Adapterhordozók MIC 35

MIC 35 intuitív módon kezelhető adapterhordozó gép átgondolt gyorscserélő rendszerrel, zavartalan kilátású komfortos fülkével, valamint a STAGE V kibocsátási érték alatt teljesítő motorral.

A belvárosi övezetekben történő munkavégzések a modern dízeltechnikának, a közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésnek és a részecskeszűrőnek köszönhetően MIC 35 adapterhordozó gépünkkel gond nélkül lehetségesek. Hatékony 35 lóerős motorja jelentősen a szigorú STAGE V kibocsátási határérték alatt teljesít, valamint takarékos és gazdaságos működésével is kitűnik. Az MIC 35 a részleteiben is lenyűgöző, jól átgondolt összkoncepcióval bír. A zavartalan kilátással és átláthatóan elrendezett kezelőelemekkel bíró nagyméretű kényelmi fülke, a karbantartás szempontjából minden fontos alkatrész szerszám nélküli hozzáférhetősége, valamint az adapterek sokoldalú felszerelhetősége alátámasztják ezt a követelményt. Az első adapterek felszerelése szabványos háromszög-csatlakozóval valósul meg, míg a hátsó adapterek a hidraulikus billenőkeret használatával cserélhetők, erőkifejtés nélkül, köszönhetően gyorscserélő rendszerünknek. Ezen felül opcionálisan a hidraulika gyors és csepegésmentes csatlakoztatását biztosító többcsatlakozós rendszer, valamint a szintén 35 lóerős, STAGE IIIA kibocsátási norma szerinti motorvariáció is elérhető.

Jellemzők és előnyök
Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
  • A közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés és a részecskeszűrő a STAGE V kibocsátási norma alá csökkenti a kipufogógáz értékét.
  • Városi zöldövezetekben való alkalmazásra.
  • Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Beépített gyorscserélő rendszer
  • A jármű orrára csatlakoztatható adapterek felvétele szabványos csatlakozó-háromszöggel.
  • A szerelvények cseréje hátul a gyorscserélő rendszer használatával, hidraulikus billenőkerettel.
  • Opcionális többcsatlakozós rendszer a hidraulikák gyors és csepegésmentes csatlakoztatásához.
Maximálisan kényelmes működtetés
  • Kategóriája legnagyobb fülkéje (1,45 m³ légköbméter), 360°-os zavartalan kilátás, ergonomikus és átlátható.
  • Ablakok mindkét oldalon, zárható tárolórekesz, USB töltőport, palacktartó.
Rendkívül könnyen karbantartható
  • A kiváló minőségű alkatrészek nagyon hosszú, 500-1000 órás karbantartások közötti időszakot tesznek lehetővé.
  • Minden, a karbantartás szempontjából fontos alkatrész szerszám nélkül hozzáférhető, pl. elforgatható motorburkolattal.
  • A hűtő adott karbantartási helyzetbe hozható a tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás Dízel
Vonóhajtás Összkerékmeghajtás
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW) 26
Lökettérfogat (cm³) 1642
Henger 3
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány STAGE V
Üzemanyag-tartály (l) 41
Menetsebesség (km/h) 25
Munkasebesség (km/h) 25
Tengelytáv ("""") 1500
Megengedett össztömeg (kg) 2500
Súly tartozékok nélkül (kg) 1374
Csomagolási súly (kg) 1374
Méretek (H × Sz × M) (mm) 3750 x 1075 x 1980

Felszereltség

  • Részecskeszűrő
  • Légkondicionálás
  • Fűtés
  • Körkörös figyelmeztető villogó
  • Egész éves használat
Adapterhordozók MIC 35
Adapterhordozók MIC 35
Adapterhordozók MIC 35
Adapterhordozók MIC 35

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