Városseprő gép MCM 600
Az MCM 600 mechanikus utcaseprő gép az önkormányzatoknak és az ipari felhasználóknak biztosít egy olyan rendszert, amely minden seprési követelményhez kiváló - beleértve azokat a körülményeket is, amelyek nagy söprési kapacitást és zéró porfelverődést követelnek meg.
Akár városi és külvárosi kommunális használatra, akár magas tisztítási követelményeket támasztó ipari létesítményekben, például öntödékben, cementgyárakban, bányákban: Az MCM 600 mechanikus utcaseprő gépünk tökéletes választás a legmagasabb seprési követelményekhez. A mechanikus szívórendszer a nagy szennyeződésekhez, a felszívó egység a könnyebb anyagokhoz és a több poliészterszűrőből álló szűrőrendszer, amely minden körülmények között hatékonyan kiszűri a finomport akár PM1-es szemcsékig, kombinált rendszerrel garantálja a nagy tisztítási teljesítményt porfelverődés nélkül. Ehhez hozzájárul még a két tengelyen szinkronizált kormányzás, amely könnyű manőverezhetőséget és maximális söprési precizitást garantál még kanyarodás közben is. A szabadalmaztatott hidraulikus rendszer (CDS - Clever Detective System) a főkefe talajnyomásának automatikus szabályozására szintén segíti a seprési pontosságot. A színes kijelzővel és a kormánykerék melletti funkciógombokkal ellátott kezelőpanelnek köszönhetően a gép nagyon könnyen kezelhető, ráadásul a 3 személy számára kialakított fülke a legmagasabb szintű biztonságot és ergonómiát nyújtja a felhasználóknak.
Jellemzők és előnyök
Szinkronizált összkerék-kormányzás
- Nagy seprési pontosság forduláskor is, az optimális manőverezhetőségnek köszönhetően.
Ergonomikus és kényelmes fülke
- Teljes irányítás minden munkafázisban, kiváló vezetési körülmények.
- 3 engedélyezett üléssel középkonzol nélkül a könnyű bejutás érdekében.
- Megfelel a legmagasabb követelményeknek az ergonómia, a biztonság és a kényelem területén.
Szabadalmaztatott hidraulikus rendszer
- A központi kefe talajnyomásának automatikus szabályozása érdekében.
- Biztosítja az állandó kefeterhelést a talajon minden felületen.
- A maximális seprési pontosság és a kefe minimális kopása érdekében.
Minden vezetési és üzemeltetési funkció könnyen kezelhető
- Kényelmes kezelőpanel színes kijelzővel és funkciógombokkal a kormánykerék mellett.
- Intuitív grafika és felhasználóbarát vezérlés a rövid betanítási szakaszokhoz.
Hidrosztatikus, elektronikus vezérlésű hajtás terhelésérzékeléssel
- Minden körülmények között optimalizálja a teljesítmény / fogyasztás arányt.
- Az Eco mód további 25% -os üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Kétkerék-meghajtású
|Motor gyártója
|VM
|Lökettérfogat (cm³)
|4500
|Henger
|6
|Üzemanyagtartály térfogata (l)
|220
|Kipufogógáz-kibocsátási szabvány
|Euro 6c
|Menetsebesség (km/h)
|40
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|2400
|Munkaszélesség 3 oldalkefével ( )
|3550
|Hulladéktartály (l)
|6000
|Frissvíztartály (l)
|500
|Tengelytáv ( )
|3230
|Megengedett össztömeg (kg)
|13000
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Felszereltség
- Részecskeszűrő
- Szervókormányzás
- Komfortos ülés
- Fűtés és klímaberendezés
- Fűtés
- Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
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