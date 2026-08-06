Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB

Kärcher HDS 10/21-4 M eB professzionális melegvizes magasnyomású mosó eco!Boosterrel. Ez a nagy teljesítményű, rendkívül felhasználóbarát berendezés a legmagasabb szintű tisztítási hatékonyságot kínálja fenntartható üzemeltetés mellett.

Kärcher HDS 10/21-4 M eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a középkategória egyik legerősebb modellje, amely a kiemelkedő tisztítási teljesítményt kifinomult ergonómiával ötvözi. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú elektromos motor és a kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az optimalizált égőfej-technológiával és a takarékos eco!efficiency üzemmóddal együtt maximális üzembiztonságot és gazdaságosságot garantál. A csomag részét képezi a forradalmi eco!Booster kiegészítő, amely jelentősen növeli a felületi teljesítményt. A munkavégzést az EASY!Force Advanced pisztoly, a Servo Control nyomásszabályozás és a gyors EASY!Lock csatlakozók teszik fáradságmentessé. Az intuitív egygombos vezérlés, a két tisztítószer-tartály és a fejlett biztonsági technológia (vízszűrő, biztonsági szelepek) teszi ezt a modellt a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb munkaeszközévé.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB: Nagy hatékonyság
Nagy hatékonyság
Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB: Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
  • Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
  • Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 7,3
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 5,8
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 160,7
Csomagolási súly (kg) 170,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1330 x 750 x 1060

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
  • ANTI!Twist
  • A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
  • Kezelőpanel fénykijelzővel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
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