Miért szükséges a fa porának eltávolítása?

Egészségügyi kockázatok

Miközben a durvább faforgács és fűrészpor részecskék a földre hullanak és ott lerakódnak, a finom fapor a levegőben terjed, és a légzőrendszeren keresztül jut a szervezetbe. A legkisebb részecskefrakciók még az alveolusokba (alveoláris por) is eljutnak. Így azok, akik fűrésztelepeken dolgoznak, ahol durvább faforgácsok keletkeznek, kevesebb faporral kerülnek kapcsolatba, mint például az asztalosok és parkettázók, akik gyakran finom faforgácsot lélegeznek be.

A keményfa, például tölgy és bükk, de az MDF, rétegelt lemez vagy egzotikus fafajok, mint például mahagóni feldolgozása során keletkező por veszélyes az egészségre. A fa pora bőrirritációt, a hörgők és az orrnyálkahártya irritációját okozhatja. További következmények közé tartozhatnak az allergiás reakciók és az asztma. A keményfa porát rákkeltőnek tekintik, és az orrüregi rák lehetséges okaként gyanúsítják. Ezenkívül a kezelt fa másodlagos anyagokkal (például lazúrokkal, lakkokkal vagy ragasztókkal) keveredik, amelyek a por részecskéi által jutnak be az emberi szervezetbe.

Porosztályok a besoroláshoz

A fa porának lehetséges veszélyének értékeléséhez a levegőben lévő por részecskéinek koncentrációja fontos mutató, mivel ez alapján dönthető el, hogy milyen berendezésre van szükség. A porkoncentrációkat L, M és H osztályokba sorolják. Az "L" a "könnyű veszélyre", az "M" a "közepes veszélyre", az "H" pedig a "nagy veszélyre" utal. A fa típusától és az alkalmazástól függően a faforgács az "M" vagy "H" porosztályba tartozik. A faforgács-eltávolító és porelszívó berendezéseknek meg kell felelniük a tervezési, szűrőteljesítményre és áteresztőképességre vonatkozó követelményeknek.