WC-k és öltözők tisztítása

Mélytisztítás a mellékhelyiségekben

A fali csempéket, mosdókat és tükröket, WC-csészéket és piszoárokat, valamint természetesen a hozzájuk tartozó szerelvényeket a fent említett okok miatt rendszeresen és alaposan meg kell tisztítani. Ez azt jelenti, hogy a takarítóknak különös gondossággal kell eljárniuk, mivel valószínű, hogy a különböző anyagok különbözőképpen reagálnak a tisztítószerre.

A felületeket nem szabad közvetlenül savas mélytisztítószerrel permetezni, hogy a sav a réseken átjutva ne okozhasson hosszú távú károkat. A tisztítószert ezért tisztítókendőre vagy szivacsra kell felvinni. A szerelvényeket csak karcmentes szivaccsal szabad tisztítani (fehér párna felülete), hogy elkerüljük a karcolásokat. Ez a tükörfelületekre is vonatkozik. A szerelvények maradandó károsodásának elkerülése érdekében a savas tisztítószert nagyon alaposan le kell öblíteni. A vízkivételi szelepeken lévő, meszes csapszellőzőket ki kell csavarni, és egy éjszakára savas oldatba kell helyezni. A WC-ülőkéket és -fedeleket általános tisztítószerrel vagy alkohol alapú tisztítószerrel kell tisztítani, mivel a savak megváltoztathatják a színt, és esetleg enyhe foltokat okozhatnak. Ezután nem lehet visszaállítani a korábbi állapotukat. Az ajtókat, ajtókereteket és válaszfalakat szintén alaposan meg kell tisztítani általános vagy alkoholos tisztítószerekkel. Ezen kívül itt csak karcmentes szivacsokat szabad használni.

Egyéb tárgyakat, például üléseket vagy ruhafogasokat kézzel kell súrolni enyhe lúgos tisztítószerrel vagy mindennapi tisztítószerrel és kézi kefével, majd tiszta vízzel leöblíteni és sárga tisztítókendővel megszárítani.