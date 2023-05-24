Tölgyfahernyók elleni védekezés

Szúrós szőrszálaik egészségügyi kockázata

A tölgyfamoly veszélye a mérgező szúrós szőrszálakban rejlik, amelyek érintkezéskor kiütéseket, légszomjat vagy sokkos reakciókat okozhatnak. A kockázat főként május közepe és június között áll fenn, amikor a lárvák a második vedlésük után kifejlesztik a szúrós szőrszálakat, valamint július és szeptember között, amikor a szőrszálak az üres fészkekből tovább terjednek.

Egészségügyi okokból ezért minden olyan helyen fontos a tölgyfajd molyok ellenőrzése, ahol nem kerülhető el az érintkezés emberek és állatok között, illetve ha különösen sérülékeny csoportok kerülnek veszélybe – például gyermekeket gondozó intézmények közelében vagy városi parkokban. Mivel a kémiai vagy biológiai védekezési intézkedések más egészségügyi kockázatokat is okozhatnak, célszerű olyan környezetbarát és felhasználóbarát módszert alkalmazni, amely mechanikusan távolítja el a rovarokat és azok fészkét: a H porosztályú, tesztelt és tanúsított biztonsági porszívókkal.