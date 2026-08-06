Adapterhordozók MIC 35
MIC 35 intuitív módon kezelhető adapterhordozó gép átgondolt gyorscserélő rendszerrel, zavartalan kilátású komfortos fülkével, valamint a STAGE V kibocsátási érték alatt teljesítő motorral.
A belvárosi övezetekben történő munkavégzések a modern dízeltechnikának, a közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésnek és a részecskeszűrőnek köszönhetően MIC 35 adapterhordozó gépünkkel gond nélkül lehetségesek. Hatékony 35 lóerős motorja jelentősen a szigorú STAGE V kibocsátási határérték alatt teljesít, valamint takarékos és gazdaságos működésével is kitűnik. Az MIC 35 a részleteiben is lenyűgöző, jól átgondolt összkoncepcióval bír. A zavartalan kilátással és átláthatóan elrendezett kezelőelemekkel bíró nagyméretű kényelmi fülke, a karbantartás szempontjából minden fontos alkatrész szerszám nélküli hozzáférhetősége, valamint az adapterek sokoldalú felszerelhetősége alátámasztják ezt a követelményt. Az első adapterek felszerelése szabványos háromszög-csatlakozóval valósul meg, míg a hátsó adapterek a hidraulikus billenőkeret használatával cserélhetők, erőkifejtés nélkül, köszönhetően gyorscserélő rendszerünknek. Ezen felül opcionálisan a hidraulika gyors és csepegésmentes csatlakoztatását biztosító többcsatlakozós rendszer, valamint a szintén 35 lóerős, STAGE IIIA kibocsátási norma szerinti motorvariáció is elérhető.
Jellemzők és előnyök
Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
- A közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés és a részecskeszűrő a STAGE V kibocsátási norma alá csökkenti a kipufogógáz értékét.
- Városi zöldövezetekben való alkalmazásra.
- Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Beépített gyorscserélő rendszer
- A jármű orrára csatlakoztatható adapterek felvétele szabványos csatlakozó-háromszöggel.
- A szerelvények cseréje hátul a gyorscserélő rendszer használatával, hidraulikus billenőkerettel.
- Opcionális többcsatlakozós rendszer a hidraulikák gyors és csepegésmentes csatlakoztatásához.
Maximálisan kényelmes működtetés
- Kategóriája legnagyobb fülkéje (1,45 m³ légköbméter), 360°-os zavartalan kilátás, ergonomikus és átlátható.
- Ablakok mindkét oldalon, zárható tárolórekesz, USB töltőport, palacktartó.
Rendkívül könnyen karbantartható
- A kiváló minőségű alkatrészek nagyon hosszú, 500-1000 órás karbantartások közötti időszakot tesznek lehetővé.
- Minden, a karbantartás szempontjából fontos alkatrész szerszám nélkül hozzáférhető, pl. elforgatható motorburkolattal.
- A hűtő adott karbantartási helyzetbe hozható a tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás
|Dízel
|Vonóhajtás
|Összkerékmeghajtás
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW)
|26
|Lökettérfogat (cm³)
|1642
|Henger
|3
|Kipufogógáz-kibocsátási szabvány
|STAGE V
|Üzemanyag-tartály (l)
|41
|Menetsebesség (km/h)
|25
|Munkasebesség (km/h)
|25
|Tengelytáv ("""")
|1500
|Megengedett össztömeg (kg)
|2500
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1374
|Csomagolási súly (kg)
|1374
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Felszereltség
- Részecskeszűrő
- Légkondicionálás
- Fűtés
- Körkörös figyelmeztető villogó
- Egész éves használat
Videók