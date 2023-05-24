Tisztítás és fertőtlenítés a haliparban

A halfélékből és tenger gyümölcseiből álló folyamatos élelmiszer-ellátottság biztosítása érdekében a kereskedelmi célú halászat mellett egyre nagyobb szerepet kap a haltenyésztés, valamint a rákfélék és társaik tenyésztése. Egyvalami közös mindkét ágazatban: a tisztítás és a fertőtlenítés alapvető fontosságú.

Tisztítás és fertőtlenítés a haliparban

Népszerű élelmiszerek a halgazdaságokból

A halfélék és a tenger gyümölcsei, mint a garnélarák, a homár és társai, világszerte közkedvelt élelmiszerek. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) adatai szerint csak a halfogyasztás 2020-ra elérte az egy főre jutó 20,5 kilogrammos rekordot. A vadon élő halak és rákfélék hagyományos halászata mellett a tenyésztés is hozzájárul a világ lakosságának halfélével és herkentyűvel történő ellátásához. A halgazdaság minden egyes területén nagyon fontos a tisztítás és a fertőtlenítés, mégpedig a folyamatok elejétől a végéig – a tenyésztéstől a létesítmények közötti szállításig.

Tisztítási feladatok a haliparban

Takarítási feladatok a halgazdaságban
Takarítás a kereskedelmi célú halászatban
Takarítás a halszállítás során

Az Ön felhasználási céljaihoz megfelelő termékek

A halgazdaság minden területének tisztítása és fertőtlenítése fontos a megfelelő higiénia biztosítása érdekében. Ez vonatkozik a halak, garnélarákok vagy homárok keltetésére, hizlalására és nevelésére szolgáló tartályokra és medencékre is.

A magasnyomású tisztítóeszközök használata nagy előnyt jelenthet a halászati iparban. Mind a mobil, mind a telepített berendezések nagyon hatékonyan használhatók.

A halszállító konténerek és járművek egyszerűen és hatékonyan tisztíthatók a megfelelő tisztítószerekkel.

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