokban, érdemes lehet kis méretű, vezetőüléses gépet használni.

Miután a durva szennyeződéseket és a port eltávolítottuk, érdemes a padlót egy súroló- vagy dörzsgéppel megtisztítani. Ezek különösen alkalmasak a cement- vagy vakolatmaradványok eltávolítására sima felületekről. A megfelelő modellt a padló típusa és a helyiség mérete szerint kell kiválasztani. Lakóhelyiségekben vagy irodákban egy kisebb, kompakt modell általában megfelelő lehet, amely könnyen manőverezhető, és a radiátorok alatti felületek is könnyen elérhetők vele.

A súrológépek közül a tárcsás gép egy gyakran használt eszköz, mivel sokféle tisztításhoz és padlótípushoz használható a különböző tartozékoknak köszönhetően, például súrolókorongok, kefék vagy extra súlyok segítségével. Az utólagos takarítás során súroló-szárítógépeket is alkalmaznak. Ezek a manuális felmosáshoz képest mechanikailag sokkal hatékonyabban dolgoznak. Az ilyen erős gépekkel még a makacs szennyeződéseket, mint a festék- vagy habarcsfröccsenéseket is el lehet távolítani. Emellett a kezelő nem kerül közvetlen kapcsolatba a szennyeződésekkel, mivel friss vizet használnak a felületek öblítésére, amely a folyamat során azonnal felszívódik. Ez azt jelenti, hogy a padló rövidebb száradási idő után újra járható lesz. Különösen fa padlók esetében javasolt egy olyan modell használata, amelynél a szívás közvetlenül a henger vagy a tárcsa mögött történik, hogy a fa ne legyen túl sokáig nedvességnek kitéve.

Könnyebb szennyeződések esetén általában elegendő az egyfázisú módszer a padló tisztításához. Az építkezések utáni takarítás viszont gyakran nagyobb mértékű szennyeződéseket tár fel. Ilyenkor a kétfázisú tisztítási módszert ajánljuk, például, ha makacs cementmaradványokat kell eltávolítani a csempézett padlóról. Ebben az esetben a padlót alaposan meg kell nedvesíteni, hogy a fugaanyag fellazuljon, majd a megfelelő tisztítószert kell alkalmazni. Ekkor vagy egytárcsás géppel (súroláshoz) és nedves-száraz porszívóval, vagy egy megfelelő súrológéppel végezhető el a tisztítás.

Ha az eredmény még mindig nem kielégítő, akkor meg kell ismételni a folyamatot. Ha nagy mennyiségű fugaanyag maradt vissza, akkor azokat érdemes kézzel kezelni a gépi tisztítás előtt. Egy műanyag spatula megóvja a környező csempéket, de egy fém spatula is szükséges lehet a szennyeződés mértékétől függően – itt fontos az óvatos kezelés.

Milyen tisztítószereket használunk az építkezés utáni takarításhoz?

Az építkezés utáni takarításhoz számos tisztítószer használható, amelyeket a szennyeződés mértéke alapján választunk ki. Alacsony szennyeződés esetén felületaktív anyagoktól mentes tisztítószerek ajánlottak fa padlókhoz és porcelán kőagyag csempékhez. Magasabb szennyezettség esetén erősebb savas tisztítószerek is használatosak a porcelán kőagyag csempékhez, hogy a cementmaradványokat megbízhatóan eltávolítsák. Rugalmas padlóburkolatok, mint például PVC vagy linóleum, erős lúgos tisztítószerekkel, vagy néha savval kezelhetők.