A Kärcher MC 250 e!ectric egy teljesen elektromos seprőgép. Meghajtási koncepciója csendes és hatékony utcatisztítást tesz lehetővé helyi CO₂-kibocsátás nélkül, még zajérzékeny területeken vagy éjszaka is. A 78 kWh-s nagy teljesítményű akkumulátornak köszönhetően egy teljes műszakra elegendő hatótávolság garantált. Ez a porszívó-seprőgép kiemelkedő tisztítóteljesítményével nyűgöz le. Erőteljes szívórendszere felszedi a legdurvább szennyeződéseket és hatékonyan fogja fel a finom port – az EUnited szerint 4 csillagos tanúsítvánnyal. A tervezés középpontjában a maximális kényelem és a felhasználóbarát működés áll: a tágas, kétszemélyes komfortfülke ergonomikus kialakítású. A gép hidropneumatikus felfüggesztéssel, független felfüggesztéssel és automatikus légkondicionálóval van felszerelve. Az intuitív kezelési koncepció a központi kijelzővel kellemes munkakörnyezetet teremt. A kapcsolható összkerék-kormányzás maximális manőverezhetőséget biztosít még a legszűkebb helyeken is. A nagyméretű, 2,5 m³-es hulladéktartállyal és az alapfelszereltségként kínált vízvisszanyerő rendszerrel az MC 250 e!ectric meghosszabbítja az üzemidőt, mivel a megállók optimálisan megtervezhetők. A szervizbarát kialakítás alacsony üzemeltetési költségeket és egyszerű karbantartást biztosít.