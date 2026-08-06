Kärcher HDS 10/21-4 M eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a középkategória egyik legerősebb modellje, amely a kiemelkedő tisztítási teljesítményt kifinomult ergonómiával ötvözi. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú elektromos motor és a kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az optimalizált égőfej-technológiával és a takarékos eco!efficiency üzemmóddal együtt maximális üzembiztonságot és gazdaságosságot garantál. A csomag részét képezi a forradalmi eco!Booster kiegészítő, amely jelentősen növeli a felületi teljesítményt. A munkavégzést az EASY!Force Advanced pisztoly, a Servo Control nyomásszabályozás és a gyors EASY!Lock csatlakozók teszik fáradságmentessé. Az intuitív egygombos vezérlés, a két tisztítószer-tartály és a fejlett biztonsági technológia (vízszűrő, biztonsági szelepek) teszi ezt a modellt a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb munkaeszközévé.