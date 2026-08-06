Adapterhordozók MIC 42
MIC 42 adapterhordozó gyorscserélő rendszerrel, zavartalan kilátású komfort fülkével, intuitív működtetési koncepcióval, és egy motorral, amely elébe megy a közelgő STAGE V követelményeinek.
A takarékos, közös nyomócsöves közvetlen befecskendezésű modern dízeltechnika MIC 42 adapterhordozónk 42 lóerős motorja esetében jelentősen a STAGE V kibocsátási határ alá csökkenti a kipufogógáz értékeket. A gép ezért nem csak a belvárosi övezetekben történő használatra alkalmas, de jó eredményt ér el kimagaslóan nagy hatékonyságával is. Ezt segítik elő a kiváló minőségű alkatrészek is, melyek nagyon hosszú, 500-1000 órás karbantartási időközöket tesznek lehetővé. A karbantartás szempontjából minden fontos alkatrész szerszám nélküli hozzáférhetősége éppúgy része az átgondolt összkoncepciónak, mint az adapterek felszerelésének számos lehetősége. Így az első adapterek felszerelése szabványos KAT 0 gyorskapcsolóval valósul meg, míg a hátsó adapterek a hidraulikus billenőkeret használatával cserélhetők, erőkifejtés nélkül, köszönhetően gyorscserélő rendszerünknek. Az opcionális többcsatlakozós rendszer pedig garantálja a hidraulika gyors és csepegésmentes csatlakoztatását. A gépkezelő élvezheti az áttekinthetően elrendezett kezelőelemekkel és számos egyéb hasznos részlettel, mint a zárható tárolórekesszel, ellátott tágas fülkét.
Jellemzők és előnyök
Gazdaságos és környezetbarát meghajtásKözös sínes direkt befecskendezés és dízel részecskeszűrő csökkenti a kibocsátási értékeket a STAGE V alá. Városi zöldövezetekben való alkalmazásra. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Beépített gyorscserélő rendszerA jármű orrára csatlakoztatható adapterek felvétele szabványos KAT Kommunal csatlakozó-háromszöggel. A szerelvények cseréje hátul a gyorscserélő rendszer használatával, hidraulikus billenőkerettel. Opcionális többcsatlakozós rendszer a hidraulikák gyors és csepegésmentes csatlakoztatásához.
Maximálisan kényelmes működtetésKategóriája legnagyobb fülkéje (1,45 m³ légköbméter), 360°-os zavartalan kilátás, ergonomikus és átlátható. Ablakok mindkét oldalon, zárható tárolórekesz, USB töltőport, palacktartó.
Rendkívül könnyen karbantartható
- A kiváló minőségű alkatrészek nagyon hosszú, akár 500 órás karbantartási időközöket is lehetővé tesznek.
- Lehetséges a hozzáférés minden karbantartást igénylő alkatrészhez szerszámok nélkül, pl. a kiforduló motorháztetőn keresztül.
- A hűtő adott karbantartási helyzetbe hozható a tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás
|Dízel
|Vonóhajtás
|Összkerékmeghajtás
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW)
|32
|Lökettérfogat (cm³)
|1568
|Henger
|3
|Kipufogógáz-kibocsátási szabvány
|STAGE V
|Üzemanyag-tartály (l)
|41
|Menetsebesség (km/h)
|25
|Munkasebesség (km/h)
|25
|Tengelytáv (mm)
|1500
|Megengedett össztömeg (kg)
|2500
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1400
|Csomagolási súly (kg)
|1400
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Felszereltség
- Részecskeszűrő
- Légkondicionálás
- Fűtés
- Körkörös figyelmeztető villogó
- Egész éves használat
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