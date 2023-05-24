Kézi forgácseltávolítás és faforgács elszívás
A fafeldolgozás során a faforgács mellett finom fapor is keletkezik fűrészelés, fúrás, csiszolás során. A fa porának való kitettség káros hatással lehet a légzőrendszerre és a bőrre, valamint allergiás reakciókat válthat ki. Ezen kívül fennáll a veszélye annak is, hogy a fa pora levegővel keveredve robbanó elegyet képezhet. A biztonságos munkakörnyezet megteremtése érdekében, minimális porral és veszélyekkel, elengedhetetlen a megfelelő faforgács- és fapor-elszívási módszerek bevezetése. Ipari porszívók és porelszívók gyakran alkalmazott eszközök erre a célra, és a megfelelő szűrőtípus kiválasztása az alkalmazási területtől függ.
Miért szükséges a fa porának eltávolítása?
Egészségügyi kockázatok
Miközben a durvább faforgács és fűrészpor részecskék a földre hullanak és ott lerakódnak, a finom fapor a levegőben terjed, és a légzőrendszeren keresztül jut a szervezetbe. A legkisebb részecskefrakciók még az alveolusokba (alveoláris por) is eljutnak. Így azok, akik fűrésztelepeken dolgoznak, ahol durvább faforgácsok keletkeznek, kevesebb faporral kerülnek kapcsolatba, mint például az asztalosok és parkettázók, akik gyakran finom faforgácsot lélegeznek be.
A keményfa, például tölgy és bükk, de az MDF, rétegelt lemez vagy egzotikus fafajok, mint például mahagóni feldolgozása során keletkező por veszélyes az egészségre. A fa pora bőrirritációt, a hörgők és az orrnyálkahártya irritációját okozhatja. További következmények közé tartozhatnak az allergiás reakciók és az asztma. A keményfa porát rákkeltőnek tekintik, és az orrüregi rák lehetséges okaként gyanúsítják. Ezenkívül a kezelt fa másodlagos anyagokkal (például lazúrokkal, lakkokkal vagy ragasztókkal) keveredik, amelyek a por részecskéi által jutnak be az emberi szervezetbe.
Porosztályok a besoroláshoz
A fa porának lehetséges veszélyének értékeléséhez a levegőben lévő por részecskéinek koncentrációja fontos mutató, mivel ez alapján dönthető el, hogy milyen berendezésre van szükség. A porkoncentrációkat L, M és H osztályokba sorolják. Az "L" a "könnyű veszélyre", az "M" a "közepes veszélyre", az "H" pedig a "nagy veszélyre" utal. A fa típusától és az alkalmazástól függően a faforgács az "M" vagy "H" porosztályba tartozik. A faforgács-eltávolító és porelszívó berendezéseknek meg kell felelniük a tervezési, szűrőteljesítményre és áteresztőképességre vonatkozó követelményeknek.
Figyelem! Robbanásveszély
A fapor éghető, és robbanó elegyet képez a légköri oxigénnel. Egy forró felület vagy szikra, például egy csatlakozó kihúzása során, elegendő lehet a por meggyújtásához. Egy másik veszélyforrás a súrlódás vagy mozgás által okozott statikus elektromosság, amely kisülésekor begyulladhat. A gyújtóforrás mellett a porkoncentráció is fontos tényező. A probléma az, hogy a por sűrűsége idővel nagyban változhat. Az újra felkavarodott por néhány másodperc alatt robbanó légkört hozhat létre.
Építési por eltávolítása
A rossz látási viszonyok vagy az üresen járó munkaeszközök csak néhány oka a munkahelyi por növekedésének. Ez nemcsak biztonsági kockázatot jelent, hanem veszélyezteti a dolgozók egészségét is. Az építési porral kapcsolatos egészségügyi problémák a légzőszervi irritációtól és gyulladástól kezdve a krónikus tüdőbetegségeken át egészen a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedéséig terjedhetnek. A por professzionális szabályozása és eltávolítása hatékonyan biztosíthatja a biztonságosabb munkakörnyezetet.
Azbeszt eltávolítás
Az azbeszt évtizedekig tonnaszámra használták az építőiparban. Azonban az azbeszt belélegzésével kapcsolatos egészségügyi kockázatok miatt az azbeszt minden típusának behozatala, forgalmazása és használata 1999 óta tilos az Egyesült Királyságban. Ennek ellenére az azbeszt veszélye továbbra is kihívást jelent a szakértő cégek számára, mivel régi épületek felújítása vagy bontása során gyakran találkoznak még mindig azbeszttel. Cikkünkben megtudhatod, hogyan távolítható el és ártalmatlanítható az azbeszt, és milyen biztonsági intézkedések szükségesek.
Mit kell figyelembe venni a fapor elszívásakor?
Minden olyan tevékenység esetében, amely során fa pora keletkezik, óvintézkedéseket kell hozni. Ez magában foglalja a megfelelő faforgács-eltávolítást, valamint a megtisztított levegő visszaforgatását a munkaterületekre. Munka közben a fafeldolgozó gépeket és kézi elektromos szerszámokat mindig egy elszívórendszerhez, azaz egy faforgács-elszívóhoz kell csatlakoztatni. Kivételt képeznek a kevésbé poros gépek, mint például a fúrógépek. A munkahelyen minden, faforral szennyezett felületet, beleértve a gépeket és szerszámokat, rendszeresen porszívózni kell. A faforgács-eltávolítást és por elszívását csak olyan kipróbált elszívó berendezéssel szabad végezni, amely legalább az "M" porosztály követelményeinek megfelel.
Mely eszközök alkalmasak a fapor elszívására?
Ipari porszívók (vagy ipari por elszívók) és hordozható por elszívók az "M" és "H" porosztályokhoz ajánlottak a kézi fafor elszívására. A fa pora által okozott robbanásveszély miatt az elszívó berendezéseknek megfelelő tűz- és robbanásvédelmi tulajdonságokkal kell rendelkezniük, és például elektrosztatikusan vezetőképes elszívó készletekkel kell felszerelni őket. A megfelelő fafor elszívó rendszer kiválasztása az alkalmazási területtől és helyszíntől függ. Fafeldolgozó műhelyek és építési helyszínek esetében egyaránt megfelelőek az ipari porszívók és mobil por elszívók.
A fűrészpor gyűjtői a fa porát a keletkezési ponton távolítják el
A hordozható por elszívók azonnal képesek eltávolítani a munka során keletkező por részecskéket. Csatlakoztathatók közvetlenül a feldolgozó egységhez egy elszívó csövön keresztül, vagy elhelyezhetők a por keletkezési helyén egy elszívó nyílással. Ezek az eszközök figyelmeztető mechanizmussal rendelkeznek, amely jelzi, ha a légáramlás a minimális szint alá csökken, és gyakran ellátottak egy elektromos aljzattal is, amely automatikusan működtethető a géppel együtt egy be-/kikapcsolóval.
Ipari porszívók felületek tisztításához
Az ipari porszívók szívó hámokkal vannak ellátva, amelyek fúvókából és csőből állnak, és alkalmasak a faforgács eltávolítására felületekről, például a szerszámok vagy a munkaterületek tisztításához. Fontos megjegyezni, hogy az ipari porszívók nem alkalmasak kézi elektromos szerszámok porszívózására, mivel ezekhez a használatokhoz nem rendelkeznek figyelmeztető berendezéssel.
A szűrő teljesítménye döntő fontosságú
A szűrőberendezések teljesítménye kulcsfontosságú szerepet játszik a megadott porkategória elérésében vagy a munkahelyi porkoncentrációhoz kapcsolódó határérték túllépésének elkerülésében.
A munkahelyi biztonsági előírások betartása érdekében egy faipari üzemben kötelező legalább M osztályú porszívókat használni. Ezeknek a porszívóknak olyan szűrőteljesítménnyel kell rendelkezniük, amely biztosítja a 0,1–1 mg/m³ levegőre vonatkozó határérték betartását, és a szűrőáteresztési szintjük kevesebb mint 0,1% lehet. Ezen felül a porszívókat papír- vagy flízporzsákkal kell felszerelni, amely rendelkezik lezárható csúszkával, valamint polietilénből készült ürítőzsákkal. Ez a kialakítás segít minimalizálni a por felszabadulását a porzsák kiürítésekor.
A gyertyaszűrők ideális választások a faipari forgács és por eltávolításához ipari környezetben. Ezek a szűrők egymás mellett elhelyezett textilgyertyákból állnak, amelyek nagy mennyiségű faport képesek felfogni, és megelőzik az eltömődést még hosszú rostszálak felszívása esetén is. A gyertyaszűrők egyik nagy előnye a szabványos lapos redős szűrőkhöz képest, hogy a TACT-hoz hasonló szűrőtisztító rendszerekkel könnyebben tisztíthatók a gyertyák közötti nagyobb távolság és a gyertyák mozgékonysága miatt.
Azokon a munkahelyeken, ahol a por határértéke 0,1 mg/m³ alatti, H osztályú porszívó használata szükséges, amely kevesebb mint 0,005% szűrőáteresztést biztosít. A pormentes ürítési folyamat érdekében ezek a porszívók biztonsági porzsákkal és üvegszálból készült, H osztályú főszűrővel vannak ellátva. A porzsákot egy műanyag fedél borítja, amelyet rá lehet húzni és biztonságosan le lehet zárni.
A tisztított levegő visszaforgatása érdekében egyes porszívóegységek papír lapos redős szűrővel vagy poliészter flízből készült lapos redős szűrővel vannak felszerelve, amely tisztítja a kifújt levegőt.
Faforgács és faipari por felszívása munka közben és után
Faforgács eltávolítása kézi elektromos szerszámokkal
A kézi vezetésű gépeket, például a kézi körfűrészeket, kézi marókat és rezgőcsiszolókat használat közben megfelelő porelszívóhoz kell csatlakoztatni, amely figyelmeztető funkcióval is rendelkezik. Ennek oka, hogy a nem megfelelő szívóerő nem mindig egyértelmű a porral telt levegő elszívásakor. A figyelmeztető funkció biztosítja, hogy a dolgozók ne legyenek kitéve megnövekedett porkoncentrációnak anélkül, hogy észrevennék.
További segítséget nyújt az automatikus bekapcsolási funkció, amelyet általában egy beépített csatlakozóaljzaton keresztül lehet elérni. A szívóegység mindig elindul, amikor a csatlakoztatott gépet működtetni kezded, így nincs szükség külön kézi beavatkozásra.
Tipp – Használj elszívóasztalt:
Egyes csiszológépekkel – például kézi szalagcsiszolókkal, excentercsiszolókkal és rezgőcsiszolókkal – végzett munkát mindig érdemes elszívóasztalon végezni a gépi porelszívás mellett. Ez segít hatékonyabban eltávolítani a keletkező port és biztosítja a tisztább munkakörnyezetet.
Faforgács eltávolítása felületekről
A felkavart, leülepedett faipari por káros a légutakra, emellett robbanásveszélyes por-levegő elegyet is képezhet. Ezért a munkaterület összes felületét, beleértve a berendezéseket, gépeket és anyagokat, alaposan meg kell tisztítani a munka közben és a munka végén is. A faforgács és por eltávolításához M és H osztályú ipari porszívók használata ajánlott. Alternatívaként választhatsz H2 vagy H3 minősítéssel ellátott ipari porszívókat vagy kombinált egységeket, amelyek rendelkeznek ATEX tanúsítvánnyal a 22-es veszélyes zónában végzett munkákhoz. A 22-es zóna olyan munkaterületet jelöl, ahol éghető por miatt robbanásveszélyes légkör normál körülmények között nem várható, de rövid időre mégis előfordulhat.
Az ipari porszívó tartozékait mindig az adott feladathoz optimalizáld. A megfelelő szívótömlő kiválasztásakor vedd figyelembe a tömlő átmérőjét és hosszát. Faforgács, durvább anyagok vagy szélesebb padlótisztító fejek (kb. 30 cm-től) esetén legalább 35 mm belső átmérőjű szívótömlő használata ajánlott.
Figyelem! Ne használj sűrített levegős pisztolyt vagy seprűt a munkaterület takarítására faipari por elszívása közben, mert ez jelentősen megnöveli a levegőben lévő por koncentrációját.
További tényezők a felszerelés kiválasztásánál
Ha nagy mennyiségű finom por keletkezik, például parkettacsiszolás során nagy padlócsiszoló gépekkel, akkor egy előleválasztó is csatlakoztatható a porszívóegység és a gép közé. Az előleválasztó egy ciklon segítségével kiszűri a nagy mennyiségű faforgácsot és finom faport, tehermentesítve ezzel a porelszívó főszűrőjét.
A szívó- és szűrőteljesítmény mellett más szempontokat is érdemes figyelembe venni a megfelelő porszívó kiválasztásakor. Ha például mobil egységre van szükséged egy építkezésen, akkor fontos, hogy a porszívó strapabíró vázzal rendelkezzen. Az is előnyös, ha szükség esetén a szívóegység leválasztható a váztól, hogy például egy létrán is könnyen magaddal vihesd.
Fontos szempont még a tartály űrtartalma és a porszívó által másodpercenként beszívható levegő mennyisége is. A megfelelő porszívó kiválasztása tehát nemcsak a por mennyiségétől és a használati helytől függ, hanem a faipari por veszélyességi fokától is.
Intézkedések a pormentes munkakörnyezet érdekében
A faforgács és por megfelelő eltávolítása mellett különböző óvintézkedésekkel biztonságos, pormentes munkakörnyezetet alakíthatsz ki, és védheted a felhasználók egészségét.
Faipari por terhelésének mérése
A munkahelyi porkoncentráció mérése konkrét információt ad arról, hogy szükséges-e intézkedéseket bevezetni a megadott határértékek betartásához, és ha igen, melyek ezek az intézkedések.
Utasítások és eljárások
A faipari por kezelésére vonatkozó egyértelmű viselkedési szabályok és védelmi intézkedések jelentősen hozzájárulnak a porterhelés csökkentéséhez. A dolgozóknak rendszeres oktatást kell kapniuk, és magabiztosan kell tudniuk használni a porelszívó berendezéseket.
Egyéni védőfelszerelés (EV)
Porral járó munkákhoz, például fa csiszolásához, kötelező egyéni védőfelszerelést viselni, például részecskeszűrős légzőkészüléket és védőszemüveget.
Porbiztos tárolás és hulladékkezelés
A porgyűjtő zsákokat és szűrőelemeket mindig lezárva kell eltávolítani, és nem szabad kiüríteni vagy újra kinyitni. Ezeket mindig zárható tárolókban kell elhelyezni és ártalmatlanítani.
A szívótölcsér rendszeres ellenőrzése
Az összes porelszívó berendezést rendszeresen ellenőrizni kell a szívási és szűrési teljesítmény szempontjából, és szakszerűen kell karbantartani.
Forgács kézi porszívózása
A fémmegmunkálás során – legyen szó automatizált gyártásról vagy kézi megmunkálásról – a fémforgács keletkezése elkerülhetetlen. Azonban a durva fémforgács felhalmozódása idővel károsíthatja a drága gyártógépeket, és csökkentheti a termékek minőségét. Ráadásul, ha a forgács hűtőfolyadék-maradványokkal keveredik, csúszós padlófelületeket eredményezhet, ami növeli a balesetek kockázatát. A munkavállalók biztonságának és a gyártási infrastruktúra védelmének érdekében kulcsfontosságú a fémforgács rendszeres eltávolítása a munkakörnyezetből. Ehhez olyan hatékony elszívórendszereket vagy porszívókat kell használni, amelyek képesek kezelni a fémport is. Az eszközöket megfelelő tartozékokkal kell felszerelni annak érdekében, hogy a tisztítás gyors, hatékony és alapos legyen.