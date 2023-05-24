Takarítás a kereskedelmi célú halászatban
Nem számít, hogy hordozható berendezéseket használunk a kikötőben vagy telepített rendszereket a kereskedelmi hajókon - a magasnyomású tisztítás nagyon fontos a kereskedelmi célú halászatban. A termelési lánc ebben az ágazatban meglehetősen hosszú. A halászattal kezdődik, és számos további szakasza van egészen addig, amíg a végfelhasználó el nem fogyasztja a halat – ami azt jelenti, hogy a kereskedelmi célú halászatnál a kifogott halak fertőtlenítése és tisztítása mindig elsődleges fontosságú a kifogástalan élelmiszerbiztonság elérése érdekében.
A kereskedelmi célú halászat során végzett tisztításra vonatkozó követelmények
A tavakban, folyókban és tengerekben folytatott hagyományos halászatnak sokféle fajtája van, és használatuk attól függ, milyen állatot szeretnénk kifogni. Ebben a folyamatban megvan a helye például a horgászbotoknak, a hálóknak, a kirakodóhálóknak és a halcsapdáknak is. A módszer kiválasztásánál újabb tényező a természeti adottság. A víz édesvíz vagy sós? A meder iszapból, homokból vagy kövekből áll? Míg a horgászbotokat kisüzemi halászathoz használják, addig a kirakodóhálókat és a halcsapdákat homár, rák és hasonlók fogására, mélytengeri halászathoz pedig nagyüzemi szinten használnak mindenféle hálót. Ennek oka, hogy a halászat is egyre inkább automatizálódik. A kereskedelmi célú halászat termelési lánca hosszú, a fogástól a fogyasztóig több állomása van, és az élelmiszerbiztonság mindvégig elsődleges fontosságú. Az első lépés, maga a halászat, különleges tisztítási követelményekkel jár a biztonsági előírások betartása érdekében.
Takarítás a kereskedelmi célú halászatban: magasnyomás alkalmazása hálók, hajók stb. esetében
A kereskedelmi célú halászatban a naponta használt felszerelések tisztítása nem csak esztétikai kérdés. A kifogástalan higiénia ugyanolyan fontos, mint a felszerelés karbantartása, nem utolsósorban a jobb fogás érdekében.
A törmelék eltávolítása és a hálók, kötelek és halcsapdák tisztítása
A halcsapdák vagy homárcsapdák általában hálóanyagból készült, kúp alakú szerkezetek, amelyeket a vízfenéken helyeznek el. A halcsapdákat általában minden használat után meg kell tisztítani, mivel hosszú ideig vannak a vízben, ezért valószínű, hogy lerakódások képződnek rajtuk. Ez ugyanúgy vonatkozik a vastag kötelekre is, amelyekkel a csapdákat a vízbe eresztik.
Ez nem csak higiéniai kérdés. A halcsapdákat elpusztult halakból készített csalival töltik fel. Mivel a homároknak nagyon jó szemük van, jobban látják a csalit, ha nincs törmelék a halcsapdákon. Tisztításukhoz és a törmelék megfelelő eltávolításához ideális megoldás lehet egy meleg vizes magasnyomású mosó. A 155°C-ra felmelegíthető vízsugár nem csak a lerakódásokat távolítja el, de biztosítja azt is, hogy a baktériumok száma jelentősen csökkenjen. Ilyen magas hőmérsékleten ráadásul többnyire nincs szükség tisztítószerekre sem.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Takarítás a kereskedelmi célú halászatban: algák és lerakódások eltávolítása a hajókról
A csónakokon és a hajókon a nap végén általában akad néhány elkerülhetetlen tisztítási feladat. Ilyen például a fedélzet megtisztítása a nap során összegyűlt szennyeződésektől, beleértve a halmaradványokat, a járulékos zsákmányt vagy a kosarakból és a halcsapdákból származó szennyeződéseket. Ez szintén olyan eset, amikor a meleg vizes magasnyomású mosóval történő tisztítás révén minden tiszta és higiénikus lehet. A csónak vagy hajó külső burkolatát is célszerű rendszeresen tisztítani (bár ezt nem kell naponta elvégezni). Idővel algák, plankton, kagylók és más ráragadt szennyeződések telepednek meg a hajótesten. Ezek magasnyomású mosóval történő eltávolítása segít megőrizni a csónakok és hajók értékét, és hosszú távon hozzájárul a hatékony üzemanyag-fogyasztás fenntartásához is. A csónakokat és hajókat ehhez általában szárazdokkba viszik.
Takarítás a kereskedelmi célú halászatban: utak és bejáratok söprése rakodás után
A szárazföldre visszatérve a napi fogást kirakodják, és a közeli szállítójárművekbe vagy hűtőházakba viszik. Ez általában bizonyos mennyiségű hulladék képződésével jár. Estére például a mólón vagy a raktár padlóján csomagolásból származó papír- vagy fóliadarabok hevernek. A csónakhoz vagy hajóhoz vezető és a rakpart vagy a raktár körüli utak tisztítására jól használható egy ipari seprőgép, például egy seprő-szívógép. Ez gyorsan, kényelmesen és alaposan eltávolítja a durva szennyeződésmaradványokat és a port.
Telepített magasnyomású mosóberendezés kereskedelmi hajókhoz
A kisebb halászhajók mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a nagy mélytengeri halászhajók, más néven fogó- és feldolgozóhajók vagy kereskedelmi hajók. Ezek teljes felszereléskészletet hordoznak a fedélzetükön a nyílt tengeren kifogott zsákmányuk azonnali és fogyasztásra alkalmas feldolgozásához. Vagyis minden, ami a halak feldarabolásához, kibelezéséhez, filézéséhez, csomagolásához és fagyasztásához szükséges, megtalálható a fedélzeten.
Ezeken a hajókon minden nap végén meg kell tisztítani a halászfelszerelést, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a feldolgozás különböző szakaszaiban baktériumok és szennyeződések kerülhetnek rá. A hajók mérete és a magas higiéniai követelmények miatt ezeken a hajókon a telepített magasnyomású mosó a legkézenfekvőbb választás. Hideg vagy meleg vízzel is működtethetők. További előnyük, hogy a berendezések egyéni konfigurálhatóságuk és a tartozékok széles választéka révén a felhasználó igényeihez igazíthatók. Ha a hajó különböző helyein is szükség van tisztítóberendezésre, célszerű több fix csapolási pontot telepíteni. Egy csőrendszer és egy központi ellátóegység segítségével a helyhez kötött egységeket ezután több felhasználó is működtetheti egyszerre különböző helyeken. A helyhez kötött magasnyomású mosók másik előnye, hogy a felszerelés, például a pisztolyok, habfúvókák stb. mindig ugyanott maradhatnak. Így a mobil berendezésekkel szemben nem áll fenn a keresztszennyeződés veszélye piszkos kerekek vagy tömlők miatt. Ezzel időt is megtakarítunk, mivel a mobil kereskedelmi halászfelszerelések tisztítása időigényes. Maga a központi ellátóegység a fertőtlenített területen kívül van elhelyezve, és csővezetéken keresztül látja el magasnyomással a helyszínt. Ez azt jelenti, hogy a szerviz- vagy karbantartási munkákat anélkül lehet elvégezni, hogy be kellene menni a halfeldolgozó területre, ami tovább csökkenti a szennyeződés kockázatát.
Tipp:
Egyes gyártók kínálnak telepített magasnyomású mosókat 60 hertzes fedélzeti áramellátáshoz is, ami a hajókon világszerte használt speciális feszültség.
Tisztítás és fertőtlenítés a HACCP szerint a fedélzeten történő halfeldolgozás során
Higiéniai követelmények szempontjából azok a hajók, amelyeken közvetlenül feldolgozzák a halat, úszó termelőüzemnek tekinthetők. Olyanoknak, amelyek feladata higiéniailag kifogástalan élelmiszerek, ebben az esetben halak, homárok, rákok stb. előállítása. A feladat az, hogy ezek átkerüljenek az ellátási lánc soron következő állomására a világ népességének élelmezése érdekében. Mint minden élelmiszeripari művelet során, a tisztítás és fertőtlenítés a legfontosabb, mert ezek az eljárások védik a végfogyasztó egészségét és végső soron a halászati vállalatok gazdasági sikerét.
A higiénikus élelmiszerek előállítása érdekében az élelmiszerek (és a halak) előállításához használt munkaterületeket, tároló- és hűtőkamrákat a HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok) irányelv szerint kell tisztán tartani.
Pontos munkavégzés a takarítási ütemterv szerint
Nem szabad elfelejteni, hogy a tisztítás és a fertőtlenítés két különböző folyamat. A tisztítás célja a szennyező anyagok eltávolítása. Ebbe beleértendő mindenféle nem kívánt anyag, például termékmaradványok, mikroorganizmusok, valamint tisztítószer- és fertőtlenítőszer-maradványok. Az élelmiszeriparban a tisztítószereknek eleget kell tenniük bizonyos követelményeknek. Alaposan el kell távolítaniuk a szennyeződéseket, és kompatibilisnek kell lenniük az anyagfelületekkel. Ezenkívül nem szabad, hogy veszélyt jelentsenek az emberi egészségre, mivel érintkeznek azokkal a felületekkel, amelyeken később az élelmiszereket feldolgozzák. Mivel a különböző területeknek és berendezéseknek eltérő a tisztítási gyakorisága, jó, ha van egy tisztítási ütemterv. Ideális esetben ez a terv felsorolja, hogy mit (berendezéseket, felületeket, padlókat), mikor (használat után, naponta, hetente), hogyan (tisztítószerek és adagolás) és kinek (egyértelmű felelősségi körök) kell elvégezni a tisztítási feladatokat. Az elvégzett munkák ezután pontosan naplózhatók és dokumentálhatók, és könnyen nyomon követhetőek az ellenőrzésekhez.
Fertőtlenítés: fehérje vagy szappan jelenléte és hideg hőmérséklet esetén legyen óvatos
A tisztítás befejezése és a felület vagy tárgy megszáradása után kezdődhet a fertőtlenítési folyamat. Ez olyan kémiai és fizikai folyamatokat jelent, amelyek célja a mikroorganizmusok elpusztítása oly módon, hogy az ne legyen káros az egészségre, és ne befolyásolja az élelmiszer minőségét. Ezen folyamat során fontos figyelembe venni a fehérjékkel, szappanokkal és hideg hőmérsékleten történő fertőtlenítéssel kapcsolatos lehetséges problémákat is. Például a kémiai fertőtlenítőszerek hatása csökkenhet fehérjéket tartalmazó anyagok jelenlétében. Ennek oka, hogy bizonyos fertőtlenítőszerek nem csak a mikroorganizmusok fehérjéivel lépnek reakcióba, hanem az élelmiszerek fehérjéivel is. Más szóval ezek az anyagok versenyeznek egymással. Ezért ilyenkor változtatni kell a fertőtlenítőszer koncentrációján, és felváltva kell savas és lúgos tisztítószereket használni. A felületaktív anyagok maradványai, például a mosószerekből származó szappan, reakcióba léphetnek egyes fertőtlenítőszerekkel, hatástalanná téve azokat. Ha a fertőtlenítő oldatok hőmérséklete túl alacsony, az negatívan hathat a fertőtlenítési folyamatra, mivel a kémiai és fizikai folyamatok lelassulhatnak, így csökken a fertőtlenítés hatékonysága.