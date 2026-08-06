Akár városi és külvárosi kommunális használatra, akár magas tisztítási követelményeket támasztó ipari létesítményekben, például öntödékben, cementgyárakban, bányákban: Az MCM 600 mechanikus utcaseprő gépünk tökéletes választás a legmagasabb seprési követelményekhez. A mechanikus szívórendszer a nagy szennyeződésekhez, a felszívó egység a könnyebb anyagokhoz és a több poliészterszűrőből álló szűrőrendszer, amely minden körülmények között hatékonyan kiszűri a finomport akár PM1-es szemcsékig, kombinált rendszerrel garantálja a nagy tisztítási teljesítményt porfelverődés nélkül. Ehhez hozzájárul még a két tengelyen szinkronizált kormányzás, amely könnyű manőverezhetőséget és maximális söprési precizitást garantál még kanyarodás közben is. A szabadalmaztatott hidraulikus rendszer (CDS - Clever Detective System) a főkefe talajnyomásának automatikus szabályozására szintén segíti a seprési pontosságot. A színes kijelzővel és a kormánykerék melletti funkciógombokkal ellátott kezelőpanelnek köszönhetően a gép nagyon könnyen kezelhető, ráadásul a 3 személy számára kialakított fülke a legmagasabb szintű biztonságot és ergonómiát nyújtja a felhasználóknak.