Városseprő gép MCM 600

Az MCM 600 mechanikus utcaseprő gép az önkormányzatoknak és az ipari felhasználóknak biztosít egy olyan rendszert, amely minden seprési követelményhez kiváló - beleértve azokat a körülményeket is, amelyek nagy söprési kapacitást és zéró porfelverődést követelnek meg.

Akár városi és külvárosi kommunális használatra, akár magas tisztítási követelményeket támasztó ipari létesítményekben, például öntödékben, cementgyárakban, bányákban: Az MCM 600 mechanikus utcaseprő gépünk tökéletes választás a legmagasabb seprési követelményekhez. A mechanikus szívórendszer a nagy szennyeződésekhez, a felszívó egység a könnyebb anyagokhoz és a több poliészterszűrőből álló szűrőrendszer, amely minden körülmények között hatékonyan kiszűri a finomport akár PM1-es szemcsékig, kombinált rendszerrel garantálja a nagy tisztítási teljesítményt porfelverődés nélkül. Ehhez hozzájárul még a két tengelyen szinkronizált kormányzás, amely könnyű manőverezhetőséget és maximális söprési precizitást garantál még kanyarodás közben is. A szabadalmaztatott hidraulikus rendszer (CDS - Clever Detective System) a főkefe talajnyomásának automatikus szabályozására szintén segíti a seprési pontosságot. A színes kijelzővel és a kormánykerék melletti funkciógombokkal ellátott kezelőpanelnek köszönhetően a gép nagyon könnyen kezelhető, ráadásul a 3 személy számára kialakított fülke a legmagasabb szintű biztonságot és ergonómiát nyújtja a felhasználóknak.

Jellemzők és előnyök
Szinkronizált összkerék-kormányzás
  • Nagy seprési pontosság forduláskor is, az optimális manőverezhetőségnek köszönhetően.
Ergonomikus és kényelmes fülke
  • Teljes irányítás minden munkafázisban, kiváló vezetési körülmények.
  • 3 engedélyezett üléssel középkonzol nélkül a könnyű bejutás érdekében.
  • Megfelel a legmagasabb követelményeknek az ergonómia, a biztonság és a kényelem területén.
Szabadalmaztatott hidraulikus rendszer
  • A központi kefe talajnyomásának automatikus szabályozása érdekében.
  • Biztosítja az állandó kefeterhelést a talajon minden felületen.
  • A maximális seprési pontosság és a kefe minimális kopása érdekében.
Minden vezetési és üzemeltetési funkció könnyen kezelhető
  • Kényelmes kezelőpanel színes kijelzővel és funkciógombokkal a kormánykerék mellett.
  • Intuitív grafika és felhasználóbarát vezérlés a rövid betanítási szakaszokhoz.
Hidrosztatikus, elektronikus vezérlésű hajtás terhelésérzékeléssel
  • Minden körülmények között optimalizálja a teljesítmény / fogyasztás arányt.
  • Az Eco mód további 25% -os üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Kétkerék-meghajtású
Motor gyártója VM
Lökettérfogat (cm³) 4500
Henger 6
Üzemanyagtartály térfogata (l) 220
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány Euro 6c
Menetsebesség (km/h) 40
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 2400
Munkaszélesség 3 oldalkefével ( ) 3550
Hulladéktartály (l) 6000
Frissvíztartály (l) 500
Tengelytáv ( ) 3230
Megengedett össztömeg (kg) 13000
Méretek (H × Sz × M) (mm) 5450 x 2155 x 2920

Felszereltség

  • Részecskeszűrő
  • Szervókormányzás
  • Komfortos ülés
  • Fűtés és klímaberendezés
  • Fűtés
  • Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
Városseprő gép MCM 600
Városseprő gép MCM 600

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