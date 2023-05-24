Parkolók, utak és külső területek tisztítása

Mosás: az elvárt eredmény határozza meg a nyomást

A mosóberendezéssel ellátott kommunális gépeket gyakran használják mosási feladatokhoz, míg a kézi működtetésű gépek, például a magasnyomású tisztítók szintén egy alternatív lehetőséget nyújtanak. Minden esetben fontos a megfelelő fúvókák kiválasztása és a nyomás tervezett követelményekhez való igazítása. A durva tisztításhoz általában alacsony, legfeljebb 12 bar nyomást használnak. Ez lehetővé teszi a nagy mennyiségű por megkötését vagy a vihar utáni sáros utak leöblítését. A rendelkezésre álló megoldások viszonylag olcsók, de sok vizet és kellően nagy tartályokat igényelnek.

A középnyomású mosás sokoldalúan felhasználható. Kiderült, hogy a 40 bar nyomásig terjedő nyomás különösen alkalmas az utak és járdák karbantartó tisztítására. Az alapos, mélyre hatoló tisztítás azonban nem lehetséges, mert a víznyomás ebben az esetben túl alacsony.

A nagynyomású mosást gyakran használják a különösen kemény tisztítási feladatokhoz, például egy utcabál utáni intenzív tisztításhoz. A víz akár 250 bar nyomással mélyen behatol a felületek pórusaiba, és tisztára öblíti azokat. Ráadásul kevesebb vizet fogyaszt, mint az alacsony és közepes nyomású mosás.