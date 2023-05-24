Tölgyfahernyók elleni védekezés
Néhány éve a tölgyfahernyó egyre inkább elterjedt a klímaváltozásnak és a természetes ellenségek vagy ragadozók hiányának köszönhetően. Az emberek lakóhelyén egészségügyi kockázatot jelenthet a mérgező, szúrós szőrszálai miatt. Ezért a megfelelő védekezési módszer kulcsfontosságú. Egy környezetbarát és felhasználóbarát módszer a hernyók és fészkeik begyűjtése biztonsági porszívóval, H porosztályú készülékkel.
Növekvő elterjedés
Ellentétben más kártevőkkel, a tölgyfahernyó őshonos faj, amely hosszú ideig nagyrészt észrevétlen maradt, és legfeljebb helyi problémákat okozott. Azonban az utóbbi években a tömeges szaporodás miatt a kockázat növekedett, nemcsak Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban, hanem Németországban, Ausztriában és Svájcban is. Ennek okai között szerepel az egyre növekvő tölgyfa ültetvények telepítése az utak mentén, így lakóterületek közelében, az aljnövényzet hiánya az ültetett fáknál, a mérsékelt éghajlat, valamint a rovar magas alkalmazkodóképessége. Ezzel szemben a természetes ellenségeinek populációja nem nőtt ugyanilyen mértékben, így egyre nagyobb elterjedés figyelhető meg.
Lepketetüktől a veszélyes hernyóig
Molyok júliustól szeptemberig
A tölgyfa moly egy észrevétlen rovar, amely július és szeptember között kel ki. A nőstények gyakran a fiatal tölgyfák ágaira rakják le tojásaikat, hogy azok megtermékenyüljenek, de a tölgy törzseinek tövében található földalatti fészkek is előfordulhatnak.
Lárvafejlődés áprilistól
A lárvák tavasszal kelnek ki a tojásból – ez már áprilisban megtörténhet, az időjárási körülményektől függően –, és kezdetben narancssárgák. Később színük szürke-zöldesre változik, oldalt világosabb területtel. A testüket finom szőrök borítják, amelyek úgy vannak elrendezve, mint egy kefe sörtéi.
Fák fertőzése májustól júliusig
A tölgyfamolyok a fák törzsén május közepétől júliusig megtalálhatók. Az egyik különlegességük, hogy mindig nagy csoportokban, egyfajta "felvonulásban" mozognak. Ezen kívül hálókat is készítenek a tölgyfák törzsén vagy az ágakon.
Szúrós szőrszálaik egészségügyi kockázata
A tölgyfamoly veszélye a mérgező szúrós szőrszálakban rejlik, amelyek érintkezéskor kiütéseket, légszomjat vagy sokkos reakciókat okozhatnak. A kockázat főként május közepe és június között áll fenn, amikor a lárvák a második vedlésük után kifejlesztik a szúrós szőrszálakat, valamint július és szeptember között, amikor a szőrszálak az üres fészkekből tovább terjednek.
Egészségügyi okokból ezért minden olyan helyen fontos a tölgyfajd molyok ellenőrzése, ahol nem kerülhető el az érintkezés emberek és állatok között, illetve ha különösen sérülékeny csoportok kerülnek veszélybe – például gyermekeket gondozó intézmények közelében vagy városi parkokban. Mivel a kémiai vagy biológiai védekezési intézkedések más egészségügyi kockázatokat is okozhatnak, célszerű olyan környezetbarát és felhasználóbarát módszert alkalmazni, amely mechanikusan távolítja el a rovarokat és azok fészkét: a H porosztályú, tesztelt és tanúsított biztonsági porszívókkal.
Védekezés biztonsági porszívókkal
A tölgyfamolyok fertőzésének biztonságos eltávolításához ajánlott a H porosztályú biztonsági porszívók használata, amelyek biztonsági szűrő készlettel rendelkeznek. Ezek a modellek gyakran engedélyezettek az azbeszt eltávolítására is (ebben az esetben a TRGS 519 tanúsítvánnyal vannak ellátva), valamint számos más veszélyes alkalmazásra. A nem kívánt részecskék – és a finom szúrós szőrszálak – általában egy biztonsági szűrőzsákba kerülnek, amely fleece anyagból készült, és műanyag szállítózsákban van további védelmet biztosítva.
Lehetőség van PE poreltávolító zsák használatára is, anélkül, hogy belső fleece szűrőzsák lenne benne. Az elhasználódó anyagok költségei jelentősen alacsonyabbak a hagyományos biztonsági szűrő készletekhez képest. A hernyókat és a szúrós szőrszálakat tartalmazó zsákokat szorosra zárt tartályokban tárolják, majd konzultáció és értesítés után egy égetőműben elégetik.
A rozsdamentes acél szívócsövekkel és elektrokondiktív kiegészítőkkel rendelkező modellek kiválasztásával elkerülhető a statikus kisülés kockázata, különösen finom por esetén. A kis porszívók, 30 literes tartálytérfogattal, könnyedén alkalmazhatók mobil felhasználásra és kisebb emelőplatformokon. A porszívóval való működtetés, valamint az épületek melletti hosszabbító kábelen történő áramellátás esetén is működnie kell, ha az 220–240 V és 50/60 Hz.
Fontos megjegyzés
A porszívózást és az égetést kizárólag szakemberek végezhetik el. A személyes védőfelszerelésekre (PPE) vonatkozó összes előírás betartását is biztosítani kell az eltávolítás során, hogy elkerüljük az egészségügyi kockázatokat a felhasználó számára. Ezek közé tartozik a védőruha, a kesztyűk és a légzőmaszkok.
Automatikus szűrőtisztítás a folyamatos szűrési kapacitás érdekében
A PE poreltávolító zsákok használatával a H porszívókban egy további előny is jelentkezik, mivel a szűrőtisztítás az "ellenáramú elv" alapján végezhető el. Amikor a szűrő eltömődik a szennyeződésektől, a friss levegővel az ellenkező irányból tisztítják meg. Ezt a szűrőtisztítást automatikusan aktiválják a Kärcher nedves és száraz porszívói a Tact rendszer segítségével: Ha a szívóerő csökkenni kezd, az áramlás hirtelen megfordul. A szűrési kapacitás és a szívóerő folyamatosan magas szinten marad, még a nagy mennyiségű finom por felszívása során is. A gép a por keletkezésének mértékétől függően választja ki az optimális tisztítási intervallumot. Mivel a szűrőtisztítást nem kell kézzel elvégezni, közvetlen érintkezés az összegyűjtött anyaggal is elkerülhető. A tölgyfamoly esetében a felhasználó már nem kerül kapcsolatba a veszélyes szúrós szőrszálakkal a felszívás után.
Biztonsági porszívók és porosztályok
A porszívók porosztályok szerint vannak besorolva: L, M és H kategóriákba – különböző szűrőkapacitással és áteresztőképességgel. Az áteresztőképesség azt jelzi, hogy a gépből maximum hány porszemcse juthat a levegőbe a helyiségben (lásd a táblázatot). Az L osztályú modellek alkalmasak nem veszélyes porok felszívására. A szűrőkapacitás követelményei viszonylag alacsonyak, és nincsenek különleges eltávolítási előírások. Az M és H porosztályú gépek még a finom porokat is megfogják, amelyek képesek behatolni a légutakba. Az M vagy H osztályú porszívók biztonsági porszívóknak is nevezhetők. Ezek speciális tervezési követelményekkel rendelkeznek, például kötelező légáramlás-ellenőrzéssel, amely figyelmezteti az üzemeltetőt a dugulásokra. Az üzemeltetőknek emellett speciális óvintézkedéseket kell tenniük a por eltávolításakor és pormentes módon történő ártalmatlanításakor.
Porosztály
L
Maximális áteresztőképesség
≤ 1.0%
Alkalmas a következőkre
■ Porok típusai, amelyek MAC értéke > 1 mg/m³
Használat
■ Mészporok
■ Gipszporok
Porosztály
M
Maximális áteresztőképesség
< 0.1%
Alkalmas a következőkre
■ Porok típusai, amelyek MAC értéke ≥ 0.1 mg/m³
■ Fa por max. 1200 W/50 l
Használat
■ Fa por (bükk, tölgy)
■ Festékpor részecskék
■ Kerámia porok
■ Műanyag porok
Porosztály
H
Maximális áteresztőképesség
< 0.005%
Alkalmas a következőkre
■ Porok típusai, amelyek MAC értéke < 0,1 mg/m³
■ Rákot okozó porok (a német veszélyes anyagok rendelete 35. szakasza szerint)
■ Patogén porok
Használat
■ Rákot okozó porok
(ólom, szén, kobalt, nikkel, kátrány, réz, kadmium stb.)
■ Penész, baktériumok
■ Csírák
■ Formaldehid