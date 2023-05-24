Finanszírozási megoldások a tisztító iparban
A gyorsan növekvő iparágakban, mint például a tisztító szektorban, elengedhetetlen, hogy a vállalkozások rugalmas finanszírozási lehetőségekhez férjenek hozzá a siker érdekében. Ez különösen fontos a bérbe vett tisztítástechnológia beszerzésénél, valamint a használat alapú mobil tisztítási megoldások bevezetésénél vagy nagyobb vásárlások esetén. Ha a tisztítástechnológiai gyártók saját finanszírozási lehetőségeket biztosítanak, leegyszerűsíthetik a vállalkozások számára a finanszírozási folyamatot, megszüntetve a többféle finanszírozási forrás szükségességét, és lehetővé téve testreszabott megoldások kialakítását, amelyek pontosan megfelelnek az egyes vállalkozások egyedi tisztítási igényeinek.
Finanszírozási megoldások a tisztító iparban: tehermentesítsük dolgozóinkat és béreljünk eszközöket
Bár a modern, nagy teljesítményű eszközök kulcsfontosságúak a ipari tisztításhoz, nem mindig kivitelezhető, hogy a vállalkozások nagy összegű előzetes beruházást tegyenek. Ilyen esetekben az eszközök bérlése hatékony finanszírozási lehetőség lehet. A megfelelő eszköz kiválasztásával, amely képes felgyorsítani a tisztítási folyamatokat és növelni a hatékonyságot, a vállalkozások profitálhatnak a feladatok gyorsabb elvégzéséből, ami végső soron költségmegtakarítást eredményez. Az eszköz bérlés havi díjával a vállalkozások könnyen kezelhetik a tisztítási költségeiket, miközben biztosítják, hogy eszközeik naprakészek és hatékonyak legyenek.
Hogyan finanszírozzunk tisztítást és mire érdemes odafigyelni?
A „minimális szerződési időszak” fogalma negatív figyelmet kapott a bérleti iparban, mivel a szerződés automatikusan megújul, ha azt nem mondják le időben. Azonban a tisztítóipar különféle finanszírozási megoldásokat kínál, amelyek másként szabályozzák a szerződés megszüntetését, és előzetesen értesítik az ügyfeleket a szerződés lejártáról.
A bérlés figyelembe veszi az eszköz maradványértékét a szerződés végén, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy a bérleti időszak alatt a vételár 80%-át részletekben amortizálják, feltételezve 20%-os maradványértéket. A szerződés végén a terméket vissza lehet adni, a szerződést meghosszabbítani vagy piaci áron megvásárolni. A bérleti szolgáltatóknak aktívan tájékoztatniuk kell az ügyfeleket a lejáró szerződésekről, és meg kell akadályozniuk a nem kívánt automatikus megújításokat.
A lízingszerződést adózási szempontból helyesen rögzítsed:
A lízingszerződések korábban a mérlegen kívül jelentek meg, de 2019 óta a mérlegben kell jelenteni. Ezek a szabályok 2022-ben léptek hatályba az egyesült királyságbeli vállalatok számára.
Előnyök a szerződés lejárta után:
Az eszközbérlés lehetőséget nyújt arra, hogy a szerződés lejárta után egy újabb, jobb teljesítményű és energiahatékonyabb gépre váltsanak, amelyet a vállalkozás igényei szerint bérelhetnek vagy vásárolhatnak meg.
Használat alapú fizetés szezonális feladatokhoz
Bizonyos eszközökre, például a zöldterületek karbantartására vagy a téli gondozásra szolgáló eszközökre csak bizonyos évszakokban van szükség. Ilyen esetekben a tisztítóipar különféle finanszírozási megoldásokat kínál, beleértve a használat alapú fizetési opciókat is, a hagyományos bérleti módszerek mellett. Eszközgyártó kiválasztásakor érdemes olyan céget választani, amely nem követel meg minimális használati időszakot, mivel ez felesleges költségeket okozhat. Ehelyett egy használat alapú fizetési modell biztosítja, hogy a vállalkozások csak a ténylegesen használt eszközért fizessenek, beleértve az esetleges fogyóeszközöket is. Ez költséghatékony megoldást nyújt a szezonális eszközigényekhez, lehetővé téve, hogy a vállalkozások hatékonyabban osszák el erőforrásaikat.
Őrizd meg vállalkozásod likviditását, és szerezz be eszközöket részletfizetési tervekkel
A bérlés mellett a részletfizetés vagy fizetési terv az egyik legnépszerűbb finanszírozási megoldás a tisztítóiparban. Ez lehetőséget nyújt egy termék részletekben történő megvásárlására, hogy a vállalkozás likvid maradhasson és működhessen. Ez hasznos lehet például akkor, ha egy vállalkozás mobil tisztítástechnológiával, például akkumulátoros nedves-száraz porszívókkal szeretné felszerelni járműveit, amelyek hosszú távon szükségesek.
Mire érdemes figyelni?
Egyes országok jogszabályozása szerint szerint a részletfizetési terv hitelnek minősül. A terméket az ügyfél mérlegében kell rögzíteni, és az utolsó részlet befizetésekor a lízingbe vevő tulajdonává válik. Fontos, hogy a fizetési tervet az ügyfél gazdasági helyzetéhez igazítsák.
Tipp – A szerződés megszakítása nagyobb rugalmasság érdekében
Vannak olyan gyártók a piacon, akik a rugalmas részletek mellett lehetőséget biztosítanak a bérleti szerződés megszakítására házon belüli finanszírozási modellek segítségével. Ez magas fokú rugalmasságot biztosít az ügyfelek számára, ha szükséges.
Hogyan finanszírozzunk nagyszabású tisztítást?
Hosszabb fizetési időszak alkalmas lehet azok számára, akik hirtelen nagyobb tisztítástechnológiai igényeik vannak, és rugalmas megoldásra van szükségük. A közszektorban például a költségvetések gyakran időszakokhoz kötöttek, ezért érdemes lehet a fizetési időszak meghosszabbítását választani.
Mire érdemes figyelni?
Hosszabb fizetési időszak választásával az ügyfelek azonnal megkaphatják termékeiket a megrendelés után, és kiválaszthatják a legmegfelelőbb finanszírozási lehetőséget. A teljes összeg vagy a fizetési terv határideje késleltethető, általában 60 napos késleltetési idővel, de a rugalmasságot fenntartva, ha az ésszerű és tisztességes a beszállító számára. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kezeljék készpénzforgalmukat, miközben időben megkapják a szükséges eszközöket és szolgáltatásokat.
Tipp – Ellenőrizzük a hosszabb fizetési időszak helyzetét:
Számos jogszabály vonatkozik a hosszabb fizetési időszakokra, és a helyzet változik a kisvállalkozások és a nagyvállalatok között. Nemzetközi jogszabályok szerint minden esetben ellenőrizni kell a jogi helyzetet, és a szolgáltatónak is támogatást kell nyújtania a terv kidolgozásában.
Flottakezelés a tisztítóiparban: finanszírozási megoldás nagyobb flottákhoz
Nagyobb létesítménykezelő szolgáltatók vagy önkormányzatok gyakran rendelkeznek nagy flottákkal, amelyeket nem akarnak saját maguk kezelni. Ilyen esetekben érdemes olyan gyártót választani, amely átfogó flottakezelési szolgáltatást nyújt. A vállalat pénzügyi és tisztítási szakértői együtt dolgoznak az ügyfél igényeire szabott megoldás kidolgozásán.
Mire érdemes figyelni?
A flottakezelésnek tartalmaznia kell egy teljes körű ajánlatot az ügyfelek számára havi díj ellenében. Ideális esetben ez magában foglalja a szükséges gépek és termékek összeállítását, a különböző helyszínekre történő szervezést és elosztást, a karbantartási időközök figyelemmel kísérését és az esetleges szolgáltatások elvégzését, valamint a gépek cseréjét vagy termékek pótlását.
Tipp – Egyénre szabott tisztítási terv kidolgozása:
A tisztítóipari finanszírozási megoldások és flottakezelés mellett egyes gyártók tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtanak a létesítménykezelő szolgáltatók számára, így egy testreszabott tisztítási tervet dolgoznak ki az ügyfelek számára.