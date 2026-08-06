A belvárosi övezetekben történő munkavégzések a modern dízeltechnikának, a közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésnek és a részecskeszűrőnek köszönhetően MIC 35 adapterhordozó gépünkkel gond nélkül lehetségesek. Hatékony 35 lóerős motorja jelentősen a szigorú STAGE V kibocsátási határérték alatt teljesít, valamint takarékos és gazdaságos működésével is kitűnik. Az MIC 35 a részleteiben is lenyűgöző, jól átgondolt összkoncepcióval bír. A zavartalan kilátással és átláthatóan elrendezett kezelőelemekkel bíró nagyméretű kényelmi fülke, a karbantartás szempontjából minden fontos alkatrész szerszám nélküli hozzáférhetősége, valamint az adapterek sokoldalú felszerelhetősége alátámasztják ezt a követelményt. Az első adapterek felszerelése szabványos háromszög-csatlakozóval valósul meg, míg a hátsó adapterek a hidraulikus billenőkeret használatával cserélhetők, erőkifejtés nélkül, köszönhetően gyorscserélő rendszerünknek. Ezen felül opcionálisan a hidraulika gyors és csepegésmentes csatlakoztatását biztosító többcsatlakozós rendszer, valamint a szintén 35 lóerős, STAGE IIIA kibocsátási norma szerinti motorvariáció is elérhető.