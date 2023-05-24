Építkezés utáni takarítás: a por és a szennyeződések hatékony elvátolítása
Amint az építési munkálatok befejeződnek, jöhet az úgynevezett „építkezés utáni takarítás”. A portól a tárolófelületeken át a festékcseppekig az ablakokon, vagy a csempék közti cementmaradványokig, a tisztítandó felületek és a szennyeződések fajtái igen sokfélék lehetnek. Az alapos utólagos takarításhoz számos eszközt, például porszívókat, magasnyomású tisztítókat és súroló-szárítógépeket használunk, hogy a terület tiszta és biztonságos legyen.
A különféle szennyeződések – mint a por, a festékfoltok és a cementmaradványok – gyakoriak az építési területeken. Az építkezés befejezése után ezeket a szennyeződéseket el kell távolítani, hogy az elkészült épület használatra alkalmas legyen. A tisztaság nemcsak az esztétika, hanem a biztonság szempontjából is elengedhetetlen; fontos, hogy a helyiség biztonságos legyen egészségügyi és felelősségi szempontból is.
Az építkezés utáni takarítás: Meghatározás és felelősségek
Az építkezés utáni takarítás az építési projekt befejezése és a terület birtokbavétele közötti időszakban zajlik, célja pedig, hogy a helyiség készen álljon arra, amire használni fogják. Az ilyen jellegű tisztítás, amit néha „utólagos takarításnak” is neveznek, intenzitását tekintve hasonló az alapvető takarításhoz. Minden szakma felelős a saját munkaterületéért, de lehetőség van arra is, hogy külső szolgáltatót bízzanak meg az egész építési terület takarításával.
Az időközi és az építkezés utáni takarítás közötti különbség
Az építkezés utáni takarítás a munkálatok befejezése után történik, míg az időközi takarítás az építkezés során zajlik. Ez az egyes építési szakaszok között, többször is megtörténhet egy projekt során, ideális esetben még az utólagos takarítás előtt. Főként a durva törmelék, például építési hulladék, fóliamaradványok, kövek és nagy mennyiségű por eltávolítását jelenti.
Különféle szennyeződések az építkezéseken
Ajtókon, ablakokon található matricák és fóliák, vakolat- és habarcsmaradványok, felesleges fugaanyag, cementfoltok, festék- és lakkcseppek, ragasztószalagok és védőfóliák ragasztómaradványai mind az építési területek tipikus szennyeződései közé tartoznak. A leggyakoribb szennyeződés azonban a por. Az építkezéseken keletkező por sokféle lehet, mivel az építési munkák során különböző típusú porok képződnek. Az egyik legelterjedtebb típus a kevert ásványi por, például a betonból, homokból, mészből vagy gipszből származó por. Ezen kívül előfordulhat kvarcpor, faforgács, mikrobiológiailag szennyezett por vagy akár szálas por is, például üvegből, kerámiából vagy azbesztből.
Az építkezési por eltávolítása
A rossz látási viszonyok vagy az álló berendezések csak néhány oka lehet annak, hogy megnő az építkezés során a por mennyisége. Ez nemcsak biztonsági kockázatot jelent, hanem az egészségre is veszélyes lehet. Az építési por egészségügyi problémái a légzőrendszer irritációjától és gyulladásától kezdve a krónikus tüdőbetegségeken át egészen a szív- és érrendszeri megbetegedések fokozott kockázatáig terjedhetnek. A professzionális poreltávolítás jelentősen javíthatja a munkakörnyezet biztonságát.
Az azbeszt eltávolítása
Az azbesztet évtizedeken keresztül tonnaszámra használták az építőiparban. Azonban a belélegzésével járó egészségügyi kockázatok miatt az Egyesült Királyságban 1999 óta tilos az azbeszt importálása, forgalmazása és használata. Ennek ellenére az azbeszttel kapcsolatos veszélyek még ma is kihívást jelentenek a szakértő cégek számára, mivel gyakran találkoznak azbeszttartalmú építőanyagokkal régi épületek felújítása vagy bontása során. Cikkünkben megtudhatod, hogyan lehet eltávolítani és ártalmatlanítani az azbesztet, valamint milyen biztonsági intézkedéseket kell betartani.
Építkezés utáni takarítóeszközök: Mi tartozik ide?
Az építkezés utáni takarítás aranyszabálya, hogy fentről lefelé haladjunk. Mivel a szennyeződések sokfélék lehetnek, rengeteg eszközt és kézi felszerelést használnak a takarítás során.
Padlók: Porszívózás, majd szükség esetén magasnyomású tisztítás
Az építési területeken elengedhetetlenek a nedves és száraz porszívók. Az utólagos takarítás során a port és a folyadékmaradványokat is el kell távolítani. Ezt kényelmesen és hatékonyan lehet kezelni kombinált porszívókkal. A porszívóknak ATEX tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az adott por- vagy tisztasági osztály szerint. Egyes porokhoz, például gyúlékony anyagokhoz, a szabályoknak megfelelően speciális porszívókat kell használni.
Bár ritkább, de néha használhatunk seprőgépeket is. Az építési területeken a seprőgép előnyösebb, mint a hagyományos seprő, mivel a seprés közben keletkező port is beszívja, és azt egy szűrőrendszerben elválasztja. A tisztítás során a por mennyisége csökken. Nagyobb területeken, mint például ipari csarnokokban, érdemes lehet kis méretű, vezetőüléses gépet használni.
Miután a durva szennyeződéseket és a port eltávolítottuk, érdemes a padlót egy súroló- vagy dörzsgéppel megtisztítani. Ezek különösen alkalmasak a cement- vagy vakolatmaradványok eltávolítására sima felületekről. A megfelelő modellt a padló típusa és a helyiség mérete szerint kell kiválasztani. Lakóhelyiségekben vagy irodákban egy kisebb, kompakt modell általában megfelelő lehet, amely könnyen manőverezhető, és a radiátorok alatti felületek is könnyen elérhetők vele.
A súrológépek közül a tárcsás gép egy gyakran használt eszköz, mivel sokféle tisztításhoz és padlótípushoz használható a különböző tartozékoknak köszönhetően, például súrolókorongok, kefék vagy extra súlyok segítségével. Az utólagos takarítás során súroló-szárítógépeket is alkalmaznak. Ezek a manuális felmosáshoz képest mechanikailag sokkal hatékonyabban dolgoznak. Az ilyen erős gépekkel még a makacs szennyeződéseket, mint a festék- vagy habarcsfröccsenéseket is el lehet távolítani. Emellett a kezelő nem kerül közvetlen kapcsolatba a szennyeződésekkel, mivel friss vizet használnak a felületek öblítésére, amely a folyamat során azonnal felszívódik. Ez azt jelenti, hogy a padló rövidebb száradási idő után újra járható lesz. Különösen fa padlók esetében javasolt egy olyan modell használata, amelynél a szívás közvetlenül a henger vagy a tárcsa mögött történik, hogy a fa ne legyen túl sokáig nedvességnek kitéve.
Könnyebb szennyeződések esetén általában elegendő az egyfázisú módszer a padló tisztításához. Az építkezések utáni takarítás viszont gyakran nagyobb mértékű szennyeződéseket tár fel. Ilyenkor a kétfázisú tisztítási módszert ajánljuk, például, ha makacs cementmaradványokat kell eltávolítani a csempézett padlóról. Ebben az esetben a padlót alaposan meg kell nedvesíteni, hogy a fugaanyag fellazuljon, majd a megfelelő tisztítószert kell alkalmazni. Ekkor vagy egytárcsás géppel (súroláshoz) és nedves-száraz porszívóval, vagy egy megfelelő súrológéppel végezhető el a tisztítás.
Ha az eredmény még mindig nem kielégítő, akkor meg kell ismételni a folyamatot. Ha nagy mennyiségű fugaanyag maradt vissza, akkor azokat érdemes kézzel kezelni a gépi tisztítás előtt. Egy műanyag spatula megóvja a környező csempéket, de egy fém spatula is szükséges lehet a szennyeződés mértékétől függően – itt fontos az óvatos kezelés.
Milyen tisztítószereket használunk az építkezés utáni takarításhoz?
Az építkezés utáni takarításhoz számos tisztítószer használható, amelyeket a szennyeződés mértéke alapján választunk ki. Alacsony szennyeződés esetén felületaktív anyagoktól mentes tisztítószerek ajánlottak fa padlókhoz és porcelán kőagyag csempékhez. Magasabb szennyezettség esetén erősebb savas tisztítószerek is használatosak a porcelán kőagyag csempékhez, hogy a cementmaradványokat megbízhatóan eltávolítsák. Rugalmas padlóburkolatok, mint például PVC vagy linóleum, erős lúgos tisztítószerekkel, vagy néha savval kezelhetők.
Tipp – Tarts egy radírt kéznél:
A csempéken lévő ceruzajelek és jelölések a konyhában vagy a fürdőszobában könnyen eltávolíthatók egy radírral.
Szükség esetén magasnyomású tisztítót is használhatunk. Beltéren ezt egy szívós felülettisztítóval (például lapos-sugarú fúvókákkal felszerelt tartozékkal) együtt alkalmazhatjuk. Ehhez azonban padlólefolyó szükséges, amely elvezeti a tisztítás során keletkező vizet. Hogy hideg vagy forró vízzel történik a tisztítás, az a helyszíni körülményektől függ. Hideg víz használata a leggyakoribb, de ha elérhető egy melegvizes cső, akkor a megfelelő magasnyomású tisztítók akár 60 °C-ig is működhetnek. Ellenkező esetben forró vizes tisztításhoz a készüléket kültéren kell elhelyezni. Akkumulátoros modelleket is használhatunk tisztán magasnyomású tisztításhoz, de fontos figyelembe venni a szívóval felszerelt modellek jelentős energiaigényét is.
Önellátó tisztítás
Legyen szó közterületek takarításáról egy városi fesztivál után, szerszámok helyszíni tisztításáról a mezőgazdaságban, vagy szennyeződés eltávolításáról építési munkák során, mindig akadnak olyan helyzetek, amikor víz- vagy áramcsatlakozás nélküli takarításra van szükség. Sok esetben az akkumulátoros eszközök jelentik a megfelelő megoldást, mivel a vezeték nélküli nedves-száraz porszívók vagy professzionális magasnyomású tisztítók mobilak, csökkentik a botlásveszélyt, és kiválóan teljesítenek. Ha nagyobb takarítási feladatot kell elvégezni áram- és vízcsatlakozás nélkül, a magasnyomású tisztítók, meleg vizes magasnyomású tisztítók, generátorok és szennyezett vízszivattyúk hasznosak lehetnek.
Ablakok és polcok
Az építkezés utáni takarítás során különféle méretű és alakú ablakokról kell eltávolítani a védőfóliákat, a márkázott matricákat és a szennyeződéseket, kezdve a kis ablakoktól egészen a nagy üvegfelületekig. Ezeket általában ablaktisztítóval és lehúzóval tisztítják meg. Fontos figyelembe venni, hogy az alapos tisztításhoz megfelelő mennyiségű víz szükséges, hogy eltávolítható legyen minden lehetséges szennyeződés vagy ragasztómaradvány anélkül, hogy karcolást okozna. Amennyiben festék- vagy lakkspricc található az üvegen, egy üveglehúzóval hatékonyan el lehet ltávolítani. Polcok vagy válaszfalak tisztításához manuális megoldások ajánlottak, például mikroszálas törlőkendők. Nagyobb felületek esetén egy széles lehúzó és mikroszálas kendő használata erősen ajánlott.
Kültéri területek és esetleges kiegészítő szolgáltatások
Amennyiben kültéri területek, például kocsibejárók, udvarok vagy az épület homlokzata is része az építkezés utáni takarításnak, a megfelelő eszközöket és berendezéseket a szennyeződések és az aljzat típusa alapján kell kiválasztani, a beltéri területekhez hasonlóan.
A kövezett kocsibejárókat például kényelmesen lehet tisztítani seprőgéppel, a szennyezettség mértékétől függően pedig magasnyomású tisztítóval (felülettisztítóval kombinálva). Ez a megoldás a homlokzatok, falak vagy garázsajtók tisztítására is alkalmas. Helyi szabályozásokat kell betartani azonban a szennyvíz elvezetésével kapcsolatban – szükség esetén a vizet össze kell gyűjteni vagy szűrni kell.
Néhány építtető további szolgáltatásokat is kér az építkezés utáni takarítás után, például egy ellenőrző lista formájában. Ez magában foglalhatja a felületek fertőtlenítését és új padlóburkolat telepítését is. Ilyenkor az építkezés utáni takarítás előtti tevékenységeket is be kell vonni a specifikációkba.
Parkolók, utak és külső területek tisztítása
Legyen szó étterembe látogatásról, bevásárlásról egy szupermarketben, bútoráruházban vagy bevásárlóközpontban, orvoshoz vagy múzeumba látogatásról – gyakran az első dolog, amit a vendégek megtesznek, hogy parkolnak, és egy rövid sétát tesznek az épület felé. Számos módszer áll rendelkezésre, amelyekkel már az első pillanattól kezdve pozitív benyomást kelthetünk, csökkenthetjük a balesetveszélyt, és megakadályozhatjuk, hogy a szennyeződés kívülről bejusson.
Homlokzattisztítás
A homlokzatok sokféle anyagból készülhetnek, mint például vakolat, természetes kő, üveg, fém vagy fa. Ezek egyedi megjelenést kölcsönöznek az épületnek. Annak érdekében, hogy hosszú ideig megőrizzék vizuális vonzerejüket és értéküket, rendszeres homlokzattisztítás szükséges. Különböző technikák állnak rendelkezésre, különösen, ha megfelelő berendezéseket használunk, például magasnyomású tisztítókat, homok/vízsugárzókat és szárazjég-sugárzókat, amelyek professzionálisan alkalmazhatók az anyag és a szennyeződés típusától függően.
Építkezési hulladék eltávolítása
Az alapos építkezés utáni takarítás sok hulladékot termel, amit megfelelően kell kezelni a munka végén. Mivel az építési hulladék különféle építőanyagokat, mérgező anyagokat, és esetleg vegyszerek maradványait is tartalmazza, elengedhetetlen, hogy azt maradék- és veszélyes hulladékokra különválasszuk.
A veszélyes hulladékok közé tartoznak például a szigetelő- és tömítőanyagok, festékek és lakkok, vagy akár kezelt faanyagok is, amelyeket megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. A legtöbb esetben ez a legközelebbi újrahasznosító központ; egyes területeken gyűjtés is megszervezhető.
Ha egy céget bízunk meg az építkezés utáni takarítással, a szolgáltatások leírásának tartalmaznia kell a hulladékkezelést is. Ez sok munkától megkímélhet bennünket.
Megelőzés: hogyan kerüljük el az építési port
Kevesebb szennyeződést kell eltávolítani a közbenső és építkezés utáni takarítás során, ha megelőző intézkedéseket teszünk. Lényegében, termeljünk kevesebb szennyeződést az építkezés alatt! Számos módja van annak, hogy minimalizáljuk a finomport az építkezés során, például porzáró falak felállításával, vagy a por közvetlen elszívásával csiszolás, fűrészelés, fúrás és marás közben.Ugyanilyen fontos a munkaruházat tisztán tartása, például a munkaruházat és a hétköznapi ruházat különválasztásával vagy a veszélyes porok esetén „fekete-fehér zónák” kialakításával.
Annak ellenére, hogy szigorú védelmi intézkedéseket alkalmazunk, elkerülhetetlen, hogy nagyobb mennyiségű por keletkezzen az építkezés utáni takarítás során. Ha veszélyes anyagokat nem tudunk elkerülni, megfelelő védelmi intézkedéseket kell hozni az építkezésen dolgozók számára. Ide tartozik a személyes védőfelszerelések (PPE) viselése, mint például légzőkészülék, zárt munkaruházat, védőszemüveg és fejfedő.