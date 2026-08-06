Városseprő gép MC 250 Zero Emission

Teljesen elektromos. Az MC 250 e!ectric csendesen, hatékonyan és helyi CO₂-kibocsátás nélkül tisztít. Kiváló hatótávolságával és kiemelkedő tisztítóteljesítményével egy egész műszakon át lenyűgöző teljesítményt nyújt.

A Kärcher MC 250 e!ectric egy teljesen elektromos seprőgép. Meghajtási koncepciója csendes és hatékony utcatisztítást tesz lehetővé helyi CO₂-kibocsátás nélkül, még zajérzékeny területeken vagy éjszaka is. A 78 kWh-s nagy teljesítményű akkumulátornak köszönhetően egy teljes műszakra elegendő hatótávolság garantált. Ez a porszívó-seprőgép kiemelkedő tisztítóteljesítményével nyűgöz le. Erőteljes szívórendszere felszedi a legdurvább szennyeződéseket és hatékonyan fogja fel a finom port – az EUnited szerint 4 csillagos tanúsítvánnyal. A tervezés középpontjában a maximális kényelem és a felhasználóbarát működés áll: a tágas, kétszemélyes komfortfülke ergonomikus kialakítású. A gép hidropneumatikus felfüggesztéssel, független felfüggesztéssel és automatikus légkondicionálóval van felszerelve. Az intuitív kezelési koncepció a központi kijelzővel kellemes munkakörnyezetet teremt. A kapcsolható összkerék-kormányzás maximális manőverezhetőséget biztosít még a legszűkebb helyeken is. A nagyméretű, 2,5 m³-es hulladéktartállyal és az alapfelszereltségként kínált vízvisszanyerő rendszerrel az MC 250 e!ectric meghosszabbítja az üzemidőt, mivel a megállók optimálisan megtervezhetők. A szervizbarát kialakítás alacsony üzemeltetési költségeket és egyszerű karbantartást biztosít.

Jellemzők és előnyök
Városseprő gép MC 250 Zero Emission: Elektromos hajtás koncepció
Elektromos hajtás koncepció
Erős elektromos hajtás: hidraulikához, ventilátorhoz és menetüzemmódhoz. Csendes és tartós: hatékony működés hosszú munkanapokon. Helyi CO₂-kibocsátás nélkül: kipufogógázok nélkül tisztít.
Városseprő gép MC 250 Zero Emission: Tágas kétszemélyes kényelmes fülke optimális rálátással a munkakörnyezetre.
Tágas kétszemélyes kényelmes fülke optimális rálátással a munkakörnyezetre.
Intuitív, egyszerű és felhasználóbarát működés. Hidropneumatikus felfüggesztés a fokozott vezetési kényelemért. A kormánykerék peremébe épített multifunkciós kijelző segítségével gyorsan ellenőrizheti a működési állapotot és a beállításokat anélkül, hogy levenné a szemét a munkakörnyezetről.
Városseprő gép MC 250 Zero Emission: A legnagyobb hulladéktartály az osztályában.
A legnagyobb hulladéktartály az osztályában.
Áramlásoptimalizált rozsdamentesacél-hulladéktartály több mint 2 m³-es térfogattal. Hosszú használatot tesz lehetővé, és növeli a hatékonyságot és a produktivitást. Vízvisszanyerő rendszer különálló víztartállyal alapfelszereltségként
78 kWh-s nagy teljesítményű akkumulátor
  • Kiváló hatótávolság hosszú távú működéshez.
  • Hatékony működés egy teljes műszakon keresztül.
  • Gyors töltési idő a 22 kW-os teljesítménynek köszönhetően.
Könnyű hozzáférés a szervizhez
  • Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség
Állítható kormánykerék
  • Kiváló manőverezhetőségért.
  • Nagyobb terület lefedettség érdekében.
Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás Kétkerék-meghajtású
Motor teljesítménye (kW) max. 90
Menetsebesség (km/h) max. 60
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 2625
Munkaszélesség 3 oldalkefével (mm) 2710
Hulladéktartály (l) 2500
Víztartály (l) 80 - 400
Frissvíztartály (l) 265
Tengelytáv (mm) 1980
Megengedett össztömeg (kg) 6000
Méretek (H × Sz × M) (mm) 4491 x 1300 x 1995
Városseprő gép MC 250 Zero Emission
Városseprő gép MC 250 Zero Emission

Videók

Alkalmazási területek
  • Söprés
  • Zajérzékeny helyeken való munkavégzéshez mint iskolák, kórházak, lakóházak.