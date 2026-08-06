Adapterhordozók MIC 42

MIC 42 adapterhordozó gyorscserélő rendszerrel, zavartalan kilátású komfort fülkével, intuitív működtetési koncepcióval, és egy motorral, amely elébe megy a közelgő STAGE V követelményeinek.

A takarékos, közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésű modern dízeltechnika MIC 42 adapterhordozónk 42 lóerős motorja esetében jelentősen a STAGE V kibocsátási határ alá csökkenti a kipufogógáz értékeket. A gép ezért nem csak a belvárosi övezetekben történő használatra alkalmas, de jó eredményt ér el kimagaslóan nagy hatékonyságával is. Ezt segítik elő a kiváló minőségű alkatrészek is, melyek nagyon hosszú, 500-1000 órás karbantartási időközöket tesznek lehetővé. A karbantartás szempontjából minden fontos alkatrész szerszám nélküli hozzáférhetősége éppúgy része az átgondolt összkoncepciónak, mint az adapterek felszerelésének számos lehetősége. Így az első adapterek felszerelése szabványos KAT 0 gyorskapcsolóval valósul meg, míg a hátsó adapterek a hidraulikus billenőkeret használatával cserélhetők, erőkifejtés nélkül, köszönhetően gyorscserélő rendszerünknek. Az opcionális többcsatlakozós rendszer pedig garantálja a hidraulika gyors és csepegésmentes csatlakoztatását. A gépkezelő élvezheti az áttekinthetően elrendezett kezelőelemekkel és számos egyéb hasznos részlettel, mint a zárható tárolórekesszel, ellátott tágas fülkét.

Jellemzők és előnyök
Adapterhordozók MIC 42: Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
Közös sínes direkt befecskendezés és dízel részecskeszűrő csökkenti a kibocsátási értékeket a STAGE V alá. Városi zöldövezetekben való alkalmazásra. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Adapterhordozók MIC 42: Beépített gyorscserélő rendszer
Beépített gyorscserélő rendszer
A jármű orrára csatlakoztatható adapterek felvétele szabványos KAT Kommunal csatlakozó-háromszöggel. A szerelvények cseréje hátul a gyorscserélő rendszer használatával, hidraulikus billenőkerettel. Opcionális többcsatlakozós rendszer a hidraulikák gyors és csepegésmentes csatlakoztatásához.
Adapterhordozók MIC 42: Maximálisan kényelmes működtetés
Maximálisan kényelmes működtetés
Kategóriája legnagyobb fülkéje (1,45 m³ légköbméter), 360°-os zavartalan kilátás, ergonomikus és átlátható. Ablakok mindkét oldalon, zárható tárolórekesz, USB töltőport, palacktartó.
Rendkívül könnyen karbantartható
  • A kiváló minőségű alkatrészek nagyon hosszú, akár 500 órás karbantartási időközöket is lehetővé tesznek.
  • Lehetséges a hozzáférés minden karbantartást igénylő alkatrészhez szerszámok nélkül, pl. a kiforduló motorháztetőn keresztül.
  • A hűtő adott karbantartási helyzetbe hozható a tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás Dízel
Vonóhajtás Összkerékmeghajtás
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW) 32
Lökettérfogat (cm³) 1568
Henger 3
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány STAGE V
Üzemanyag-tartály (l) 41
Menetsebesség (km/h) 25
Munkasebesség (km/h) 25
Tengelytáv (mm) 1500
Megengedett össztömeg (kg) 2500
Súly tartozékok nélkül (kg) 1400
Csomagolási súly (kg) 1400
Méretek (H × Sz × M) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Felszereltség

  • Részecskeszűrő
  • Légkondicionálás
  • Fűtés
  • Körkörös figyelmeztető villogó
  • Egész éves használat
Adapterhordozók MIC 42
Adapterhordozók MIC 42
Adapterhordozók MIC 42
Adapterhordozók MIC 42

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