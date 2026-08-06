A takarékos, közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésű modern dízeltechnika MIC 42 adapterhordozónk 42 lóerős motorja esetében jelentősen a STAGE V kibocsátási határ alá csökkenti a kipufogógáz értékeket. A gép ezért nem csak a belvárosi övezetekben történő használatra alkalmas, de jó eredményt ér el kimagaslóan nagy hatékonyságával is. Ezt segítik elő a kiváló minőségű alkatrészek is, melyek nagyon hosszú, 500-1000 órás karbantartási időközöket tesznek lehetővé. A karbantartás szempontjából minden fontos alkatrész szerszám nélküli hozzáférhetősége éppúgy része az átgondolt összkoncepciónak, mint az adapterek felszerelésének számos lehetősége. Így az első adapterek felszerelése szabványos KAT 0 gyorskapcsolóval valósul meg, míg a hátsó adapterek a hidraulikus billenőkeret használatával cserélhetők, erőkifejtés nélkül, köszönhetően gyorscserélő rendszerünknek. Az opcionális többcsatlakozós rendszer pedig garantálja a hidraulika gyors és csepegésmentes csatlakoztatását. A gépkezelő élvezheti az áttekinthetően elrendezett kezelőelemekkel és számos egyéb hasznos részlettel, mint a zárható tárolórekesszel, ellátott tágas fülkét.