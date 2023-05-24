Finom por és szennyeződés porszívózása: takarítás áram nélkül

Még egy vezeték nélküli háztartási porszívó is könnyebben használható, mint a kábeles változat, hiszen nem kell konnektorokat keresni, csatlakoztatni és kihúzni. Az akkumulátoros, profi nedves-száraz porszívók képesek felszívni a finom port, és a nedvességgel is jól megbirkóznak. Teljesítményük pedig hasonló a hagyományos modellekéhez.

Takarítás áram nélkül: építkezéstől a szerelésig és villanyszerelésig

Számos helyzetben az akkumulátoros szerszámok jelentik a legjobb megoldást. Az azonban kevésbé elterjedt tény, hogy a takarítástechnológia is lehet mobil és rugalmas. Pedig ennek rengeteg előnye van.

Az akkumulátoros nedves-száraz porszívók például hasonló teljesítményt nyújtanak, mint a kábeles társaik. A rövid töltési időknek köszönhetően pedig folyamatos munkavégzés is lehetséges, ha két akkumulátorral dolgozol. A könnyű kezelhetőség és a kompakt kialakítás érdekében ezek a porszívók körülbelül 20 literes tartállyal rendelkeznek, ami elegendő az önálló helyszíni takarításhoz.

Felhasználási területeiket tekintve az akkumulátoros nedves-száraz porszívók különösen népszerűek olyan környezetekben, ahol sok ember dolgozik, és szükség van áramellátásra. Az építőiparban az akkumulátoros eszközök megszüntetik a széthagyott kábelek okozta botlásveszélyt, miközben a szennyeződés azonnal eltakarítható. Hasonló a helyzet az építkezéseken is, ahol gyakran kell létrán vagy állványon dolgozni – a vezeték nélküli takarítás pedig nagyobb biztonságot nyújt. Ráadásul az épületek szerkezeti fázisában az eső okozta nedvesség is könnyedén eltávolítható.