Kerámia csempe tisztítása és karbantartása
Hogyan lehet tisztítani és karbantartani a kerámia csempéket? A csempék 1000-1400 °C-on történő kiégetéssel, szervetlen anyagokból készülnek. A terrakotta, klinkertégla, finomkő, fajansz és kőagyagáru napjainkban széles körben alkalmazott anyagok. Bár számos különféle változat létezik, a tisztítási lépések általában hasonlóak. Csak néhány csempetípus igényel különösebb karbantartást.
Anyagismeret: rövid bevezetés a kerámia tudományába
Falak és padlók különféle kinézettel és anyagokkal készülnek. Létezik természetes kő, például márvány vagy gránit, valamint cementkötésű mesterséges kő, például terrazzo vagy agglomerát márvány. A kerámia csempék esetében öt különböző csempetípust különböztetünk meg:
- Terrakotta: piros és meleg színű, durva textúrájú, inkább rusztikus megjelenésű
- Klinker: piros vagy sárga színű, népszerű műhelypadlók vagy külső falak esetében; mázas vagy mázatlan
- Finomkő: többnyire egyszínű, nyomtatott vagy polírozott, mikropórusos felület
- Fajansz: puhább, kevésbé mechanikusan ellenálló, falakra alkalmas, mázas
- Kőagyagáru: mázas vagy mázatlan; a durva felületű mázatlan változat gyakran konyhákban van lerakva, barázdákkal (emelt mintázat szerkezet), hogy minimalizálja a csúszásveszélyt
Az R osztály jelentősége: csúszásmentes csempék
Ha csempéket fektetünk le padlókra, akkor kereskedelmi területeken legalább R9-es csúszásmentességi osztály szükséges. Azokon a területeken, ahol a csúszásveszély nagy szerepet játszik, például húsfeldolgozásban, a legmagasabb R osztály, azaz R13 szükséges. A Német Szociális Balesetbiztosítási Szabályzat (DGUV) 108-003 specifikálja, hogy melyik munkaterületen milyen csúszásmentességi osztály szükséges. Az erősen texturált csempék között is vannak lyukak, így a víz lefolyhat, és nem okoz csúszásveszélyt. Azonban a szennyeződések különösen jól felhalmozódnak rajtuk, ezért a tisztítás időigényes lehet.
Kerámia csempék tisztítása és mélytisztítása
A legfontosabb: a kerámia csempék karbantartó tisztítása
Ha tisztán akarjuk tartani a kerámia csempéket, a rendszeres karbantartó tisztítás elengedhetetlen. A tisztítást szárazon és/vagy nedvesen végezzük, a szennyezettség mértékétől függően. A laza szennyeződések porszívóval vagy elektrosztatikusan feltöltődő mikroszálas anyaggal történő portörléssel távolíthatók el. Ezután manuálisan is dolgozhatunk nagy felületű törlőgéppel, mikroszálas törlőkendővel és megfelelő tisztítószerrel.
Szárító-súrológépek nagy területekhez
Nagy területeken általában szárító-súrológépeket használnak – ebben az esetben a laza, finom szennyeződéseket nem kell előzetesen eltávolítani. Ahhoz, hogy a kívánt tisztítási eredményt elérjük, fontos a megfelelő kefék vagy padok kiválasztása a gépekhez. A durva textúrájú kerámia csempék különösen jó hatékonysággal súrolhatók mély hengerkefékkel, míg a finom textúrájú kerámia csempék, például a finomkő, mikroszálas hengerekkel kezelhetők hatékonyan.
A piszkos víz elszívására is a megfelelő szívóajkakat kell használni. Zárt szívóajkak ajánlottak a texturált felületekhez, míg a bemetszett szívóajkak a fényes felületekhez. A finomkövön lévő makacs szennyeződések esetén (szürkésedés) ajánlott a melamin gyanta padok használata kerék súroló fejekkel kombinálva.
Tipp: a falakat is tisztíthatjuk nagy felületű törlőgéppel és teleszkópos rúddal, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan és hatékonyan érjünk el jó eredményeket.
Eljött az idő: a kerámia csempék mélytisztítása
A kerámia csempék mélytisztítására padlón egytárcsás gépeket vagy szárító-súroló gépeket használnak. Magasabb koncentrációjú tisztítószerek (savak és lúgok egyaránt) segíthetnek gyorsan elérni a jó eredményt.
Felületi tisztítók speciális esetekre
Texturált kerámia csempékhez vagy szűk helyekhez hasznos lehet a magasnyomású tisztító felületi tisztítóval. A felületi tisztító egy forgó fúvóka rúdból áll, amelyre erőfúvókák vannak rögzítve kissé eltolva. Ezek magas nyomással juttatják a vizet a felületre, és nagyon hatékonyan lazítják fel a szennyeződéseket.
Hablándzsa hosszabb érintkezési időhöz
Nagy falfelületekhez, padlókhoz vagy szaniter létesítményekhez a hablándzsával ellátott magasnyomású mosó a legjobb tisztítási technológia. A fúvókánál hozzáadott tisztítószer és levegő segítségével habot generálnak a magasnyomású sugárban. Ennek a rendszernek az előnye, hogy láthatjuk, hová került fel a tisztítószer, és a hab hosszabb ideig marad a helyén, mint egy normál tisztítószer, növelve az érintkezési időt.
Tipp 1: soha ne irányítsuk közvetlenül az illesztésekre a magas nyomást, hogy elkerüljük a károsodást.
Tipp 2: ha savas tisztítószert használunk, a cementalapú illesztéseket használat előtt vízzel kell kiöblíteni, hogy a felszívott sav ne okozzon kárt.
Gőztisztító a csempézett falakhoz
A kerámia csempék falon történő mélytisztításához a rendelkezésre álló helytől függően a gőztisztító is megfelelő lehet. A gőz finom cseppek formájában távozik a fúvókából 100 °C hőmérsékleten, 8 bar nyomáson és körülbelül 170 km/h sebességgel. A szöszmentes frottírkendők és a nagy padlófúvóka kombinációja lehetővé teszi a hatékony tisztítást nagyobb területeken.
Részecskepermetezési eljárások kültéri területekre
Az alacsony nyomású részecskepermetezési eljárás kíméletes, hatékony módszer a kültéri, ásványi szennyeződésekkel erősen terhelt, kerámia felületek tisztítására, miután előtisztítást végeztünk a magasnyomású tisztítóval. Itt egy ipari kompresszoron keresztül sűrített levegővel látják el a sugárpisztolyt. Ezenkívül a keverőkamrában a levegőhöz egy nagyon finom, lágy permetezőszert és vizet adnak a pormegkötő munkához. A levegő, a víz és a szóróanyag keveréke ezután a szórópisztoly fúvókáján távozik, ahol a levegő nyomása, a víz mennyisége és a szóróanyag mennyisége is szabályozható.
Tisztítószerek kerámia csempékhez
A kerámia csempék savas és lúgos tisztítószerekkel is tisztíthatók. A savas tisztítószerek segítik az ásványi szennyeződések, mint a vízkő, vizeletlerakódások vagy rozsda eltávolítását; a lúgos tisztítószerek ideálisak a szerves szennyeződések, mint a zsír, fehérje vagy olajok eltávolítására.
Bizonyos kerámia csempéknél, mint például a terrakotta, a színtónus fém-oxidok által jön létre. Ezért savas tisztítószerek használatakor győződjünk meg róla, hogy azok nem tartalmaznak foszforsavat vagy sósavat, mivel ezek rozsdamentesítő hatása színváltozásokat okozhat.
Általánosságban a kerámia csempék ellenállnak a lúgos tisztítószereknek is, de a tisztítószer nem tartalmazhat nátrium-szilikátokat. Ezek strukturális változásokat eredményezhetnek, és a felületeket durvábbá vagy simábbá tehetik.
A kerámia csempék karbantartása kötelező? Amikor az olajozás és társai hasznunkra lehetnek
A felületek karbantartását azért végzik, hogy ellenállóbbá tegyék őket a mechanikus hatásokkal szemben, hogy megóvják a pórusokat a víz behatolásától, vagy hogy javítsanak a megjelenésükön. A keménységük miatt a kerámia csempéket nem szükséges megvédeni a mechanikus hatásoktól.
Magas vízfelvételű csempék
A terrakotta és a mázatlan fajansz csempék olyan padlóburkolatok, amelyek magas vízfelvételi képességgel rendelkezhetnek. Ha az ilyen padlókat olajozzuk, az olaj behatol a pórusokba és megóvja a kerámia csempét a nedvességtől. Ha rusztikus megjelenést szeretnénk elérni terrakotta esetén, egy feketeszenet tartalmazó viasz-olaj keverék is használható. A feketeszén lerakódik a szerkezetben, régi-megkímélt megjelenést kölcsönözve. A csempe típusától függően növelheti a csillogást, amit vízoldható polimereken alapuló törlőápolóval érhetünk el.
Alacsony vízfelvételű csempék
Az impregnálás azonban nem éri meg olyan padlóburkolatoknál, mint a finomkő, mivel az ilyen típusú padlóburkolatok vízfelvétele alacsony. Ez azt jelenti, hogy a nedvesség nem tud behatolni, az impregnálás a felületen marad és gyorsan lefolyik. Ha a finomkövet bevonták valamelyik korábbi tisztítási eljárás során, a bevonatot univerzális mélytisztítóval kell eltávolítani, különben idővel csúf filmréteg alakul ki.
Tipp: az ápolószert ne közvetlenül a kerámia csempére vigyük fel, hanem egy tisztítókendővel, hogy egyenletesen eloszlathassuk.
Gyakran Ismételt Kérdések
Furcsa, de igaz: amikor gipsz képződik a kerámia lapokon
Íme egy tipp a kerámialapokkal burkolt padlók tisztításához: kapcsold ki a padlófűtést a tisztítási feladatok megkezdése előtt. Ez megakadályozza, hogy a tisztítószer túl gyorsan száradjon a felületen. Ráadásul egyes savak hajlamosak arra, hogy a mész hosszú érintkezési idő alatt gipsszé alakuljon át. Ez a folyamat a padlófűtés hozzáadott melegével felgyorsul. Az így keletkező gipszlerakódásokat nehéz mechanikusan eltávolítani - ezért jobb, ha kikapcsolod előtte a fűtést.