Népszerű élelmiszerek a halgazdaságokból

A halfélék és a tenger gyümölcsei, mint a garnélarák, a homár és társai, világszerte közkedvelt élelmiszerek. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) adatai szerint csak a halfogyasztás 2020-ra elérte az egy főre jutó 20,5 kilogrammos rekordot. A vadon élő halak és rákfélék hagyományos halászata mellett a tenyésztés is hozzájárul a világ lakosságának halfélével és herkentyűvel történő ellátásához. A halgazdaság minden egyes területén nagyon fontos a tisztítás és a fertőtlenítés, mégpedig a folyamatok elejétől a végéig – a tenyésztéstől a létesítmények közötti szállításig.