A kisebb halászhajók mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a nagy mélytengeri halászhajók, más néven fogó- és feldolgozóhajók vagy kereskedelmi hajók. Ezek teljes felszereléskészletet hordoznak a fedélzetükön a nyílt tengeren kifogott zsákmányuk azonnali és fogyasztásra alkalmas feldolgozásához. Vagyis minden, ami a halak feldarabolásához, kibelezéséhez, filézéséhez, csomagolásához és fagyasztásához szükséges, megtalálható a fedélzeten.

Ezeken a hajókon minden nap végén meg kell tisztítani a halászfelszerelést, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a feldolgozás különböző szakaszaiban baktériumok és szennyeződések kerülhetnek rá. A hajók mérete és a magas higiéniai követelmények miatt ezeken a hajókon a telepített magasnyomású mosó a legkézenfekvőbb választás. Hideg vagy meleg vízzel is működtethetők. További előnyük, hogy a berendezések egyéni konfigurálhatóságuk és a tartozékok széles választéka révén a felhasználó igényeihez igazíthatók. Ha a hajó különböző helyein is szükség van tisztítóberendezésre, célszerű több fix csapolási pontot telepíteni. Egy csőrendszer és egy központi ellátóegység segítségével a helyhez kötött egységeket ezután több felhasználó is működtetheti egyszerre különböző helyeken. A helyhez kötött magasnyomású mosók másik előnye, hogy a felszerelés, például a pisztolyok, habfúvókák stb. mindig ugyanott maradhatnak. Így a mobil berendezésekkel szemben nem áll fenn a keresztszennyeződés veszélye piszkos kerekek vagy tömlők miatt. Ezzel időt is megtakarítunk, mivel a mobil kereskedelmi halászfelszerelések tisztítása időigényes. Maga a központi ellátóegység a fertőtlenített területen kívül van elhelyezve, és csővezetéken keresztül látja el magasnyomással a helyszínt. Ez azt jelenti, hogy a szerviz- vagy karbantartási munkákat anélkül lehet elvégezni, hogy be kellene menni a halfeldolgozó területre, ami tovább csökkenti a szennyeződés kockázatát.