Kerámia csempe tisztítása és karbantartása

Szárító-súrológépek nagy területekhez

Nagy területeken általában szárító-súrológépeket használnak – ebben az esetben a laza, finom szennyeződéseket nem kell előzetesen eltávolítani. Ahhoz, hogy a kívánt tisztítási eredményt elérjük, fontos a megfelelő kefék vagy padok kiválasztása a gépekhez. A durva textúrájú kerámia csempék különösen jó hatékonysággal súrolhatók mély hengerkefékkel, míg a finom textúrájú kerámia csempék, például a finomkő, mikroszálas hengerekkel kezelhetők hatékonyan.

A piszkos víz elszívására is a megfelelő szívóajkakat kell használni. Zárt szívóajkak ajánlottak a texturált felületekhez, míg a bemetszett szívóajkak a fényes felületekhez. A finomkövön lévő makacs szennyeződések esetén (szürkésedés) ajánlott a melamin gyanta padok használata kerék súroló fejekkel kombinálva.

Tipp: a falakat is tisztíthatjuk nagy felületű törlőgéppel és teleszkópos rúddal, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan és hatékonyan érjünk el jó eredményeket.