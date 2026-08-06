Magasnyomású mosó HDS 10/21-4 M eB
Kärcher HDS 10/21-4 M eB professzionális melegvizes magasnyomású mosó eco!Boosterrel. Ez a nagy teljesítményű, rendkívül felhasználóbarát berendezés a legmagasabb szintű tisztítási hatékonyságot kínálja fenntartható üzemeltetés mellett.
Kärcher HDS 10/21-4 M eB melegvizes magasnyomású mosó. Ez a középkategória egyik legerősebb modellje, amely a kiemelkedő tisztítási teljesítményt kifinomult ergonómiával ötvözi. A gép legfőbb technikai előnye a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, 4 pólusú elektromos motor és a kerámiadugattyús axiálszivattyú, amely az optimalizált égőfej-technológiával és a takarékos eco!efficiency üzemmóddal együtt maximális üzembiztonságot és gazdaságosságot garantál. A csomag részét képezi a forradalmi eco!Booster kiegészítő, amely jelentősen növeli a felületi teljesítményt. A munkavégzést az EASY!Force Advanced pisztoly, a Servo Control nyomásszabályozás és a gyors EASY!Lock csatlakozók teszik fáradságmentessé. Az intuitív egygombos vezérlés, a két tisztítószer-tartály és a fejlett biztonsági technológia (vízszűrő, biztonsági szelepek) teszi ezt a modellt a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb munkaeszközévé.
Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyságAz ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióvalEASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Maximális hatékonyságRendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.
- Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Tisztítószer-adagolás
- Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|7,3
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|5,8
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|160,7
|Csomagolási súly (kg)
|170,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1330 x 750 x 1060
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: 20 + 10 literes tartály
- ANTI!Twist
- A tisztítószer, a vízkő elleni védelem és az üzemanyag tartályai kívülről tölthetők
- Kezelőpanel fénykijelzővel
- Nyomáslekapcsolás
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
- 2 tisztítószertartály
- Szárazonfutás elleni védelem
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.