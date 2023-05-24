WC-k és öltözők tisztítása
Számos oka van annak, hogy miért szükséges gondosan megtisztítani a WC-ket és öltözőket: az adott környezetben, például irodaépületekben, gyártóüzemekben, szállodákban, éttermekben, sportcsarnokokban vagy bevásárlóközpontokban sokan használhatják ezeket a helyiségeket. A WC-kben elkerülhetetlenül érintkezik az emberek bőre különböző olyan felületekkel, amelyeket gyakorlatilag mindenki megérint – ilyenek az ajtókilincsek, csaptelepek vagy a WC-öblítő gombok. Ily módon a mikroorganizmusok egyik személyről a másikra terjedhetnek. Meghatározott tisztítási rendszer követésével azonban mindezeket el lehet kerülni.
A mellékhelyiségek tisztításának speciális követelményei
Ha a tisztítás nem megfelelő, a mikroorganizmusok, például a baktériumok és a gombák a nedvesség, a hő és a kis rések hatására különösen sikeresen elszaporodhatnak. Képesek szerves anyagokkal, például elhalt hámsejtekkel táplálkozni. Az olyan szennyeződések, mint a mész- és mészszappan-lerakódások, a vizeletkő, a rozsda stb. különös kihívást jelentenek a tisztítás során. Gyakran agresszív tisztítószereket kell bevetni, amelyek károsíthatják a felületi anyagokat. Mindezeket a speciális követelményeket figyelembe kell venni a tisztítás során - egyrészt az előírt higiéniai színvonal elérése érdekében, másrészt a felületek, például az illesztések vagy szerelvények károsodásának elkerülése érdekében.
Vírusok, baktériumok vagy gombák?
Függetlenül attól, hogy vírusokról, baktériumokról vagy gombákról van szó, némelyikük patogén az emberre nézve. A szennyeződések táptalajt nyújthatnak a mikroorganizmusoknak, amíg azok be nem jutnak az emberi szervezetbe. Emiatt a tisztítás különösen fontos szerepet játszik a higiénia szempontjából.
Színelmélet: négy szín a biztonság növeléséhez
A biztonságos és higiénikus takarítás biztosítása és a baktériumok terjedésének megakadályozása érdekében a különböző területekhez színrendszer tartozik. Négy könnyen megkülönböztethető színt - piros, zöld, kék és sárga - használnak. Minden szín egy-egy területet jelöl. Ez megakadályozza, hogy a WC tisztítására használt ruhát a konyhapult tisztítására használják. Míg a tisztítóeszközök, például a vödrök és a kendők ezekben a színekben kaphatók, addig a tisztítószerek is ezen a színsémán alapulnak.
A sárga és a piros színeket a mellékhelyiségekben használják:
A sárga színű kézi tisztítóeszközöket a mosdókagylók, csempék, tárolók, szerelvények, tükrök, zuhanykabinok és fürdőkádak tisztítására használják a mellékhelyiségek területén.
A piros színű tisztítóeszközöket a WC-k, piszoárok és a közvetlen környezetükben lévő csempék esetében használják.
Tisztítószerek
Amikor savas tisztítószereket használunk a különböző anyagok tisztítására a mellékhelyiségben, figyelembe kell venni, hogy a tisztítószer milyen savon alapul. Ennek oka, hogy nem minden sav egyforma. Ebben segít a biztonsági adatlap megtekintése. A sósav, hangyasav és foszforsav alapú tisztítószerek különösen agresszívek. A karbantartó tisztítás során a vízkő elleni tisztítószereket általában amidoszulfonsavval, metánszulfonsavval és/vagy citromsavval használják, különösen azért, hogy elkerüljék a szerelvények, például a zuhanyfejek, keverőszelepek és csapok károsodását.
Biztonság a tisztítás során
A szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek kezelése során feltétlenül be kell tartani a védőintézkedéseket, és be kell tartani a balesetvédelmi előírásokat. Védőkesztyűt és szemvédőt kell viselni. Ökölszabályként: soha ne keverd össze a különböző tisztítószereket, figyelj a megadott adagolásra, ne használj meleg vagy akár forró vizet - ez aeroszolok kialakulásához és a tisztítószerek aktívabbá válásához vezethet -, és öblítsd le alaposan tiszta vízzel.
Mélytisztítás a mellékhelyiségekben
A fali csempéket, mosdókat és tükröket, WC-csészéket és piszoárokat, valamint természetesen a hozzájuk tartozó szerelvényeket a fent említett okok miatt rendszeresen és alaposan meg kell tisztítani. Ez azt jelenti, hogy a takarítóknak különös gondossággal kell eljárniuk, mivel valószínű, hogy a különböző anyagok különbözőképpen reagálnak a tisztítószerre.
A felületeket nem szabad közvetlenül savas mélytisztítószerrel permetezni, hogy a sav a réseken átjutva ne okozhasson hosszú távú károkat. A tisztítószert ezért tisztítókendőre vagy szivacsra kell felvinni. A szerelvényeket csak karcmentes szivaccsal szabad tisztítani (fehér párna felülete), hogy elkerüljük a karcolásokat. Ez a tükörfelületekre is vonatkozik. A szerelvények maradandó károsodásának elkerülése érdekében a savas tisztítószert nagyon alaposan le kell öblíteni. A vízkivételi szelepeken lévő, meszes csapszellőzőket ki kell csavarni, és egy éjszakára savas oldatba kell helyezni. A WC-ülőkéket és -fedeleket általános tisztítószerrel vagy alkohol alapú tisztítószerrel kell tisztítani, mivel a savak megváltoztathatják a színt, és esetleg enyhe foltokat okozhatnak. Ezután nem lehet visszaállítani a korábbi állapotukat. Az ajtókat, ajtókereteket és válaszfalakat szintén alaposan meg kell tisztítani általános vagy alkoholos tisztítószerekkel. Ezen kívül itt csak karcmentes szivacsokat szabad használni.
Egyéb tárgyakat, például üléseket vagy ruhafogasokat kézzel kell súrolni enyhe lúgos tisztítószerrel vagy mindennapi tisztítószerrel és kézi kefével, majd tiszta vízzel leöblíteni és sárga tisztítókendővel megszárítani.
Gőztisztítók használata
A rendelkezésre álló helytől függően gőztisztító vagy gőzporszívó is alkalmas a mélytisztításra. A gépek a magas tisztítási hőmérsékletnek köszönhetően hatékony és időtakarékos megoldást jelentenek, segítik a megfelelő higiénia biztosítását és a baktériumok vagy vírusok elleni küzdelmet. A gőz nagyon finom cseppekben és a géptípustól függően 100 °C körüli hőmérsékleten és akár 8 bar nyomáson lép ki.
Nemcsak a falak, a padló és a bútorok hatékony tisztítása válik lehetővé, hanem a gőz az olyan nehezen hozzáférhető helyekre is eljut, mint például a gumiráncok vagy a rések. A gőztisztítás különösen ajánlott az érzékeny felületek, például a fa esetében is.
Zuhanyfülkék tisztítása
A savas tisztítószer használata előtt először alaposan be kell vizezni a cementkötéseket, hogy megelőzzük a károsodást. A falicsempén lévő szennyeződések, például bőrolaj- vagy krémmaradványok, mészmaradványok vagy mészszappanlerakódások eltávolításához a területet szakaszosan le kell mosni savas mélytisztítóval, és a szennyeződések fellazítása után bő tiszta vízzel le kell öblíteni. A tisztítószerrel való érintkezés ideje alatt a területet zöld kézi párnával súroljuk, hogy segítsük a szennyeződések fellazulását. A behatási idő a szennyeződés mértékétől függ.
Az öblítés után egy gumi vízlehúzót használunk a víz eltávolítására a csempékről. Alternatívaként ablak- és felületporszívó is használható. A fugákban lévő fekete penész hidrogén-peroxiddal távolítható el. Beivódott penész esetén a szilikonfugát ki kell cserélni.
Nagyobb zuhanyfelületek esetén gazdaságos a habosító berendezéssel ellátott magasnyomású tisztító használata. Ha tisztítószert használunk, azt hideg vizes üzemmódban kell alkalmazni, mivel forró vízzel kombinálva agresszívebb reakcióba léphet.
A magasnyomású tisztítószer nemcsak zuhanykabinok tisztítására alkalmas, hanem például nyilvános WC-kben is használható nagyméretű tisztításhoz. Erre a célra gyakran célszerű akkumulátoros gépeket használni, amelyek az áramellátástól függetlenül is használhatók.
Padlótisztítás
Napjainkban a finomcserép csempék kedvelt építőanyagnak számítanak a mellékhelyiségekben, mivel gyártási eljárásuknak köszönhetően "mikroporózus" szerkezetűek, és ezért kiváló csúszásgátlással rendelkeznek, ami különösen fontos a nedves helyiségekben (nedvesség miatti csúszásveszély). Emellett rendkívül ellenállóak a savakkal és lúgokkal szemben, és szinte bármilyen színben és felületi textúrával (a csiszolt, polírozott, matt vagy textúrázott felületektől a természetes kőfelületig) kaphatók.
Finom kőporcelán csempék tisztítása
A finomszemcsés csempe egy vonzó, nagyon népszerű padlóburkolat, amely robusztus és csúszásgátló tulajdonságaival, valamint nagyon alacsony nedvességfelvevő képességével tűnik ki. Modern és biztonságos tervezési közeg, a padlóburkolatok manapság már elképzelhetetlenek a finomkő nélkül.