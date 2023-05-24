Parkolók, utak és külső területek tisztítása
Legyen szó egy étterem látogatásáról, bevásárlásról a szupermarketben, bútorboltban vagy bevásárlóközpontban, esetleg orvos vagy múzeum látogatásáról – az első dolog, amit a vendégek az érkezésükkor tesznek, hogy leparkolják az autójukat, és egy rövid sétát tesznek az épület felé. Számos módszer létezik arra, hogy már az elején pozitív benyomást keltsünk, megelőzzük az esetleges baleseteket és elkerüljük a kintről behozott szennyeződéseket.
Külső területek seprése – laza szennyeződések eltávolítása
A parkolókból és a bejárati előterekből a port és a laza szennyeződéseket a területtől függően kézi porszívó seprőgépekkel vagy önjáró gépekkel lehet eltávolítani. A porszívó funkció megakadályozza, hogy a szennyeződés felszálljon, és adott esetben a parkoló autókra vagy bútorokra, például padokra ülepedjen.
Kisebb, legfeljebb 300 négyzetméteres területekhez: használjunk kézi seprőgépeket, amelyek 42 liter kapacitásúak.
Közepes méretű, legfeljebb 1000 négyzetméteres területekhez: használjunk szűrőrendszerrel ellátott tolóseprűket.
Nagy, 1500 négyzetméter vagy annál nagyobb területekhez: használjunk automata porszívó seprőgépeket. Ezek nagy tartálykapacitással rendelkeznek, és néhányuk hidraulikus tartályürítéssel is fel van szerelve. Nagyon nagy parkolókhoz a városi porszívó seprőgépek is alternatívát jelentenek.
A klasszikus seprőgép
Ahogyan egyik feladat sem, úgy a seprési feladatok sem azonosak. A gép és kiegészítők kiválasztása a terület, a szennyeződés típusa, valamint a terület vagy a távolság mérete alapján történik. A klasszikus akkumulátoros seprőgépet általában egy adott alkalmazási területre használják, például parkolókban vagy egyéb külső területeken. Az oldalkeféje révén a seprőgép alkalmas szegélyek és sarkok tisztítására is. Az összegyűjtött úti szennyeződést a fő seprőhenger veszi fel. A seprőgép akár 14 km/h sebességgel is képes dolgozni, lehetővé téve a munka gyors és hatékony elvégzését.
Városi és porszívó seprőgépek
A gépek akkumulátoros, gáz-, benzin- vagy dízelüzeműek lehetnek az alkalmazási területtől függően. Kisebb területek akkumulátoros gépekkel is tisztíthatók. Azonban a korlátozott mászóképességük miatt ezek kevésbé alkalmasak meredek emelkedőkön való használatra. A városi és porszívó seprőgépek oldalkefékkel gyűjtik össze a szennyeződéseket, amelyeket aztán a szívónyílásokon keresztül szívnak fel. Ezek a gépek gyorsan tisztítják a nagyobb területeket, és akár 40 km/h sebességet is elérhetnek. A városi gépek egész évben használhatók, mivel kényelmes kabinnal és légkondicionálóval rendelkeznek.
A seprőgép kiegészítőitől a szűrőkig
A seprés minősége szempontjából létfontosságú a megfelelő hengerkefék használata. A keményebb hengerkefék hatékonyabban szedik fel a nagyobb és nehezebb szennyeződéseket, és alkalmasak nedves körülmények között, vagy nagyon durva padlóburkolatokon való használatra is. A puhább hengerkefék inkább finom por vagy könnyű törmelék esetén alkalmasak, mert működés közben kevesebb port kavarnak fel. Különösen ajánlott puha hengerkefét használni sima és érzékeny padlóburkolatokon. Nemcsak a fő seprőhengernek vannak különböző keménységű sörtéi, hanem az oldalkefék is ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkeznek.
A porfelverődés megakadályozásának lehetőségei
A különösen száraz, poros felületeken érdemes kikapcsolni az oldalkeféket, és csak a fő seprőhengerrel dolgozni. Ha nem lehet kikapcsolni az oldalkeféket, a porfelverődés csökkentésének másik módja az, ha egyszerűen csökkentjük a munkasebességet. A portartást vagy -csökkentést is elősegíthetjük a megfelelő kiegészítőkészletek, például vízpermetező rendszer, oldalkefefedél vagy oldalkefe-sebességszabályozás felszerelésével.
Sokan nem tudják, hogy a porszívó seprőgépek esős időben is használhatók, az időjárás nem károsítja a levegő kivezető szűrőt.
Száraz levegőben ez a szűrő biztosítja, hogy kevesebb finom porszemcse kerüljön a környezetbe. Eső esetén vagy kikapcsolja a ventilátort, vagy a szűrő körül egy bypass segítségével elvezetheti az elszívott levegőt. Az eső megköti a port, és ez nem okoz gondot az elszívott levegőben.
Lombfúvók és egyéb kiegészítők
Ősszel javasolt akkumulátoros lombfúvó használata a levelek kezelésére – ezek könnyen kezelhetők és alacsony zajszinttel működnek.
Az önjáró seprőgépek nagy mennyiségű levél összegyűjtésére alkalmas hasznos kiegészítőkkel is rendelkeznek. Ilyen például a nagy kapacitású levélgyűjtő készlet.
Külső területek nedves tisztítása
Számos lehetőség áll rendelkezésre a külső területek nedves tisztítására, beleértve az alacsony, közepes és magasnyomású mosást, a kefetechnológiával történő súrolást és forróvizes tisztítást. Fontos, hogy körvonalazzuk a leggyakoribb alkalmazási forgatókönyveket. Ezt a technikát az utak mindennapi tisztítására kell használni, vagy inkább az olajos szennyeződések eltávolítására alkalmas? Melyik módszert válasszuk, és van-e olyan alkalom, amikor jobb, ha szolgáltatóhoz fordulunk?
Mosás: az elvárt eredmény határozza meg a nyomást
A mosóberendezéssel ellátott kommunális gépeket gyakran használják mosási feladatokhoz, míg a kézi működtetésű gépek, például a magasnyomású tisztítók szintén egy alternatív lehetőséget nyújtanak. Minden esetben fontos a megfelelő fúvókák kiválasztása és a nyomás tervezett követelményekhez való igazítása. A durva tisztításhoz általában alacsony, legfeljebb 12 bar nyomást használnak. Ez lehetővé teszi a nagy mennyiségű por megkötését vagy a vihar utáni sáros utak leöblítését. A rendelkezésre álló megoldások viszonylag olcsók, de sok vizet és kellően nagy tartályokat igényelnek.
A középnyomású mosás sokoldalúan felhasználható. Kiderült, hogy a 40 bar nyomásig terjedő nyomás különösen alkalmas az utak és járdák karbantartó tisztítására. Az alapos, mélyre hatoló tisztítás azonban nem lehetséges, mert a víznyomás ebben az esetben túl alacsony.
A nagynyomású mosást gyakran használják a különösen kemény tisztítási feladatokhoz, például egy utcabál utáni intenzív tisztításhoz. A víz akár 250 bar nyomással mélyen behatol a felületek pórusaiba, és tisztára öblíti azokat. Ráadásul kevesebb vizet fogyaszt, mint az alacsony és közepes nyomású mosás.
Ha hideg vizes nagynyomású tisztítószert használsz, akkor az alábbi speciális tisztítási feladatokra is használható.
Ez a gép képes eltávolítani a makacs foltokat és szennyeződéseket, amelyeket például moha, zuzmó, madárürülék és ételmaradékok okoznak. Ügyelni kell arra, hogy a tisztítandó területtől és az eltávolítandó szennyeződéstől függően elegendő vízmennyiség álljon rendelkezésre a szennyeződések könnyed fellazításához és eltávolításához.
Rendkívül hatékony és sokoldalú: Súrolás tárcsás kefés technológiával
A kefés technológiával történő nedves tisztítás egyre népszerűbbé válik a kültéri területeken, mivel az ilyen típusú tisztítással szemben támasztott igények egyre nőnek.
Míg a beltéri tisztításhoz vagy tárcsás vagy hengeres keféket használnak, addig a kültéri tisztításhoz általában tárcsás keféket. Csökkentett kopással, nagy területteljesítménnyel büszkélkedhetnek, emellett alacsony fordulatszámon, alacsony érintkezési nyomással működnek. Ezenkívül tisztítószereket is használhatunk vele, annak érdekében, hogy a lehető legjobb tisztítási eredményt érjük el.
Manőverezhetőségüknek, szállítási sebességüknek, hasmagasságuknak és az egyes gépeknél elérhető összkerékhajtásnak köszönhetően a kommunális gépek jelentős előnyöket kínálnak a belvárosi területeken a rugalmasság, a gyors rendelkezésre állás és a széleskörű felhasználási lehetőségek tekintetében az ipari felhasználásra tervezett nagyobb gépekhez képest.
Aki a gépvásárláskor megfontoltan jár el, az olyan szolgáltatót keres, amelynek gépei sokoldalúak és egész évben használhatók. A modelleknek képesnek kell lenniük söprésre és nedves tisztításra, valamint a különböző munkagépek közötti gyors váltásra. Ez lehetővé teszi, hogy a súroló- és seprőgépek használatát felváltva ütemezze a kívánt eredmény elérése érdekében, a tisztasági követelményektől függően.
Ha különleges esetekben tisztítószerek használata szükséges, érdemes felvenni a kapcsolatot a gyártó alkalmazásmérnökével vagy műszaki tanácsadójával, hogy a padló állapota és a szennyeződés mértéke alapján meghatározzák a kefék és a tisztítószerek megfelelő kombinációját.
Különösen nehéz tisztítási feladatokhoz: forróvizes tisztítás
A nagynyomású forróvizes tisztítószerekkel végzett kézi tisztítás számos felületre és különböző típusú szennyeződések eltávolítására alkalmas. Ide tartozik például a szerves elszíneződések/növények vagy gyomok, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződések, valamint az ételmaradékok és italok, illetve azok foltjainak hatékony eltávolítása.
Ha például padlótisztításhoz nagy területteljesítményre van szükség, a megfelelő modell kiválasztásakor nemcsak az üzemi nyomást, hanem mindenekelőtt a gép áramlási mennyiségét is figyelembe kell vennie. A felülettisztító ideális speciális tartozék, amely a modelltől függően a szennyezett vizet is eltávolíthatja.
Ezenkívül a gép típusának megválasztásával a seprőgép sokoldalúsága és alkalmazási köre is javítható. Léteznek például elektromos motorral vagy belsőégésű motorral működő, forróvizes, nagynyomású tisztítóberendezések. Vannak kisebb, mobil gépek, valamint pótkocsis megoldások is. Ebben az esetben a pótkocsis gépek dízel- vagy benzinmotorral és kellően nagy víztartályokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a géptől függően akár több mint egy órán keresztül önállóan dolgozzanak.
A biztonság az első: amire a felhasználóknak figyelniük kell
A munkahelyi balesetek megelőzése érdekében elengedhetetlen, hogy a különböző tisztítási technikákat helyesen alkalmazzuk. Ezért fontos ismerni a kockázatokat.
Ezek közé tartoznak:
- A mosási alkalmazásoknál az alacsony nyomás (legfeljebb 12 bar) használata nem kritikus; míg a közepes (legfeljebb 40 bar) és a magas nyomás (250 bar vagy annál nagyobb nyomás) esetén kerülni kell a testtel való érintkezést, mivel a magas nyomás szövetkárosodást okozhat.
- Söpréskor és súroláskor a kefék kezelésénél óvatosan kell eljárni. Megfelelő védőruházatot kell viselni, mivel a kefék keménységüktől függően vágásokat okozhatnak.
- Tisztítószerek használata esetén a biztonsági óvintézkedések a koncentrátumtól, a pH-értéktől és a felületaktív anyagoktól függően változnak. A tisztítószer hozzáadása előtt minden esetben vizet kell tölteni a tartályba, és gondoskodni kell arról, hogy a tisztítószerek kezelésénél annak megfelelő egyéni védőfelszerelést viseljünk. Ez megakadályozza, hogy a tiszta koncentrátum felfelé fröccsenjen, és fizikai érintkezést, esetlegesen sérülést okozzon.
Rágógumi eltávolítása
A földbe szilárdan beletaposott rágógumit fárasztó és nehéz eltávolítani. Vannak azonban olyan gépi megoldások, mint a nagynyomású tisztítók és a mobil gőztisztítók, amelyek hasznos segítséget nyújtanak e fáradságos munka során. Nagynyomású tisztítószerek használata esetén biztosítani kell, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon víz- és áramcsatlakozás, és hogy a szükséges tömlők és kábelek ne jelentsenek botlásveszélyt. A tisztítandó területeket el kell keríteni, hogy ne jelentsenek biztonsági kockázatot.
Ezzel szemben a rágógumi eltávolítására szolgáló gépek hosszabb időn keresztül megszakítás nélküli munkát tesznek lehetővé, csökkentik a szükséges biztonsági intézkedéseket, és sokféle alkalmazáshoz használhatók.
A tisztítószert a gépben felmelegítik, és a rágógumidarabra permetezik. Rövid, mindössze három-öt másodperces érintkezési idő után vízgőzzel és a fúvókára szerelt kefével eltávolíthatóak. Végül ajánlott egy seprőgépet használni a fellazult rágógumimaradványok felszedésére.
Gyomtalanítás
A gyomok az altalajtól függően különböző mértékben terjedhetnek a közterületeken, a gyalogutakon vagy a parkolókban. Míg a tömített aszfaltfelületeken alig tudnak átjutni a gyomok, addig a burkolt területek sokkal jobban érintettek.
Ha meg akarjuk akadályozni a gyomok terjedését, el kell távolítanunk a termékeny talajt e nemkívánatos vendégek elől. A gyomok a porban és a szennyeződésben leülepedő pollenekből nőnek, majd pitypang, gyűszűvirág stb. formájában kihajtanak. A rendszeres söprés a leghatékonyabb módja a gyomok kordában tartásának. A söprés azt is jelenti, hogy a felületek jól karbantartottak, és csökken a finom porszennyezés. A szükséges üzemeltetési kapacitás azonban magas követelményeket támaszt a személyzet és a gépek tekintetében.
A meglévő gyomnövényzet hatékony eltávolításának módszerei közé tartozik a forró levegő, a forró víz, a vízgőz és a gyomkefe használata, a növekedés mértékétől függően. Ezeket a módszereket például megfelelő forróvizes magasnyomású tisztítóberendezésekkel vagy kommunális gépekkel, megfelelő eszközökkel kombinálva alkalmazzák. Ezenkívül a fűfélék természetes növekedési görbéjét is figyelembe kell venni, hogy a munkát a megfelelő időben lehessen elvégezni.
Megszabadulni a gyomoktól
A gyomok hatékony kezelése nagy kihívást jelent. A rendelkezésre álló vegyszerek gyakran károsak a környezetre, és csak korlátozottan használhatók közterületeken. A pitypang, a gyűszűvirág stb. forró vízzel és gyomirtó szerek nélkül teljesen eltávolítható - ez az eljárás a környezetet és a felületeket is kíméli.
Zöldterület-karbantartás
Ha a zöldfelületek karbantartásáról van szó, a pázsit sok helyet foglal el. Függetlenül az előírt vágási magasságtól és a hozzá tartozó vágási gyakoriságtól, fontos, hogy ne nyírjunk túl alacsonyan. A levelek a fűszálakra nőnek, és a gyökerekből a nedvességet a fűszálak tetejére szállítják. Ha levágják őket, a fű elszárad és elhal.
A nagy, könnyen hozzáférhető zöldfelületek gyorsan, hatékonyan és ergonomikusan karbantarthatók a megfelelő méretű kommunális gépekkel, a felhasználási területtől függően megfelelő eszközökkel kombinálva. Eközben a kisebb vagy nehezebben hozzáférhető területeken általában manuális gépeket használnak.
Az akkumulátoros kézi gépeket ma már gyakran használják a fák és bokrok stb. által körülvett zöldterület megfelelő alakítására. Az ilyen gépek minden karbantartási munkára alkalmasak, és az akkumulátoros fűrészek, láncfűrészek, lombfúvók és sövénynyírók egyértelmű előnyöket kínálnak a felhasználóknak. Például akár 50 százalékkal csendesebbek, és nem bocsátanak ki károsanyagokat. Ezenkívül gyártótól függően akár 80 százalékkal kevesebb rezgést generálnak, ami sokkal ergonomikusabbá teszi a mindennapi munkavégzés során történő használatukat, és kevésbé befolyásolja a felhasználók vérkeringését. Ezenkívül a gépek nagyon kompakt kialakítása megkönnyíti a precíz munkavégzést szűk és kényelmetlen helyeken is.
Zöldterület-karbantartás
Gyepek nyírása, füves területek parkosítása, sövények és fák kordában tartása: a kertészeti és kültéri karbantartási munkák listája végtelen. A piacon ma már számos feladatra kaphatók nagy teljesítményű akkumulátoros gépek, a nyírógépektől a rúdra szerelt metszőollókig és sövénynyírókig. Ezen kívül különféle típusú fűnyírók állnak rendelkezésre a munkaeszköz-tartókhoz, fenntartható lehetőségek a gyomirtáshoz, valamint biztonsági porszívók, amelyek segítik a tölgy lepke elleni küzdelmet.